温昇豪人生大轉彎！無心插柳闖演藝圈，見床秒喊「最愛拍床戲」

2026-07-16 11:41 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供

温昇豪近日作客曾國城YouTube節目《你在衝啥!?》，不僅首度公開從新聞系學生轉戰演藝圈的過程，還現場挑戰無台詞床戲，與曾國城互尬演技笑翻全場。本集將於7月18日中午12點上架。

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原本立志當記者，意外被照片改變人生

温昇豪畢業於世新大學，出道近20年，多次入圍金鐘獎，並以《我們與惡的距離》奪下戲劇節目男配角獎。不過他透露，當年進入世新時完全沒想過成為演員，反而一心想當記者，大學實習期間還曾跑黨政新聞、撰寫新聞稿。

直到學長將他的照片投稿至時尚雜誌《Men's Uno》，才意外踏入模特兒圈，之後一路轉戰戲劇圈，從無心插柳走成如今的實力派男星。

圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
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一看到床就興奮，零台詞演出起床戲

節目安排「隨地大小演」橋段，曾國城現場搬出道具床，要温昇豪接受即興演技考驗，沒想到他一看到床便笑喊：「我最喜歡拍床戲！」

温昇豪隨即躺上床，從熟睡、翻身、看時間、賴床到臭臉起床，全程不用一句台詞，便完成一連串情緒轉換。曾國城也換上睡衣親自上場，一個翻身迅速彈起，矯健身手被眾人笑稱宛如洪金寶。

圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
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曾國城一天只睡4小時，温昇豪驚呼不敢相信

曾國城也在節目中公開超狂工作日常，透露自己前一天工作至深夜，接著開會到凌晨兩、三點，凌晨3點半才睡，隔天早上7點多又起床工作，一天僅睡約4小時。

他表示，即使工作滿檔，只要白天抽空小睡10至15分鐘，就能迅速恢復精神，驚人作息讓温昇豪忍不住直呼：「不敢相信！」

圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
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兩位學長即興出題，現場變演技訓練班

兩人隨後聯手考驗世新學弟妹，從「高冷學姐」到「警察抓犯人」，臨場設計不同表演情境。當學生瞬間爆發強烈情緒與聲音時，温昇豪也大方稱讚對方能量十足，現場彷彿變成大型演技訓練班。

圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
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温昇豪吐人生體悟，曾國城神回一句話

談到世新帶給自己的影響，温昇豪認為最大養分是「彈性」與「團結」，也鼓勵學弟妹多方接觸不同領域，才能在快速變化的傳播產業中找到自己的位置。

他也感性表示，每個人在生活中都扮演不同角色，表演不只是演員的工作，也包含情緒管理與理解人性，「我覺得人生其實就是一場表演，就是一場戲。」曾國城則妙回：「人生本來就是一場戲，會演才是真英雄。」

圖片來源： YT頻道「你在衝啥!?」提供
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精華 FAQ

  • 他在世新大學原本立志當記者，實習時也曾跑黨政新聞、寫新聞稿；後來因學長把照片投稿到《Men's Uno》，才先進入模特兒圈，再一路轉戰戲劇圈。

  • 節目安排他面對道具床即興演出，他一看到床就笑喊最喜歡拍床戲，接著用熟睡、翻身、看時間、賴床到臭臉起床的動作，零台詞完成表演，笑翻全場。

  • 曾國城說自己前一晚工作到深夜又開會到凌晨，凌晨3點半才睡，早上7點多又起床，一天大約只睡4小時；他靠白天小睡10至15分鐘補精神，温昇豪則驚呼不敢相信。

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#温昇豪 #曾國城 #金鐘獎 #世新大學 #我們與惡的距離

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腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

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腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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#星座生肖 #星座運勢

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
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一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

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旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
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屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
圖片來源：丞磊 微博

屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠
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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

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每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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