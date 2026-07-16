2026-07-16 12:09 女子漾／編輯金柔葳
《寰宇龍虎豹》前進蒙古草原！呱吉暈車被「肉貼肉」照顧 逞誠落馬嚇壞眾人
公視實境節目《寰宇龍虎豹》蒙古篇登場，呱吉、迪拉與逞誠搭上由俄羅斯運兵車改裝的車輛，深入蒙古西部草原與高山冰川。三位大叔一路暈車、騎馬、落馬，還意外獲贈珍貴老鷹羽毛，原本充滿壯闊風景的旅程，也在互相吐槽與默默照顧中，多了不少笑料與溫暖時刻。
呱吉暈車氣到怪外套，迪拉、逞誠「肉貼肉」幫固定
為了前往蒙古最西部欣賞高山冰川，三人必須搭乘由俄羅斯運兵車改裝的車輛，經歷一段漫長又顛簸的路程。呱吉途中嚴重暈車，甚至對不斷滑落到頭上的迪拉外套生悶氣，立刻被迪拉吐槽：「你跟一個無生命的東西生氣，你真的是很沒用耶！」逞誠也在旁邊補刀，讓呱吉哭笑不得。
兩位旅伴雖然嘴上不留情，看到呱吉被晃得難受，卻不約而同用身體將他夾緊固定，試圖減少車身搖晃帶來的不適。呱吉事後也感動表示，當下雖然沒有特別確認，仍能感受到兩人正在照顧他。這段旅程也讓原本不習慣肢體接觸的他，逐漸卸下心防，開始接受旅伴的擁抱。
迪拉騎馬悟出夫妻之道，把馬發脾氣比喻成老婆
抵達草原後，三人騎馬前往冰川，迪拉的座騎途中兩度停下不走，讓他在磨合過程中逐漸讀懂馬匹的肢體語言。他更把騎馬比喻成夫妻相處，笑說馬匹突然鬧脾氣時，就像老婆生氣，會讓人開始反省自己剛剛究竟做錯了什麼。
呱吉則對蒙古騎馬留下深刻印象，直呼能在一望無際的空間裡奔馳相當過癮，彷彿把自己的電玩世界搬進現實。壯闊草原加上大叔式幽默，也讓原本緊張的冰川之旅增添不少反差笑點。
逞誠騎6小時尾椎磨破皮，馬匹喝水時意外摔落
看似浪漫的草原騎馬，也讓三人付出不小代價。逞誠完成超過6小時的騎乘後，尾椎附近甚至磨到破皮，途中還在馬匹低頭喝水時失去平衡，當場從馬背摔落，嚇壞同行的迪拉與呱吉。迪拉事後坦言，自己當下沒有太過擔心，因為他認為逞誠面對生存問題相當理性，真的受傷一定會主動說出口。呱吉聽完立刻向兩位旅伴喊話，提醒若未來換成自己發生意外，一定要多問幾句，因為他很可能會逞強裝沒事。
冠軍家族破例贈老鷹羽毛，逞誠盼把勇氣送給女兒
三人旅途中入住當地哈薩克家庭，恰逢家族成員首度在訓鷹比賽中奪冠，晚餐也變成熱鬧的慶功宴。當地家族認為這群遠道而來的客人帶來好運，破例把珍貴的老鷹羽毛贈送給外地人。接下羽毛的逞誠相當激動，透露自己是為女兒爭取這份禮物。看到家族中的女孩繼承獵鷹技能並贏得比賽，讓他希望這根羽毛也能為女兒帶來相同的勇氣。突如其來的父愛告白，讓現場氣氛從歡樂轉為感動。
三位中年男子展開跨國壯遊，沈可尚首度掌鏡實境節目
《寰宇龍虎豹》由呱吉、音樂廠牌「顏社」創辦人迪拉，以及Podcast《臺灣通勤第一品牌》主持人逞誠共同監製、主持，並邀請紀錄片導演沈可尚首度執導實境節目。節目記錄三位擅長聊天的中年男子前往土耳其、蒙古、日本沖繩及台灣司馬庫斯，展開四段風格截然不同的旅程。《寰宇龍虎豹》每週日晚間9點於公視頻道播出，並同步在公視+上架，主題曲〈龍虎豹〉則由李英宏量身打造。
精華 FAQ
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三人搭乘由俄羅斯運兵車改裝的車輛，前往蒙古西部草原與高山冰川，途中歷經長途顛簸、騎馬與落馬等狀況，旅程既辛苦又充滿互虧笑點。
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因為呱吉嚴重暈車，還對滑到頭上的外套生悶氣，迪拉與逞誠一邊吐槽他，一邊用身體把他夾緊固定，幫他減少車身晃動的不適，讓他感受到默默照顧。
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哈薩克家族因首度奪得訓鷹比賽冠軍，破例把珍貴羽毛送給遠道而來的客人。逞誠表示想把這份禮物帶給女兒，希望羽毛象徵勇氣，也呼應家族女孩繼承獵鷹技能的故事。
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