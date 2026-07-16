《奧德賽》6大拍攝幕後故事！麥特戴蒙操肌又淋暴雨，拍完感嘆：一生都在等這部電影

導演克里斯多夫諾蘭最新作品《奧德賽》將荷馬經典史詩搬上IMAX大銀幕，由麥特戴蒙飾演伊塔卡國王奧德修斯。電影橫跨世界多地實景拍攝，演員不只要面對高強度體能訓練，還得在低溫、強風與暴雨中完成演出。以下整理《奧德賽》6大幕後故事，看麥特戴蒙如何撐過這場宛如真實英雄旅程的拍攝挑戰！

《奧德賽》幕後故事1. 麥特戴蒙沒聽劇情就答應演出！

當克里斯多夫諾蘭邀請麥特戴蒙加入新片時，他甚至還沒聽見故事內容，就直接答應演出。諾蘭當時還問他：「你不想先聽聽提案嗎？」麥特戴蒙才回答：「好啊，沒問題。」沒想到導演只說了一句：「《奧德賽》。」

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

兩人過去曾合作《星際效應》與《奧本海默》，麥特戴蒙對諾蘭已有高度信任。直到讀完荷馬原著與電影劇本後，他才真正理解這次製作的規模，也將奧德修斯形容為自己「畢生難逢的角色」。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》幕後故事2. 諾蘭重新拆解龐大史詩

荷馬《奧德賽》人物眾多，故事一路橫跨特洛伊戰爭、海上漂流、神祇介入、怪物考驗與返鄉旅程，光是把情節理清，就足以讓人翻好幾次人物關係表。麥特戴蒙表示，諾蘭沒有單純將原著事件一段段搬上銀幕，而是重新調整敘事結構，從龐大的故事中抓出奧德修斯返鄉的情感核心，再把不同冒險串連起來。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

他也將《奧德賽》的劇本與《奧本海默》相比，認為兩部作品都取材自內容豐富、結構複雜的文本，諾蘭卻能提煉出最重要的主題，又沒有犧牲原著的厚度。電影中的奧德修斯除了對抗外在危機，也要面對誘惑、責任、失去與家庭之間的選擇，讓這場神話冒險不只有壯闊場面，也有一條清楚的情感主線。

《奧德賽》幕後故事3. 操肌不只為了好看，更要撐過極限拍攝

為了演出身經百戰的奧德修斯，麥特戴蒙在開拍前接受高強度體能訓練，打造符合伊塔卡國王身分的英雄體態。不過，這次健身不只是為了讓鏡頭前的肌肉更有說服力，更重要的是確保自己有體力完成拍攝。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

第一次開會時，諾蘭就提醒他：「這會是一部拍起來很辛苦的電影。」麥特戴蒙原本淡定回答自己知道，沒想到導演立刻再補一句：「不，這會是一部非常、非常辛苦的電影。」事後證明，諾蘭真的沒有在嚇人！

拍攝期間，麥特戴蒙格外重視飲食、營養、睡眠與休息，也盡量避免任何可以預防的傷勢，畢竟對這種跨國移動、動員龐大人力的製作來說，主演一旦受傷停工，影響的可能是整個劇組的拍攝安排。

《奧德賽》幕後故事4. 每到一個外景地都懷疑「為什麼要來這裡拍」

《奧德賽》橫跨世界各地實景拍攝，劇組前往的場地常有險峻地形與難以預測的天氣，舒適、安全又方便的攝影棚，顯然不在諾蘭這次的優先選項中。麥特戴蒙透露，每當劇組抵達新的拍攝地點，他經常忍不住笑出來，心裡想著：「到底是誰覺得我們應該要在這裡拍電影？」

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

雖然工作難度跟著直線上升，實景拍攝也帶來攝影棚難以複製的質感，真實的海浪、岩岸、強風與天空變化直接進入畫面，演員不需要憑空想像環境，光是站在現場，就能感受到奧德修斯旅途中的危險與不確定性。

《奧德賽》幕後故事5. 夏天到冰島仍遇上狂風暴雨！

劇組完成多場艱苦拍攝後，原本以為夏季前往冰島，工作環境應該會相對輕鬆。沒想到拍攝黑色沙灘夜戲時，現場突然出現狂風暴雨，演員與工作人員在低溫中持續工作，全身又濕又冷。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

麥特戴蒙形容，《奧德賽》幾乎沒有一天是輕鬆的，甚至電影拍攝期的每一個工作日，放到其他作品中，都可能算得上最辛苦的一天。不過，他也表示，正因為所有人一起面對惡劣天候，演員與劇組之間反而建立起更強的默契與信任。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》幕後故事6. 麥特戴蒙形容是生涯最大規模作品

拍攝結束後，麥特戴蒙將《奧德賽》形容為自己拍過規模最大、企圖心也最強的一部電影。從跨國實景拍攝、全新IMAX技術，到大量演員與技術團隊同時投入，整個製作規格即使放在他超過30年的演藝生涯中，依然相當罕見。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

他坦言，不知道未來是否還有機會，再用同樣龐大的規模與實景方式完成一部電影，因此拍攝期間始終帶著珍惜的心情。「就某種程度上來說，我覺得自己一路走來，好像就是為了拍這部電影。」麥特戴蒙表示，這段經歷改變了他看待困難與挑戰的方式，也成為演藝生涯中最難忘的一次拍攝。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》由麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、羅伯派汀森、露琵塔尼詠歐、珊曼莎摩頓、約翰李古查摩、千黛亞與莎莉賽隆共同演出，台灣於7月17日上映。

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供

《奧德賽》劇照。圖片來源：環球影業提供