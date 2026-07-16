2026-07-16 16:21 萍姐愛分享
Pixel Zipper Flezrizz 雲朵兔毛絨盲盒｜超萌毛絨吊飾開箱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Pixel Zipper Flezrizz 雲朵兔毛絨盲盒主打療癒收藏與吊飾功能。
- 重點二：全系列共有6款一般款與1款隱藏版，隱藏機率為1/72
- 重點三：毛絨材質柔軟細緻，且以刺繡工藝呈現角色細節。
不知道大家最近有沒有發現，除了公仔之外，毛絨盲盒也越來越受到收藏玩家的喜愛，不僅外型療癒，還兼具玩偶與吊飾的功能，無論擺在展示櫃或掛在包包上，真的超可愛！而最近讓我一眼愛上的，就是這組 Pixel Zipper Flezrizz 雲朵兔毛絨盲盒，這也是我第一次收藏毛絨盲盒，原本只是被可愛的外表吸引，沒想到收到實體後，不論是像棉花糖般柔軟的毛絨材質、細緻的刺繡工藝，還是每一隻角色精心設計的造型，都比想像中更加精緻，其中甚至還有一款角色可以脫下外衣，讓人越看越喜歡，這系列不只是外型可愛，更吸引我的是它完整的世界觀設定，每一隻雲兔都來自神秘的「寧靜之丘（Hill of Serenity）」，擁有不同的職業與使命，希望透過陪伴，安撫人們焦躁不安的情緒，為生活帶來療癒、溫暖與平靜。比起單純的玩偶，每一位角色都有屬於自己的故事，也讓整個系列多了一份收藏的意義
Pixel Zipper Flezrizz 雲朵兔毛絨盲盒
這是來自「寧靜之丘」的雲兔，像棉花糖般溫暖以及擁有細緻沙沙觸感的耳朵，每一隻雲兔，都擁有屬於自己的職業與使命，期盼安撫人們焦躁不安的情緒
全系列共有 6 款＋1 款隱藏版
- 一般款 6 款
- 隱藏款 1 款（隱藏版機率 1/72）
像棉花糖一樣柔軟的療癒觸感
整體採用柔軟的兔毛絨材質，摸起來像棉花糖一樣舒服，而兔耳朵則帶有細緻的沙沙觸感，抱起來非常療癒，不只是外表可愛，實際摸起來也會讓人忍不住一直揉
精緻刺繡細節
每隻角色身上的表情、服裝、配件幾乎都是刺繡工藝完成，不是簡單印刷，整體做工相當細膩，也讓每一隻角色都更有特色，如果平常有在收藏娃娃的人，應該會很喜歡它的質感
附贈的盲盒小卡也很可愛又繽紛，很值得收藏
其中一款竟然可以脫衣服！
其中有一款角色的外衣竟然可以脫下來，瞬間增加不少互動感，脫下來的毛絨兔剛好可以給小孩把玩，如果你也喜歡玩偶盲盒，這系列很值得收藏喔！
一起來看看影片吧！
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精華 FAQ
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這系列主打毛絨療癒感、可當玩偶或吊飾使用，外型可愛又實用。每隻雲兔都有角色設定與故事，讓收藏不只是擺飾，也多了陪伴與情緒安撫的意義。
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全系列共有6款一般款與1款隱藏版，合計7種角色配置。內文也提到隱藏版機率為1/72，增加盲盒開箱時的驚喜與收集挑戰性。
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除了棉花糖般柔軟的毛絨觸感與細緻刺繡工藝之外，每個角色都有職業、使命與世界觀背景，讓整個系列更有故事性，也提升了收藏價值與情感連結。
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