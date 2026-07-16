不想自己一個人！鄭秀文演唱會牽起許志安的手 婚姻值不值得，從來輪不到旁人替她決定

我一直很喜歡鄭秀文。以前買過她好幾張 CD，也曾和同學一起到台北小巨蛋聽她的演唱會。這些年，她很少在台灣有公開活動，也很少談自己的感情。

所以昨天晚上，當我在臉書看到香港演唱會的影片和片段時，忍不住一段接著一段看下去。原本只是想看看，好久沒出現在台灣消息裡的鄭秀文。沒想到，最讓我停下來的畫面，竟然是她邀請自己的先生，許志安擔任嘉賓。看著兩人在舞台上牽著手、深情對望，一起唱著〈一步一生〉，我的心，突然停了一下。

那一刻，我腦海裡浮現的，不是現在，而是七年前。2019年，許志安的外遇事件震驚演藝圈，也讓很多一路喜歡鄭秀文的人，都替她心疼。我也是。坦白說，這麼多年來，我始終覺得，許志安配不上鄭秀文。

​所以，那場風波之後，我一直替她覺得不值得。有人替她抱不平，有人替她憤怒，也有很多人替她做了決定：「這樣的男人，不值得原諒。」但印象中，鄭秀文從頭到尾，幾乎沒有站出來替自己說過什麼。沒有控訴、沒有責怪，也沒有把婚姻攤在鎂光燈下，任由全世界評論。她只是安安靜靜地，把日子過下去。

​我一直覺得，婚姻和感情，終究是兩個人的事。旁人可以有自己的看法，但只有身在其中的人，才真正知道，這個人、這段關係，值不值得自己繼續走下去。

而我佩服的，也從來不是鄭秀文選擇了原諒。我佩服的是，她從來沒有懷疑過自己的選擇。她沒有因為外界的聲音改變自己的決定，只是安安靜靜地守著自己的婚姻，一步一步走到了今天。

​這次的答謝會，原本並沒有安排任何嘉賓。但因為演唱會歷經延期等突發狀況，鄭秀文臨時邀請了許志安。她在台上說：「好不想自己一個人，想有更大力量幫我度過。」

​她也提起，1999年紅館演唱會突遇停電，全場瞬間陷入一片漆黑，她本能地喊出一句：「安仔，救命呀！」當時，坐在台下的許志安毫不猶豫衝上舞台，把她抱住。二十多年過去了。在人生最需要力量的時候，她第一個想到的人，依然是他。

​​看到這裡，我真的很感動。我感動的，不是鄭秀文需要依靠。而是那個一直給人獨立、堅強印象的她，終於願意在最愛的人面前，坦然說出自己的需要。原來，再堅強的人，也會想有一個可以依靠的人。而那份信任，很美。舞台上，我看見鄭秀文望著許志安時，那自然流露的嬌羞與安心；也看見許志安望著她時，專注而溫柔的眼神。

​那一刻，我忽然明白了一件事。我一直以為，我放不下的是許志安曾經犯下的錯。後來才發現，我放不下的，其實是對鄭秀文的心疼。直到昨天。看著她在舞台上的笑容，我想，我終於可以放下了。因為今天，我更想記住的，是她幸福的樣子。真心祝福她，也祝福他們。