2026-07-16 14:02 女子漾／編輯劉芫榛
伊藤潤二角色神還原！蛞蝓少女、富江、雙一超驚悚！伊藤潤二親繪海報曝光
改編自伊藤潤二作品的真人影集《聰明鎮》將於7月28日在Netflix台灣上線，這次不只集結「蛞蝓少女」、「富江」、「雙一」等經典角色，伊藤潤二本人更親手繪製限定版海報，為影集增添原作認證。
伊藤潤二親繪限定海報 經典角色一次登場
《聰明鎮》以伊藤潤二筆下的恐怖世界為基礎，將多個知名角色與故事重新融合，新生代演員許曦文、鄭煒齡、劉修甫分別挑戰「蛞蝓少女」、「富江」與「愛詛咒的雙一」，把漫畫中的獵奇場面搬上真人影像。
影集也埋入不少伊藤潤二作品彩蛋，從人物造型、場景設計到特效化妝，都試圖還原漫畫分鏡與恐怖美學。
許曦文化身蛞蝓少女 小S親自指導走路
小S大女兒許曦文在劇中飾演王欣雨，角色原型來自「蛞蝓少女」。她透露，自己原本不太敢看恐怖動漫，為了準備演出，只好找妹妹與同學陪著一起看。
小S也化身表演導師，每晚陪女兒揣摩角色、調整走路方式。許曦文笑說，第一天拍攝時因為太緊張，走路僵硬得像機器人，還被媽媽當場點出問題。
嘴吐巨大蛞蝓還得反覆跳水
許曦文在劇中除了要從嘴裡吐出巨大蛞蝓，還有一場摔進池塘的重頭戲。炎亞綸透露，她拍攝時毫不猶豫往水裡跳，還得配合噁心的特效道具，投入程度讓現場演員相當佩服。
鄭煒齡也表示，許曦文落水後還要長時間維持不動，光是在旁邊看都覺得相當辛苦。
鄭煒齡神還原富江雙頭畫面
鄭煒齡飾演的姜玟玥，角色設定參考伊藤潤二筆下極具魅惑力的富江。劇中完整重現漫畫經典的「雙頭」場面，逼真的特效化妝一登場，立刻成為片場焦點。
孫沁岳形容畫面幾乎還原漫畫分鏡，甚至讓他羨慕到想挑戰富江；劉修甫也笑說，很想親自戴戴看那顆多出來的頭。
劉修甫頭插蠟燭 口咬鐵釘變身雙一
劉修甫飾演吳雙一，造型延續「愛詛咒的雙一」頭插蠟燭、嘴咬鐵釘的陰森特色。他表示，這次角色相當好玩，拍攝過程也非常投入。
為了讓造型更貼近原作，劇組特別製作咬鐵釘用的牙套，但長時間配戴後不僅難以說話，嘴巴也無法完全放鬆，演出其實比看起來更加辛苦。
神祕血玉果掀起全鎮瘋狂
《聰明鎮》也融合伊藤潤二短篇《血玉樹》，劇中出現一種名為「血玉果」的神祕果實，傳言吃下後能讓人成績突飛猛進，讓鎮上的學生為了尋找果實逐漸失控。
被問到現實中是否敢吃，鄭煒齡與許曦文都表示想嘗試，許曦文更笑說，吃完如果能直接考第一名，就不用再花時間讀書。
精華 FAQ
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《聰明鎮》將於7月28日在Netflix台灣上線，主打融合伊藤潤二筆下的蛞蝓少女、富江與雙一等經典角色，並以真人影集形式重現原作的驚悚氛圍。
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許曦文飾演王欣雨，原型來自蛞蝓少女。她不只要練習詭異走路方式，還得拍吐出巨大蛞蝓與落水戲，過程中靠媽媽小S陪練，也展現很高投入度。
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鄭煒齡以特效化妝重現富江雙頭畫面，劉修甫則以頭插蠟燭、嘴咬鐵釘的雙一造型登場；另外還加入血玉果設定，讓鎮上學生為成績失控追逐。
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