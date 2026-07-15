2026-07-15 18:26 精準溝通教練張宜真
為什麼一個頂大教授，最後變成殺人犯？ —— 毀掉一個人的，是情緒管控
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新竹爆出頂大教授持刀砍死連襟的命案。
- 重點二：案件疑與家族財產、經營權及多年糾紛有關。
- 重點三：文章強調情緒失控會讓再高身分也釀成悲劇。
為什麼一個頂大教授，最後變成殺人犯？
—— 毀掉一個人的，是情緒管控
▋一個頂大教授，竟然拿刀砍死自己的連襟
新竹發生一起令人震驚的命案。
他是國立陽明交通大學電機學院的教授，擁有美國籍，亮眼學經歷，2017 年曾獲電機學院優良教學獎。
竟然持藍波刀衝進音樂教室殺人。
他殺的，是自己的連襟，
而且瘋狂砍殺20到30刀。
刀刀見骨。
連襟傷重不治。
案發時，音樂教室裡還有學生。
警方到場後，多次喝令放下武器都沒有用，最後只能開槍制止。
▋是甚麼深仇大恨？
「是高級知識份子，是教授？為什麼？」
「有甚麼深仇大恨」
情緒一旦失控，任何身分，都可能瞬間失去意義。
▋為了家產，姊妹十年沒有往來
根據目前警方初步調查，案件疑似與家族財產、經營權及多年糾紛有關，詳細犯案動機仍待檢警釐清。
根據媒體報導，兩家人長期有嫌隙，姊妹十年沒有往來。
很多家庭不是突然決裂。
而是一次不說、兩次忍耐、三次冷戰，最後變成十年的沉默。
沉默，不代表事情過去了。
只是情緒一直在地下發酵。
▋生氣時，不要做決定
我們常以為，人生最大的敵人是別人。
其實很多時候，最大的敵人，是失控的自己。
人在情緒最高點時，大腦的理性判斷能力會大幅下降。
這時候說出口的話、做出的決定，往往都是日後最後悔的事。
有人摔手機。
有人提離婚。
有人動手。
有人，甚至賠上一輩子。
前一秒還是教授。
下一秒，就可能成了刑事案件的被告。
▋情緒爆炸時，請先做三件事。
第一，閉嘴。
不要急著贏一場爭論。
因為人在憤怒時，說出去的每一句話，都可能像刀子。
第二，離開現場。
不是認輸。
而是替自己按下暫停鍵。
很多悲劇，如果當事人願意先離開十分鐘，也許結局就完全不同。
第三，等情緒退潮，再做決定。
真正成熟的人，不是在生氣時做決定。
是在生氣時，知道什麼千萬不能做。
▋最難管理的，不是財產，而是情緒。
為了錢，很多家庭最後失去親情、信任，甚至人生。
這起案件的完整真相，仍有待司法調查釐清。
但它提醒我們一件事：
真正需要管理的，不只是金錢，不只是關係，而是自己的情緒。
因為當情緒失控，再高的學歷、再好的工作、再光鮮的身分，都救不了自己。
真正厲害的人，不是從來不生氣。
是知道什麼時候閉嘴，什麼時候離開，什麼時候再做決定。
一句話，可能救了一段關係。
一次轉身，也可能救了一輩子。
精華 FAQ
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報導指出，國立陽明交通大學一名電機學院教授持藍波刀衝入音樂教室，朝自己的連襟瘋狂砍殺20到30刀，對方傷重不治，現場還有學生，警方到場後開槍制止。
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內文提到，案件初步疑似與家族財產、經營權及長年糾紛有關，並說明兩家人可能早有嫌隙，甚至姊妹已經10年沒有往來，顯示衝突並非一夕爆發。
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文章強調，真正可怕的不是身分高低，而是情緒失控帶來的後果；人在憤怒時應先閉嘴、離開現場、等情緒退潮再決定，以免一時衝動毀掉關係與人生。
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