2026-07-16 11:01 女子漾／編輯ANDREA
《雀骨》分集劇情亮點整理！侯明昊化身「瘋批將軍」強娶艾米，先婚後愛雙強CP太好嗑！
《雀骨》此部片近期成為愛奇藝TOP1陸劇排行！以愛情權謀劇為主軸，故事核心圍繞著靖安王府世子蕭無衣，與被迫嫁入王府的太傅之女謝嘉魚展開。兩人一開始是契約夫妻、彼此防備，卻在追查身世與朝堂陰謀的過程中，從互相試探一路走向生死相守，既有甜虐愛情，也有權謀反轉，整體節奏很有追劇感。
這回特別整理了《雀骨》的劇情簡介與分集大綱走向，快跟著一起入坑這部超帶感的古裝愛情劇吧！
劇情主軸
《雀骨》最吸睛的地方，就是它不是單純的「先婚後愛」，而是把「假千金」「機關術」「軍械案」「朝堂鬥爭」揉在一起，讓男女主的感情線和主線任務同步推進。官方描述提到，蕭無衣像是帶著秘密的強勢將軍，而謝嘉魚則是沉迷機關術、腦子靈活的財迷千金，兩人從互扒馬甲開始，慢慢站到同一陣線。
前期劇情
前幾集先把衝突拉滿：九丈原一戰背後牽出軍械造假疑雲，北府軍慘敗，蕭無衣為查真相假死回城；另一邊，謝嘉魚表面是被家人操心婚事的太傅之女，實際上心裡早有喜歡的人李茂，還會偷偷以「妙手公子」身份做機關生意。她原本想靠婚事與機巧過自己的日子，卻因各方勢力介入，被一步步捲進更大的局裡。
中段轉折
劇情到了中段，謝嘉魚和蕭無衣的關係開始變化。她原本對這位傳聞中嗜殺的世子心存戒備，但在相處中發現他並非外界所說那般冷酷，反而一直在暗中布局、替天下蒼生鋪路。與此同時，李茂因為權力和失去愛人逐漸黑化，讓原本的情感線變得更虐，也讓三人之間的拉扯更有看點。wikipedia+1
後段看點
後續劇情會更集中在「破局」與「揭密」：蕭無衣的身世之謎、謝嘉魚的機關才能、以及朝堂中的各方勢力都會逐一攤開。從目前公開劇情來看，兩人不只是談戀愛而已，而是要一起拆解陰謀、守住家國太平，這也是《雀骨》比一般古偶更有張力的地方。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower