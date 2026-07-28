2026-07-28 08:00 J.T
【如果有一天，你一個人面對那筆退休金，你知道每年能安心花多少嗎？】—— 一個幾年後才真正想透的退休金公式，終於有了答案
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：4%法則源自班根以歷史數據推導的退休提領基準。
- 重點二：退休金提早耗盡主因是序列報酬風險與通膨侵蝕。
- 重點三：台灣退休規劃要看可提領資產，不只是帳面總資產。
▋她以為自己準備好了
54歲，先生因病提早走了。留下兩張定存單、一棟房子、幾張保單，還有一個問題，沒有人替她解釋過：這些加起來，夠她一個人過多久？
她不是沒有錢。她只是不知道那些錢，每年能動用多少，才不會有一天突然見底。
這種不知道，比缺錢更難受。
▋全球退休規劃師都在用的那個數字
1994年，美國有一位財務顧問決定親自解答這個問題。
威廉・班根，工程師出身，後來做了財務規劃顧問。客戶一直追著問他：「我需要存多少？每年能花多少？」他翻過業界所有文獻，找不到一個建立在真實歷史數據上的可靠答案。
所以他自己去跑。
整理了1926年以來的歷史報酬與通膨數據，把大蕭條、二戰後通膨飆升、科技泡沫全部放進去壓測，一個最壞的情境都不跳過。
結論很清楚：以退休資產的約4%作為第一年提領金額，往後每年跟著通膨微調，在歷史上任何最糟糕的退休時間點，都能撐過30年。
這個數字，成了後來全球退休規劃師奉為基準的「4%法則」。班根也因此被《美國財務規劃期刊》封為財務規劃界的「搖滾巨星」。
▋退休資金會提早耗盡，真正的兩個原因
班根把三十年研究整合成書，清楚點出讓退休金提前破產的兩個底層原因。
退休初期遇上市場大跌，同時還得從帳戶提錢出來過日子——這叫「序列報酬風險」。最壞的時候既虧損又抽血，雙重失血的傷，市場回來了也補不回去。
更危險的是通膨。它不急，但從不停。退休第一年每月花3萬，二十年後實質購買力可能只剩一半左右。很多人退休後生活沒有太大改變，卻在某一天驚覺，那些錢已經悄悄縮水了，再也買不回從前的日子。
▋4%，在台灣意味著什麼
退休時有1,000萬可以動用，4%法則意味著第一年可以安心提領約40萬，每個月大約3.3萬。這個數字夠嗎？
答案因人而異。但它揭示了一件更關鍵的事：退休生活品質，不只取決於你存了多少，更取決於你有多少資產是「可以穩定提領的流動資產」。
台灣很多家庭的資產，大塊卡在房子裡，平時進不來、動不了。帳面上看起來有千萬，但每個月能穩定拿出來用的，可能遠遠不到4%。
「我有多少錢」跟「我每年可以安全動用多少」，是兩個完全不同的問題。很多人退休後才意識到，自己從來沒想清楚第二個。
▋女性的退休，平均比男性長7年
台灣女性平均壽命超過83歲，男性大約76歲。
這7年的差距，意味著女性更可能在老後有一段時間是一個人在管家裡的錢。有多少女性，在這之前從來沒有完整掌握過家裡的整體財務？
班根在書裡說，退休理財最怕的不是遇上壞市場，而是根本不知道自己每年能花多少。
這句話，對女性讀者來說，我覺得值得多停一下。
「當你不再需要問自己『這筆錢夠撐一輩子嗎』，退休生活才真正開始。」
▋你現在就可以做的第一件事
找出勞保老年給付的預估月領金額、手上保單每年的給付或解約金、可以動用的存款與投資帳戶餘額。把這些加起來，算出每年可以穩定動用的總數字。
然後問自己：這個數字的4%，夠你每年生活嗎？缺口多大？你還有幾年時間可以填它？
這不是一道難題，只是一道從來沒有人鼓勵你去做的計算。
如果有一天，你一個人面對那筆退休金，你希望心裡有答案，還是從頭摸索？
實際安排仍需依個案狀況、法規與專業人士評估。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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4%法則是班根根據1926年以來歷史報酬與通膨資料推導的退休提領準則，主張退休第一年提領資產約4%，之後隨通膨調整，歷史上可支撐30年。
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文章指出兩大主因是序列報酬風險與通膨。若退休初期先遇市場大跌又持續提領，資產會更快縮水；而通膨會長期侵蝕購買力，讓生活費越來越不夠用。
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最重要的提醒是不要只看總資產，而要看能否穩定提領的流動資產。因為許多家庭資產卡在房子裡，帳面很高，真正能支應退休生活的現金流卻可能不足。
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