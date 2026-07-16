2026暑期8部韓劇推薦！南柱赫《鬼謎東宮》退伍回歸、丁海寅《我的荒糖戀愛》浪漫接棒

2026年暑假韓劇一部比一部精彩！除了蘇志燮在《金特務：本色回歸》化身救女兒的最強爸爸；南柱赫退伍後首部影集《鬼謎東宮》即將登場，走進深宮斬妖除魔；丁海寅則將在《我的荒糖戀愛》展開失憶同居羅曼史。這篇女子漾整理8部近期熱播與即將開播韓劇，今年夏天不用擔心劇荒啦！

2026暑期韓劇推薦1.《鬼謎東宮》

開播時間：共8集，將於7月17日在Netflix一次上線

南柱赫終於回來了！《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後的回歸作品，這次揮別青春男神形象，化身能夠穿梭靈界、與鬼神正面交鋒的神祕男子具天。故事把韓式古裝、宮廷權力鬥爭與靈異驚悚揉在一起，從陰森東宮、詭異鬼影到埋藏多年的王室祕密，光看預告就讓人感受到濃濃寒意。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

盧允瑞飾演從小能聽見鬼魂聲音的宮女生薑，與南柱赫組成特殊的除魔搭檔；曹承佑則飾演身分與立場都難以看透的神祕宮主。

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鬼謎東宮》劇情簡介

《鬼謎東宮》劇情講述王宮內接連發生無法解釋的怪事，東宮更被一股黑暗力量籠罩，擁有穿梭靈界能力的具天，以及能聽見亡者聲音的宮女生薑，奉國王命令進入宮中調查。兩人沿著鬼魂留下的線索追查，逐漸發現宮中異象與王室長年隱藏的詛咒有關，當亡魂的怨念開始蔓延，他們除了要找出詛咒源頭，也必須提防躲在宮牆後方、比鬼神更加危險的活人。

延伸閱讀：韓劇版「深宮打鬼隊」來了！《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞聯手破解王室詛咒

2026暑期韓劇推薦2.《公寓黑風暴》

管理費、停車位與管委會選舉，也能一路查出龐大黑金！《公寓黑風暴》由池晟、河潤景、朴丙垠及文素利主演，將看似日常的公寓生活，拍成充滿犯罪、懸疑與黑色幽默的社區權力戰。

《公寓黑風暴》劇照。圖片來源：Netflix提供

池晟飾演「綠洲派」前黑道老大朴海強，金盆洗手後原本只想低調生活，卻為了追查公寓裡的巨大黑錢流向，決定參選住戶代表會議會長。從曾經搶地盤的江湖大哥，變成處理漏水、垃圾與管理費的候選人，霸氣形象與社區瑣事形成強烈反差。

《公寓黑風暴》劇照。圖片來源：Netflix提供

《公寓黑風暴》劇情簡介

前黑道老大朴海強，為了報答曾經幫助自己的恩人，開始介入一座公寓內部的管理糾紛，原本看似只是住戶之間的利益衝突，背後卻牽涉管理費挪用、權力操控與不明資金流向。為了逼出藏在管委會後方的真正勢力，朴海強乾脆投入會長選舉，面對擅長利用制度與人性弱點的對手，他也重新拿出昔日混黑道時累積的手段，在荒謬又危險的社區戰場中殺出一條路。

2026暑期韓劇推薦3.《共感細胞》

愛情最怕猜不透對方的心，《共感細胞》乾脆讓男女主角直接共享情緒！金明洙飾演能夠敏銳接收他人情感、經常把別人的痛苦扛在自己身上的車恩煥，人物設定充滿溫柔感，也藏著長期壓抑自己的孤獨。

《共感細胞》劇照。圖片來源：台灣大哥大MyVideo提供

女主角則習慣與人保持距離，不願輕易理解或承擔別人的情緒，兩人因為一場超自然事件產生特殊連結，只要其中一人緊張、難過、吃醋或心動，另一個人也會跟著感受到。愛情劇常見的曖昧試探，在這部劇裡幾乎無所遁形，劇情也因此用比一般浪漫劇更快速的節奏展開。

