月初買三葉草、月底逛三條線？adidas兩種Logo差別與經典鞋款一次看

出國逛街時，不少人都曾發現兩間adidas門市明明開在隔壁，門口Logo卻完全不同：一間掛著經典「三葉草」，另一間則是俐落的「三條斜線」。最近也有網友在Threads發問，明明都是adidas，兩者究竟差在哪？貼文引來不少人留言，有人認為是「潮流和運動的差別」，也有人笑稱「一個有點貴，一個非常貴」。

其實，兩個Logo都是真正的adidas，只是代表不同產品線。

•簡單來說，看到三葉草，可以先想到復古、街頭與日常穿搭

•看到三條斜線，則多半代表跑步、足球、訓練等專業運動機能。

adidas三葉草是什麼？主打復古潮流與街頭穿搭

經典三葉草Logo稱為Trefoil，目前主要代表「adidas Originals」系列，商品多從品牌運動歷史中汲取靈感，再轉化成適合日常穿搭的鞋款、運動套裝、帽T與聯名系列。官方將Originals定位為連結過去與未來的經典文化象徵，因此三葉草門市中常看到Samba、Superstar、Gazelle、Campus與Forum等復古鞋款。

Adolf "Adi" Dassler（阿道夫·達斯勒）是德國知名運動品牌 adidas 的創辦人。他在1920年退伍後，於母親家中的洗衣房開始製作運動鞋。他運用廢棄軍用品手工縫製鞋子，將品牌推向全世界。 圖片來源：pinterest

三葉草誕生於1972年，當時adidas為了拓展服裝市場、提高品牌在運動服上的辨識度，於慕尼黑奧運期間推出這個新標誌。它最初仍代表運動表現與品質，後來隨著品牌重新調整產品線，自2000年代起逐漸成為adidas Originals的核心識別，象徵運動經典如何走進音樂、街頭文化與時尚領域。

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圖片來源：截攝自IG@adidasoriginals

三條斜線代表什麼？運動機能與專業裝備看這裡

另一個經常被稱為「三條斜線」或山峰Logo的標誌，主要代表adidas Performance，也是目前adidas的主要品牌標誌。這條產品線聚焦運動員需求，包括跑步、足球、籃球、健身與戶外運動，產品重點通常放在緩震、支撐、透氣、抓地力與重量等機能科技。

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不過，三條線本身的歷史其實比山峰Logo更早。adidas創辦人阿道夫．達斯勒（Adi Dassler）在1949年創立品牌時，便將三條線縫在運動鞋側面，希望增加鞋身穩定度，同時讓產品更容易被辨識；到了1990年代，三條線排列成山峰般的Performance標誌，進一步強化挑戰、運動與專業表現的形象。

圖片來源：截攝自IG@adidas

三葉草比較貴、三條線比較便宜嗎？

網路上常有人用價格區分兩個Logo，但這種說法不完全正確。三葉草確實常推出設計感較強的聯名款、復刻鞋與限量系列，價格可能比較高；不過Performance產品若使用頂級跑鞋科技、專業足球鞋材質，同樣可能比一般休閒鞋昂貴。

兩者真正的差別在於用途，而不是單純的價格高低。

想找適合日常上班、逛街、搭裙裝與牛仔褲的鞋款，可以先逛Originals；

若目標是跑步、重訓、比賽或長時間運動，Performance系列會有更明確的功能分類。

三葉草經典款：Samba從足球鞋變成穿搭神鞋

adidas Samba最早源自足球訓練需求，1950年代便已問世，而現代人熟悉的鞋型則在1972年逐漸定型。低筒輪廓、T字鞋頭、側邊三條線與橡膠大底，讓它兼具復古感與俐落線條，後來從球場一路走進街頭，成為adidas Originals最具代表性的鞋款之一。

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Samba近年之所以持續受到歡迎，在於鞋型窄長、搭配性高，不論配西裝褲、長裙、短襪或寬鬆牛仔褲都不容易出錯。喜歡低調、復古與簡約穿搭的人，可以從黑白或白黑經典配色入門；若想要更有話題感，也可留意不同材質與聯名版本。

名人日常也愛搭的SAMBA系列，至今有多種款式。 圖片來源：pinterest

三條斜線經典款：Ultraboost兼顧跑步與日常舒適

Performance系列中，Ultraboost是最具辨識度的代表鞋款之一。系列於2015年推出，以BOOST中底回彈科技、襪套式包覆感和適合跑步的鞋底配置受到關注，後來也因舒適度高，成為不少人通勤、旅遊與長時間走路時的選擇。

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以Ultraboost 1.0為例，鞋款使用Primeknit網布鞋面、BOOST中底、後跟支撐片，以及搭配馬牌輪胎橡膠的Stretchweb大底，重點放在包覆、緩震與抓地力。相較Samba偏向造型與復古街頭感，Ultraboost更適合在意腳感、需要走很多路，或有規律跑步習慣的人。

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adidas兩種Logo怎麼選？看妳今天要去哪裡

想穿去咖啡廳、約會、上班或拍照，三葉草Originals通常更容易搭出復古街頭感；準備跑步、健身、踢球，或需要長時間活動，三條斜線Performance則能提供更完整的機能選擇。