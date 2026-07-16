2026-07-16 09:59 女子漾／編輯劉芫榛
僧侶愛上剛出獄女子！莫子儀《香巴拉物語》信仰與愛情只能二選一？
橫跨日本與印度的劇情片《香巴拉物語》，由金馬影帝莫子儀與《重版出來！》武田梨奈主演，透過一名藏傳佛教僧侶與假釋女子的相遇，描繪信仰、愛情與救贖之間的拉扯。電影將於7月24日在台上映。
僧侶遠赴日本修行，遇見剛出獄的孤獨女子
《香巴拉物語》故事從印度喜馬拉雅山麓的大吉嶺展開，藏傳佛教僧侶扎西被派往日本繼續修行，並在異鄉遇見一名個性古怪的老人，以及剛獲得假釋、試圖重新開始人生的孫女惠美。
隨著三人逐漸熟悉，扎西與惠美也慢慢靠近。背負宗教誓言的扎西，面對從未預料過的情感悸動；惠美則在過往陰影與未知未來之間徘徊。兩個同樣孤獨的靈魂互相陪伴，卻也讓這段關係成為信仰與現實的考驗。
「香巴拉」象徵精神歸宿，描繪孤獨與歸屬感
片名中的「香巴拉」在藏傳佛教中象徵理想淨土與精神歸宿，電影也將這個概念延伸為角色對生命方向的追尋。
無論是離開故鄉、遠赴日本修行的扎西，或是出獄後努力尋找容身之處的惠美，都試圖在陌生世界中找到屬於自己的位置。電影以沉靜影像與細膩的人物關係，呈現人在生命低谷中重新理解自己、學習與他人建立連結的過程。
導演真實經歷化為創作起點，思考「為他人而活」
《香巴拉物語》由日本導演関根俊夫執導，也是他的首部電影長片。創作靈感來自他多年來深入藏文化圈的真實經歷，過去曾前往拉薩、東藏、錫金、大吉嶺與不丹等地，並與當地藏人及僧侶交流。
関根俊夫表示，接觸藏人的生活方式與信仰後，讓他反覆感受到「為他人而活」所承載的重量與美麗，也開始思考，一個人是否能在不失去自我的情況下，真心愛著另一個人。
電影將宗教文化與人性情感交織，將焦點放在現代人的孤獨、歸屬與精神需求，探討祈禱、犧牲、愛與放下仇恨等生命命題。
莫子儀飾演藏傳佛教僧侶，挑戰信仰與情感衝突
莫子儀在片中飾演藏傳佛教僧侶扎西，角色遠赴日本修行，原本堅定遵循信仰，卻因為惠美的出現，逐漸陷入責任、情感與自我選擇之間的矛盾。
曾以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳男主角的莫子儀，過去也演出《該死的阿修羅》、《餘燼》與《溟溟》等作品。這次他以內斂表演，呈現扎西在動搖與克制之間的複雜心境。
武田梨奈收起動作身手，詮釋出獄女子的脆弱
武田梨奈飾演假釋出獄的惠美，角色背負過往傷痕，與外公關係疏離，也不知道自己是否還有重新開始的機會。扎西的出現，讓她第一次感受到理解與陪伴，卻也讓兩人走進一段難以被外界定義的關係。
武田梨奈曾演出《重版出來！》、《進擊的巨人》、《死亡壽司》及《祖谷物語》，並以動作實力受到關注，更曾被譽為「日本版楊紫瓊」。這次她收起俐落身手，轉而呈現角色壓抑、脆弱與渴望被接住的一面。
火野正平遺作之一，演出沉默寡言的外公
日本資深演員火野正平在片中飾演惠美的外公，角色看似倔強寡言，與孫女之間存在隔閡，心中卻始終藏著對家人的牽掛。
火野正平演藝生涯橫跨近60年，活躍於電影、電視劇及綜藝節目，2024年底辭世後，《香巴拉物語》也成為他生前最後的重要作品之一。他以自然沉穩的演技，為電影增添關於親情、陪伴與理解的情感重量。
《香巴拉物語》7月24日在台上映
《香巴拉物語》由日本、美國與印度共同製作，片長109分鐘，集結莫子儀、武田梨奈及火野正平主演。電影透過一場橫跨6103公里的相遇，描繪兩個孤獨靈魂如何在愛與信仰之間，尋找生命的歸處，將於7月24日在台上映。
精華 FAQ
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故事從大吉嶺展開，莫子儀飾演的藏傳佛教僧侶扎西到日本修行，遇上剛獲假釋的惠美，兩人互相陪伴卻也面臨信仰與情感的衝突。
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「香巴拉」在藏傳佛教中象徵理想淨土與精神歸宿，電影借此表達角色在陌生環境中尋找方向、理解自己，並思考如何與他人建立連結。
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本片由莫子儀、武田梨奈與火野正平主演，火野正平更是遺作之一；電影由日本、美國、印度共同製作，片長109分鐘，7月24日在台上映。
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