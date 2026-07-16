2026-07-16 11:41 女子漾／編輯劉芫榛
温昇豪人生大轉彎！無心插柳闖演藝圈，見床秒喊「最愛拍床戲」
温昇豪近日作客曾國城YouTube節目《你在衝啥!?》，不僅首度公開從新聞系學生轉戰演藝圈的過程，還現場挑戰無台詞床戲，與曾國城互尬演技笑翻全場。本集將於7月18日中午12點上架。
原本立志當記者，意外被照片改變人生
温昇豪畢業於世新大學，出道近20年，多次入圍金鐘獎，並以《我們與惡的距離》奪下戲劇節目男配角獎。不過他透露，當年進入世新時完全沒想過成為演員，反而一心想當記者，大學實習期間還曾跑黨政新聞、撰寫新聞稿。
直到學長將他的照片投稿至時尚雜誌《Men's Uno》，才意外踏入模特兒圈，之後一路轉戰戲劇圈，從無心插柳走成如今的實力派男星。
一看到床就興奮，零台詞演出起床戲
節目安排「隨地大小演」橋段，曾國城現場搬出道具床，要温昇豪接受即興演技考驗，沒想到他一看到床便笑喊：「我最喜歡拍床戲！」
温昇豪隨即躺上床，從熟睡、翻身、看時間、賴床到臭臉起床，全程不用一句台詞，便完成一連串情緒轉換。曾國城也換上睡衣親自上場，一個翻身迅速彈起，矯健身手被眾人笑稱宛如洪金寶。
曾國城一天只睡4小時，温昇豪驚呼不敢相信
曾國城也在節目中公開超狂工作日常，透露自己前一天工作至深夜，接著開會到凌晨兩、三點，凌晨3點半才睡，隔天早上7點多又起床工作，一天僅睡約4小時。
他表示，即使工作滿檔，只要白天抽空小睡10至15分鐘，就能迅速恢復精神，驚人作息讓温昇豪忍不住直呼：「不敢相信！」
兩位學長即興出題，現場變演技訓練班
兩人隨後聯手考驗世新學弟妹，從「高冷學姐」到「警察抓犯人」，臨場設計不同表演情境。當學生瞬間爆發強烈情緒與聲音時，温昇豪也大方稱讚對方能量十足，現場彷彿變成大型演技訓練班。
温昇豪吐人生體悟，曾國城神回一句話
談到世新帶給自己的影響，温昇豪認為最大養分是「彈性」與「團結」，也鼓勵學弟妹多方接觸不同領域，才能在快速變化的傳播產業中找到自己的位置。
他也感性表示，每個人在生活中都扮演不同角色，表演不只是演員的工作，也包含情緒管理與理解人性，「我覺得人生其實就是一場表演，就是一場戲。」曾國城則妙回：「人生本來就是一場戲，會演才是真英雄。」
精華 FAQ
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他在世新大學原本立志當記者，實習時也曾跑黨政新聞、寫新聞稿；後來因學長把照片投稿到《Men's Uno》，才先進入模特兒圈，再一路轉戰戲劇圈。
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節目安排他面對道具床即興演出，他一看到床就笑喊最喜歡拍床戲，接著用熟睡、翻身、看時間、賴床到臭臉起床的動作，零台詞完成表演，笑翻全場。
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曾國城說自己前一晚工作到深夜又開會到凌晨，凌晨3點半才睡，早上7點多又起床，一天大約只睡4小時；他靠白天小睡10至15分鐘補精神，温昇豪則驚呼不敢相信。
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