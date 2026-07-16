心臟先天破洞、曾與死神拔河　愛妮雅副總裁蕭碧月靠「熱愛」翻轉人生

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蕭碧月19歲入行，25歲接任負責人，44年深耕美容產業。

蕭碧月19歲入行，25歲接任負責人，44年深耕美容產業。 重點二： 她用不看學歷身材的徵才與分股制度，培養許多女性員工。

她用不看學歷身材的徵才與分股制度，培養許多女性員工。 重點三：歷經肺栓塞與心臟破洞考驗，仍持續投入公益與守住良知。

在台灣美容產業寫下半世紀傳奇的愛妮雅化妝品集團，背後其實有著一位靈魂人物，她19歲入行，25歲就當上負責人，如今63歲的她，依然眼神清亮、充滿熱情。然而，很少人知道，這位在舞台上風光亮麗的女性企業家，私底下，卻是一位與生死拔河十多年的心臟病患。面對種種考驗，愛妮雅集團副總裁蕭碧月用她的一生證明，真正的美麗不是外表，而是刻在骨子裡的良知。

蕭碧月強調：「我一直相信人是透過訓練的，只要別人願意給你機會，你擁有熱情，就能抱住它。」憑著一股對美容產業的熱情與不服輸的韌性，她當年才19歲，從小美容師做起，把每一位客人的皮膚當作自己的作品，也把客人當朋友。這份對美容的熱情，加上善於銷售的天賦，讓她在短短六年內，也就是她25歲那年，就被指定為公司的負責人，而她，在愛妮雅一待，就是44年。

▲在蕭碧月的帶領下，無數女性在愛妮雅找到自己的一片天。（圖／愛妮雅提供）

當上負責人後，蕭碧月沒有想著自己能賺多少錢，而是更有責任和使命感。她說，以前那個年代，傳統美容業應徵員工，動輒要求162公分以上、S型身材、皮膚白皙。但她卻決定反向而行，她的公司徵才，不看學歷、不看資歷、不看身材。「只要妳熱愛，我手把手毫無保留地教妳，讓妳有一技之長。」蕭碧月有感而發地說。

在她的帶領下，無數平凡的女性，都在愛妮雅找到自己的一片天。為了讓夥伴們真正安心，她更做出業界少見的決策，將公司股份分給員工。她說：「當一個人熱愛這份工作，又有公司當後盾，她就能堅持一輩子。」這也是為什麼愛妮雅的高層員工，一待就是二十、三十年。

▲在蕭碧月的帶領下，愛妮雅的員工一待就是20年以上。（圖／愛妮雅提供）

然而，老天給這位商場女強人的考驗卻不止於此。十多年前開始，蕭碧月反覆出現全身無力、暈倒、無法呼吸的症狀，歷經無數次送急診，才確診出嚴重的「肺栓塞」，必須長期服用抗凝血藥物。直到前陣子，更發現她的心臟先天破了一個洞，伴隨著抓不到發作規律的問題。目前的她，隨時都可能在一兩分鐘內面臨生死關頭，但我從不怨天尤人，我覺得這是上天在考驗我，也是讓我沉澱下來、學會謙卑，更珍惜當下。

經歷過生死的洗禮，蕭碧月把大部分的人生都奉獻給了公益。她常對身邊的人，以及即將接班的女兒陳子瑜說：「我們是做工家庭長大的小孩，今天何德何能可以擁有這些？我們一定要取之於社會、再回饋社會。」

過去，愛妮雅內部實行「員工捐多少，老闆個人就對等放大拿多少」的公益行動，員工捐500萬、她與先生就個人掏500萬。然而前幾年，面對疫情衝擊、企業營收受創，她與先生依然堅持自掏腰包，每年撥出數百萬持續做公益。

今年，蕭碧月迎來63歲生日，她依舊不忘初心，唯一的願望，也是祈求所有愛妮雅人平安、開智慧。

▲愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月，迎來63歲生日。（圖／愛妮雅提供）

面對商場的起伏與外界的流言蜚語，蕭碧月坦言也會感到痛心，不過她始終堅持自己的信念，給女兒、員工的基本原則，就是不能違法，更不能做違背良知道德的事情。雖然時至今日，還是有官司纏身，外界也還是有不少異樣眼光，但她自己清楚，在做對的事情方面，沒有人比她更擅長，也會秉持著40年熱愛美容的初心，帶領愛妮雅再創高峰。