2026-07-16 18:46 巧比。針線包
【屏東．水底寮】曾經繁華如戲，而今只剩歲月登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：屏東水底寮圓環旁老洋樓，前身曾是熱絡戲院。
- 重點二：咾咕石外牆與圓拱窗，留存東西交流的建築痕跡。
- 重點三：年久失修又牽涉產權，古厝閒置成地方衰敗縮影。
前往屏東水底寮差旅途中，偶然停下腳步，凝望圓環旁這棟曾作為戲院的老洋樓。碎磚殘瓦與斑駁牆面，映照出昔日繁華與今日沉寂，也讓人想起村落曾有的熱鬧光景。
前幾日經過屏東水底寮，三棵榕樹（舊稱北門口榕）圓環旁的古厝，它的前身曾是一間熱絡的戲院，排隊入場看電影，是早年鄉親們茶餘飯後的娛樂。
咾咕石與圓拱窗的年代痕跡
有別於傳統的閩式建築，洋樓的設計與咾咕石外牆，頗有東西方交流的年代痕跡。地處當年漢番交接之界，從遠方遙看外觀，應是那時出入的明顯指標。
路過此處被廢墟的滄桑吸引，眼下碎磚石礫與宏偉的建築物主體，呈現突兀殘敗的對照，功成名就和淪於落魄，在時代洪流間只是一瞬間。
二樓圓拱造型的窗戶，一整面排開頗有氣勢，正門牆面似乎有題字，即使門戶洞開毫無阻絕，壓下我想一探究竟的好奇，礙於私人財產不宜隨意進入。
風華不再的真實寫照
曾經的大戶人家，而今風華不再的洋樓建築，年久失修破舊敗壞，已看不出往日的風采。興許後人即使想維護重建，也礙於產權登記的複雜，只能任由祖厝閒置、任憑雨打風吹，也成為在地古厝群的真實寫照。
我與同伴四處張望，他的父執輩皆是在地人，曾經聽聞談起過往歲月靜好的日子。時間恣意流轉，白雲悠悠揚揚，人事全非的情節，總在村落巷陌間安靜地存在。
精華 FAQ
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這棟建築前身是一間熱絡的戲院，早年常有人排隊入場看電影，是水底寮鄉親茶餘飯後的重要娛樂場所，也見證了村落曾有的熱鬧生活。
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內文提到它採用咾咕石外牆與圓拱窗設計，和傳統閩式建築不同，帶有東西方交流的年代痕跡，也像是當年地方出入的重要地標。
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作者指出，老洋樓年久失修、破舊敗壞，加上可能涉及複雜的產權登記問題，即使後人有心維護重建，也往往只能任其閒置，成為在地古厝群的縮影。
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