《共感細胞》劇照。圖片來源：台灣大哥大MyVideo提供

《共感細胞》劇情簡介

《共感細胞》劇情講述一名對他人情緒過度敏感的男人，遇上一名拒絕與任何人建立深度情感連結的女人，個性截然不同的兩人，意外出現無法解釋的「情感共享」現象。原本想隱藏的孤獨、傷痛與好感，全都透過這段連結暴露在對方面前。兩人一邊尋找解除共感的方法，一邊逐漸走進彼此封閉的內心，也開始理解，真正的共感並不是替對方承受所有痛苦，而是在對方最脆弱的時候選擇留下。

2026暑期韓劇推薦4.《醫到孤島愛上你》

城市醫師突然被丟到偏遠孤島，光是沒有熟悉的醫療設備就足以崩潰！《醫到孤島愛上你》由李宰旭與辛叡恩主演，以醫療愛情喜劇包裝兩名年輕醫護人員的人生低潮，既有島上求生日常，也有慢慢療癒彼此的浪漫情節。

《醫到孤島愛上你》劇照。圖片來源：Disney+提供

李宰旭飾演原本在都市醫院工作的菜鳥醫師，因意外被派往交通不便、資源有限的孤島，辛叡恩則飾演在島上工作的護理師，熟悉居民的個性與生活習慣。兩人從工作方式不合、見面就鬥嘴，逐漸在一次次突發醫療事件中培養默契。

《醫到孤島愛上你》劇照。圖片來源：Disney+提供

《醫到孤島愛上你》劇情簡介

一名習慣都市醫療環境的年輕醫師，被派往偏遠島嶼服務，島上缺乏大型醫療設備，交通也經常受到天候影響，讓他原本熟悉的專業方法處處受限。此時，他遇見一名熟悉島民、做事果斷的護理師。兩人起初互看不順眼，卻不得不攜手處理各種緊急狀況。在陪伴居民面對疾病與離別的過程中，他們也重新找回投入醫療工作的初衷，並逐漸治癒各自不願觸碰的傷口。

2026暑期韓劇推薦5.《毛骨悚然的戀愛》

一個每天見鬼，一個怕鬼怕到不敢回頭，朴恩斌與梁世宗組成的反差CP還沒正式登場就充滿笑點！《毛骨悚然的戀愛》由能看見鬼魂的財閥繼承女，遇上膽子看似很大、實際卻極度怕鬼的熱血檢察官，將驚悚驅魔、懸案調查與浪漫喜劇放進同一個故事。

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

朴恩斌飾演財閥繼承人千如麗，因為從小能看見鬼魂，長期受到失眠與幻象困擾；梁世宗飾演檢察官馬康旭，辦案時敢得罪權貴，看到超自然現象卻會瞬間失去冷靜。兩人意外發現，只要靠近或碰觸彼此，就可能改變原本的特殊能力，於是被迫組成最另類的驅鬼辦案搭檔。

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

《毛骨悚然的戀愛》劇情簡介

財閥繼承人千如麗每天晚上都被鬼魂與亡者聲音糾纏，表面上是行事強勢、冷靜果斷的女總裁，私下卻渴望擺脫自己的特殊能力；熱血檢察官馬康旭為了追查一連串懸案與她相遇，儘管他敢於對抗犯罪組織與濫權者，唯一弱點就是極度害怕鬼。兩人在合作調查案件的過程中，逐漸發現鬼魂現身並非偶然，背後更牽涉一連串被活人刻意掩蓋的罪行。

