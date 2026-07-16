2026-07-16 18:56 萍姐愛分享
Pixel Zipper Baby Aqua Bazana 水狗寶娜娜超萌開箱！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Pixel Zipper Baby Aqua Bazana 水狗寶娜娜共有8款造型公仔。
- 重點二：公仔約11cm高，毛茸茸材質與沈甸甸手感很療癒。
- 重點三：細節包含腳印與簽名，小卡還能當打卡框使用。
最近一連開箱了好幾款 Pixel Zipper的盲盒，每一系列都有自己的特色，而其中讓我忍不住一直說:好可愛！就是Pixel Zipper Baby Aqua Bazana 水狗寶娜娜盲盒，光是看到中文名稱就覺得超有記憶點，拆盒前就讓人充滿期待，每一盒拿在手上都相當有份量，不會有輕飄飄的玩具感，整體質感比預期還要好，尤其狗狗本體採用毛茸茸材質製作，摸起來十分柔軟，搭配圓滾滾的造型，真的療癒感滿分，讓人忍不住一直抱著把玩，原本老公一直說：「等我回來一起拆！」結果真正開始拆盒時，他卻在旁邊滑手機，最後還是我自己默默把整盒拆完，真的讓人哭笑不得
Pixel Zipper Baby Aqua Bazana 水狗寶娜娜
本系列共推出 8 款不同造型公仔，約莫11cm高，每一隻水狗寶娜娜都藏著不同的慢活日常喔！
毛茸茸材質｜超療癒
第一眼看到這系列時，就被圓滾滾的外型吸引，實際拿到後，更能感受到它的質感。整隻狗狗採用毛茸茸布料製作，不僅摸起來柔軟舒服，拿在手上也相當有份量，不會有廉價玩具的感覺，對喜歡收藏毛絨公仔的人來說，光是觸感就很加分
沈甸甸的很有份量
這算是我目前開到最有份量的盲盒，沈沈的很有份量，每一款幾乎11cm高
連腳印細節都沒有忽略
讓我最驚喜的是，設計師連狗狗的小腳掌都做得很精緻，翻到背面可以看到可愛的小腳印，不是隨便帶過，而是真的有把細節做出來，雖然平常不一定會注意到，但正是這些小地方，更能感受到整體設計的用心
底部發現有創作著的簽名！
打卡小卡設計很有巧思
每一盒盲盒裡都附有專屬角色小卡，小卡設計成可以帶出去拍照打卡的打卡框，雖然很有特色
不過因為採用了特殊材質，拍照時會有一點朦朧，比較可惜一點
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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文章指出這個盲盒系列共有8款不同造型，每一隻都呈現水狗寶娜娜的慢活日常特色，讓收藏者能期待抽到不同角色與造型。
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公仔主體採用毛茸茸布料製作，摸起來柔軟舒服，拿在手上也很有份量，不會有廉價玩具感，因此特別適合喜歡療癒系毛絨公仔的人。
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除了圓滾滾外型與腳掌小腳印外，底部還能看到創作者簽名；每盒附的小卡也設計成打卡框，雖有巧思，但因特殊材質拍照時略顯朦朧。
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