2026-07-16 11:13 女子漾／編輯劉芫榛
庹宗華狠踹柯震東拍到滑倒！《我未許願先吹蠟燭》衝突戲太投入險出意外，敬業撐完全場
柯震東與庹宗華在新片《我未許願先吹蠟燭》中首度合作，兩人於賭場上演激烈肢體衝突，庹宗華拍攝踹人戲時還因地板濕滑意外跌坐在地，所幸並無大礙。電影正式海報同步曝光，將於8月14日在台上映。
庹宗華發火狠踹柯震東 激烈衝突戲意外滑倒
《我未許願先吹蠟燭》中，庹宗華飾演賭場荷官，與柯震東飾演的落魄男子志華有不少對手戲，其中一場戲更要情緒失控、直接出腳踹打對方。
柯震東透露，動作指導事前已安排完整肢體動作與保護措施，庹宗華也在開拍前先與他套招。不過正式拍攝時，兩人情緒都相當投入，加上場景的磁磚地板較滑，庹宗華一度失去重心跌坐在地。
儘管發生意外，庹宗華仍敬業完成拍攝，直到導演喊卡後，工作人員才趕緊確認他的身體狀況，所幸沒有大礙，也讓這場衝突戲順利完成。
首度搭檔柯震東 庹宗華大讚「有禮貌的小老弟」
這次是庹宗華與柯震東第一次合作，庹宗華對後輩留下不錯印象，形容柯震東是一名低調、有禮貌又帶點害羞的「小老弟」，不僅工作現場配合度高，對角色也有自己的理解與表演方式。
庹宗華表示，柯震東拍攝時相當專注，讓整體進度進行得又快又順利。柯震東則透露，庹宗華私下很照顧晚輩，兩人在現場經常討論如何讓角色碰撞出更多火花，合作過程十分自在。
柯震東也笑說，這次合作讓他印象最深刻的事情之一，就是意外發現庹宗華會說粵語。
正式海報藏賭場元素 柯震東、梅靜妍被框進撲克牌
《我未許願先吹蠟燭》正式海報也於7月16日曝光，呼應電影中的賭場場景，將柯震東與童星梅靜妍框在撲克牌牌面上，以童趣設計呈現兩名角色各懷心思、互相試探的關係。
一大一小的角色組合，也成為電影最大亮點之一。兩人看似因利益走在一起，實際上卻在彼此算計與互相依靠之間，發展出一段既荒謬又溫暖的情誼。
柯震東化身負債魯蛇，幫小女孩進賭場換現金
電影故事發生於澳門，梅靜妍飾演的小女孩JoJo與奶奶相依為命，某天，柯震東飾演的台灣男子志華突然上門討債。志華生活潦倒，早已被房貸壓得喘不過氣，眼前只剩解決債務這個目標。
JoJo手中其實藏有價值百萬、卻只能在賭場內使用的泥碼。由於奶奶突然病倒，加上她年紀太小無法進入賭場，只好找上志華，請他代為下注並將泥碼換成現金。
面對龐大金額，志華立刻答應合作，兩人各懷鬼胎，一邊互相欺騙，一邊執行這場老千行動，也在混亂過程中逐漸建立起難以預料的情感連結。
庹宗華難忘澳門拍攝 趁空檔走訪景點吃美食
庹宗華回憶，過去雖曾因工作前往澳門，但停留時間都十分短暫，這次拍攝《我未許願先吹蠟燭》，終於有機會深入認識當地文化與城市風貌。
他除了走訪大三巴牌坊、松山纜車、松山隧道及澳門半山夜景，也品嘗葡國雞飯、葡式蟲仔餅等特色美食，讓這段拍攝經驗留下豐富又難忘的回憶。
精華 FAQ
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他在拍攝踹柯震東的動作戲時，因為場景磁磚地板較滑，一度失去重心跌坐在地，所幸沒有大礙，仍在導演喊卡前完成拍攝。
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兩人是首次合作，開拍前先由動作指導安排套招與保護措施，正式拍攝時也都很投入；庹宗華稱柯震東有禮貌又專注，合作過程順利。
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電影故事發生在澳門，柯震東飾演負債男子，與梅靜妍飾演的小女孩合作進賭場換現金；正式海報已曝光，預定8月14日在台上映。
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