延伸閱讀：Netflix《毛骨悚然的戀愛》7大看點！朴恩斌化身見鬼女霸總，梁世宗怕鬼還要查命案

2026暑期韓劇推薦6.《金特務：本色回歸》

蘇志燮這次不談戀愛，直接變成全韓國最不能惹的爸爸！《金特務：本色回歸》改編自網路漫畫，蘇志燮飾演外表平凡、每天為工作與家庭奔波的金部長，真實身分卻是曾參與祕密任務、擁有驚人戰鬥能力的前特務。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

當女兒突然失蹤，他只能重新啟動封存多年的情報蒐集、追蹤與格鬥能力。崔代勳與尹敬浩飾演他過去的戰友，三名中年大叔重新集結後，既有拳拳到肉的動作場面，也有互虧、鬥嘴與手忙腳亂的黑色喜感。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：SBS

《金特務：本色回歸》劇情簡介

金部長過著看似普通的上班族生活，在公司缺乏存在感，回到家也只是個會擔心女兒、處理生活瑣事的平凡爸爸。然而，他其實擁有一段從未向家人透露的祕密過去，當女兒毫無預警地失蹤，金部長發現警方難以掌握案件真相，只能親自展開追查。他重新聯絡昔日戰友，循著蛛絲馬跡闖入危險組織，也逐漸發現女兒遭綁架並非隨機事件，而是與自己早已封存的特務生涯有關。

2026暑期韓劇推薦7.《鐵拳教育》

看到霸凌者鑽制度漏洞、家長還反過來威脅老師，真的會讓人愈看愈火大！《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周與表志勳主演，透過一支專門處理校園失序事件的特勤小組，直面霸凌、恐龍家長、未成年犯罪與教師權益等議題。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

金武烈飾演軍隊出身的羅華振，擁有強大戰鬥能力與敏銳觀察力，面對利用年齡、家世與制度逃避責任的加害者，他不只會查清真相，也會用課本沒有教過的強硬方法重新建立秩序。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鐵拳教育》劇情簡介

校園裡的尊重與秩序逐漸崩壞，部分學生與家長利用制度保護自己，讓受害者與教師陷入無法反抗的處境。一支負責恢復教育現場秩序的特勤小組因此成立，前往各地處理最棘手的校園事件。羅華振帶領成員進入問題學校，從學生間的集體霸凌、老師濫用權力，到父母利用財勢包庇孩子，每起案件都比表面更加複雜。小組在揭開真相的同時，也必須面對社會對「管教界線」與「正義手段」的激烈爭論。

2026暑期韓劇推薦8.《我的荒糖戀愛》

開播時間：共12集，將於8月7日在Netflix上線

失去記憶後醒來，眼前的男人竟然是丁海寅，還堅持自己就是妳男朋友！《我的荒糖戀愛》由丁海寅與賀營主演，以失憶、假男友與被迫同居為主軸，從設定就充滿甜蜜又荒唐的浪漫喜劇氣息。

《我的荒糖戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

賀營飾演野心勃勃的女檢察官，意外失去記憶後，住進一名拳擊教練家中；丁海寅飾演自稱是她男友的男人，不只熟悉她的個性與生活習慣，也總能在她最需要幫助時出現。然而，兩人的戀愛沒有照片、訊息或共同紀錄可以證明，讓女主角忍不住懷疑這名「男友」究竟是真愛，還是一場精心安排的謊言。

《我的荒糖戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

《我的荒糖戀愛》劇照。圖片來源：Netflix提供

《我的荒糖戀愛》劇情簡介

一名工作能力出色、個性強勢的女檢察官，因意外失去部分記憶，當她從混亂中醒來，一名拳擊教練突然出現在身邊，聲稱兩人早已交往，甚至知道她所有生活習慣。由於找不到任何能證明戀愛關係的紀錄，她只能暫時住進對方家中，一邊重新適應生活，一邊調查男人說法的真假。兩人從互相試探、鬥嘴衝突到逐漸心動，她也開始發現，自己的失憶可能與尚未解決的案件有關，而眼前這個男人隱瞞的事情，或許比她想像得更多。