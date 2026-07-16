接續超狂熱潮！2026全台唯一史努比路跑（SNOOPY RUN）冬季火熱開跑，人氣王OLAF聯手超欠收物資開箱、獨家「會轉圈的獎牌」拍爆IG限動！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026全台唯一授權史努比路跑將於12月北中高巡迴開跑。

2026全台唯一授權史努比路跑將於12月北中高巡迴開跑。 重點二： 活動主打拍照打卡，不計時不計名次，適合輕鬆完賽。

活動主打拍照打卡，不計時不計名次，適合輕鬆完賽。 重點三：報名費1699元含豪華物資包，完賽獎牌還有旋轉設計。

各位史努比控、花生漫畫迷，還有熱愛呆萌歐拉夫（OLAF）的粉絲們請集體大尖叫！接續2025萬人響應的 SNOOPY 路跑，今年 2026 即將火熱開跑囉！2026 年全台唯一官方授權「史努比路跑（SNOOPY RUN）」 將於今年12月重磅回歸，並在北、中、高三地盛大巡迴！

看到「路跑」兩個字先別急著退縮，這場活動主打「快樂至上、拍照第一」！現場完全不需要任何專業跑步訓練，不計名次、不計時，就算你和閨蜜、男友大拍特拍的方式完賽也絕對沒問題！主辦單位這次特別規劃了最適合出片的路線：12/6 新北微風運河（3.5K）、12/12 台中中央球場（3.5K）與 12/20 高雄時代大道（4K）。快揪身邊最重要的人，在大自然裡一邊美拍、一邊創造充滿多巴胺的回憶吧。

拍照打卡必看！大型史努比抱抱獎盃氣偶、超萌拱門限動拍不停

2026為了迎接全台粉絲的熱情，活動現場將全新設置極具震撼力的大型主題裝置，其中最引人注目的就是首度曝光的「史努比抱抱獎盃氣偶」，療癒的模樣讓人原地融化！此外，起終點更精心規劃了多款充滿互動感的打卡點，保證讓你從起點一路拍到終點，相機快門根本停不下來！

💰 幫你精算CP值！報名費$1,699直接打包整組潮流收藏級「限定生活好物」

延續去年大受好評的設計， 今年人氣居高不下的歐拉夫與 SNOOPY 一起登場，喜愛收藏限定周邊的粉絲這次絕對不能錯過。

身為精打細算的稱職鐵粉，這場路跑的物資包絕對會讓你大呼太劃算！報名費只要 NT$1,699，主辦單位這次完全是火力全開。立刻帶大家來開箱【2026 SNOOPY RUN 豪華物資包】到底有多神：包含外出實穿、做工扎實的潮流設計【質感全棉短T】、美式復古風【主題棒球帽】、容量剛剛好且兼具日系文青感的【主題隨身包包】、【多功能方巾】不僅能變身造型頭巾、領巾、胸/腰間等各式多WAY穿搭造型， 搭配號碼布、完賽拍照必備裝備，全場最時尚就屬你！

▲ 搶先開箱！2026全台唯一官方授權史努比路跑推出超值(左)經典物資包及(右)限定加購好物，粉絲們報名時絕對要記得一起勾選加購！

萌寵 歐拉夫 OLAF 鐵粉必收！加購周邊商品登場，主題紀念玩偶、保溫杯太生火

除了豐富的物資包，官方限定加購周邊更是讓人想剁手！延續大受歡迎的 SNOOPY 與 OLAF 兄弟主題 ，今年特別推出了超軟萌的【紀念絨毛吊飾 (SNOOPY / OLAF)】，柔軟的觸感配上經典造型，簡直是療癒極致！【超Cute迷你背包造型吊飾】，裝零錢耳機剛剛好，另外還有極具生活質感的限定【路跑紀念毛毯】與質感撞色搭配雙飲口設計，運動補水也時尚的【雙飲手把保溫杯】，不管是放在辦公室用還是帶去野餐都超有面子，【OLAF 絨毛飲料提袋】平時是吊飾，拉開秒變飲料提袋，【史努比收納式 2WAY 購物袋】防潑水大容量，還能折疊成小包收納帶著走，每款都精緻通通抱回家！

完賽獎牌大進化，獨家「中軸旋轉」設計精緻度直逼潮流收藏

而今年最狂、最值得粉絲們為了它衝一波的，絕對是首度亮相的完賽禮——【旋轉紀念獎牌】！今年獨家採用「中軸旋轉」設計，衝過終點線的那一刻，只要輕輕一撥，史努比就會開心地在原地轉圈慶祝，連獎牌都跟你一起開心！加上超萌的印花掛繩加持，將可愛度與細節感直接拉滿。

▲(左) 【旋轉紀念獎牌】潮流精品設計，掛營造出極高的收藏價值！(中)物資包中最讓粉絲瘋狂的，莫過於午睡神物【療癒OLAF抱枕毯】組合！(右)加購好物必買超軟萌的【紀念絨毛吊飾 (SNOOPY / OLAF】

7/17 在運動筆記平台準時相約，手刀報名這場2026全台唯一的史努比與歐拉夫狂歡派對吧！

【2026 史努比路跑】全方位官方報名與活動資訊

報名時間 : 2026年7月17日（五）中午12:00正式開放報名

官方線上報名網站:https://norns.tw/pWLgy

活動場次與路線:

📍 12/06（日）｜新北 微風運河｜3.5K

📍 12/12（六）｜台中 中央球場｜3.5K

📍 12/20（日）｜高雄 時代大道｜4K

報名費用: NT$ 1,699 元（內含全套經典官方授權物資包）

限時早鳥好康: 2026年7月17日（五）23:59前完成報名與繳費，即享非賣品【OLAF手機掛繩夾片組】抽獎資格（每場各500名，共 1,500名）

官方社群: IG：snoopyruntaiwan2026 https://norns.tw/Yi00H

FB：Snoopy Run x Norns 主題路跑 https://norns.tw/Ca0yy