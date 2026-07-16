2026-07-16 09:37 女子漾／編輯劉芫榛
冷戰諜報片也能笑翻！《礙的迫降》萊恩雷諾斯致敬成龍，長鏡頭打戲成亮點
Apple Original Films 全新動作喜劇電影《礙的迫降》（Mayday）首支預告正式曝光，找來萊恩雷諾斯與肯尼斯布萊納爵士首度搭檔，在冷戰高峰時期展開一場危機四伏又笑料不斷的逃亡冒險，電影將於9月4日在Apple TV全球上線。
萊恩雷諾斯深入敵境 任務失敗意外遇上前KGB特工
《礙的迫降》故事設定於冷戰高峰時期，萊恩雷諾斯飾演美國戰鬥機飛行員特洛伊，奉命潛入俄羅斯領土執行最高機密任務，未料行動失敗，讓他孤身受困敵方陣線，隨時可能遭到追捕。
肯尼斯布萊納則飾演一名脾氣火爆、身分神祕的前蘇聯KGB特工，儘管曾效力蘇聯情報機構，私下卻對美國文化情有獨鍾。當他發現特洛伊後，兩人從彼此戒備到被迫合作，這段意外結成的同盟不僅成為特洛伊逃出生天的唯一希望，也逐漸發展出超越立場的深厚情誼。
反差搭檔首度合作 重現80年代動作喜劇魅力
本片是萊恩雷諾斯與肯尼斯布萊納首度合作，兩人在角色個性、文化背景與處事方式上形成強烈反差，透過互相吐槽、衝突與合作，打造經典搭檔喜劇的節奏與火花。
導演約翰法蘭西斯戴利與強納森高斯坦表示，1980年代的搭檔電影經常融合幽默、危機與真摯情感，《礙的迫降》正是向這類型作品致敬，同時藉由一場冷戰冒險，探討愛國精神、人性選擇與跨越敵我立場的情誼。
大量長鏡頭呈現打戲 導演致敬成龍經典風格
除了冷戰諜報與搭檔喜劇元素，《礙的迫降》也將動作場面視為一大亮點。導演透露，電影特別致敬成龍於1980、1990年代的經典動作片風格，運用大量長鏡頭完整呈現武打編排，讓觀眾能清楚看見演員動作、環境互動與連續性的身體喜劇。
電影將動作、諜報、冒險與幽默融合，跳脫傳統間諜驚悚片較為嚴肅的調性，透過兩位主角的反差互動，呈現兼具緊張感與娛樂性的跨類型故事。
《蜘蛛人：返校日》編劇操刀 集結實力派卡司
《礙的迫降》由Apple Original Films出品、Skydance Media聯合製作，約翰法蘭西斯戴利與強納森高斯坦共同執導、編劇及擔任製片。兩人過去曾參與《蜘蛛人：返校日》與《龍與地下城：盜賊榮耀》等作品，此次再度攜手打造全新原創冒險。
演出陣容還包括《不可能的任務》系列馬辛多洛辛斯基、《芭樂特續集電影》瑪麗亞巴卡洛娃，以及《殘句線索》大衛摩斯等演員。《礙的迫降》將於9月4日在Apple TV全球上線。
精華 FAQ
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電影設定在冷戰高峰時期，萊恩雷諾斯飾演美國飛行員潛入俄羅斯執行機密任務，卻因行動失敗受困敵境，必須設法逃出生天。
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兩人首次合作，一位是美國軍官，一位是脾氣火爆卻迷戀美國文化的前KGB特工，彼此從戒備到合作，靠吐槽、衝突與情誼撐起喜劇張力。
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導演特別以成龍80、90年代作品為靈感，採用大量長鏡頭拍攝武打場面，讓觀眾清楚看到演員動作、場景互動與連續的身體喜劇效果。
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