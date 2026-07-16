2026-07-16 13:56 陳唯君
發財車、三角錐也能這麼浪漫？《湯姆貓與傑利鼠》走入高雄捷運 與台灣感性蹦出新火花
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《湯姆貓與傑利鼠》7/15至9/14進駐高雄捷運美麗島站。
- 重點二：展覽結合台灣感性，把發財車、機車與三角錐變成場景。
- 重點三：現場可集章、玩拍報機，並換取高雄限定周邊與貼紙。
炎炎夏日，躲進高雄捷運站吹冷氣，大概是港都人最心照不宣的消暑默契。不過從 7/15 到 9/14，走過美麗島站橘線大廳時，你會發現空氣裡多了一點復古有趣的氛圍。那隻永遠抓不到老鼠的湯姆貓，和機靈的傑利鼠，這次不走美式大紅大綠的路線，而是悄悄進駐了墨凡美麗島商場。他們搭上最近社群超紅的「台灣感性（Taiwanese vibe）」，把我們看習慣的台灣街頭，直接搬進了捷運站的角落。
平常路過覺得不起眼的藍色發財車、阿伯騎的野狼機車，還有馬路上的三角錐跟紅綠燈，在這裡全都成了這對歡喜冤家打鬧的背景。看著湯姆貓鬼鬼祟祟地躲在水果攤後面，真的會讓人忍不住笑出來，原來我們熟悉的日常街景，換個視角看可以這麼幽默。現場還搬來了最近很紅的復古「拍報機」和「姓名貼機」，很適合拉著閨蜜一起去拍幾張古怪又可愛的表情包，把這個夏天的快樂直接打包帶走。
以前小時候最喜歡收集貼紙、蓋印章，長大後反而很少做這些「沒效率」的事了。這個週末不妨給自己放個假，拿一張特製的起司集章卡，搭著捷運在車站間穿梭，單純享受蓋章的樂趣，找回一點小學放暑假的儀式感。集滿章回到美麗島站，現場還有很多把藍白拖、茄芷袋元素融入美式線條的限定周邊，像是人孔蓋造型的旋轉鏡和刺繡徽章，都做得很精緻。只要帶走任何一件小東西，就能憑蓋好章的卡片免費換一張高雄限定的防水貼紙，非常值得收藏。
下班或週末路過美麗島站時，不妨留個 20 分鐘進去晃晃，帶一個小徽章或皮革卡套別在包包上，隨時提醒自己保持童心。這個夏天，就用最簡單的方式，在通勤轉乘的空檔給自己充個電吧！
精華 FAQ
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展覽地點在高雄捷運美麗島站橘線大廳的墨凡美麗島商場，展期從 7/15 一路到 9/14，方便民眾在通勤或週末順道前往參觀。
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現場把藍色發財車、野狼機車、三角錐、紅綠燈等台灣街景搬進展區，讓湯姆與傑利在熟悉日常裡互動，呈現幽默又帶復古味的台灣感性氛圍。
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可拿特製起司集章卡搭捷運集章，還能體驗拍報機、姓名貼機，並購買藍白拖、茄芷袋等元素的限定周邊，集滿章後還可換高雄限定防水貼紙。
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