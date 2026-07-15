2026-07-15 18:24 精準溝通教練張宜真
連陳意涵都會忘詞，上台緊張忘詞怎麼辦？ —— 真正決定專業的，是忘詞後的危機處理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：陳意涵頒獎時卡詞忘詞，引發網路熱議與專業討論。
- 重點二：文章強調忘詞不可怕，真正關鍵在事前充分準備與理解內容。
- 重點三：忘詞後要冷靜接回流程，楊貴媚的即時緩頰也示範台風。
連陳意涵都會忘詞，上台緊張忘詞怎麼辦？
—— 真正決定專業的，是忘詞後的危機處理
▋陳意涵卡詞忘詞
藝人陳意涵出席第28屆台北電影獎頒獎典禮，與影后楊貴媚共同擔任「傑出技術獎」及「最佳女配角獎」頒獎人。
卻因為太緊張，接連卡詞、忘詞，始終無法順利念完「技術者的心血被大家看見……」這段內容。
她忍不住向台下觀眾喊：「我剛剛都背得很好！都是你們太熱情，害我忘記……」
講到最後，更蹲下來問楊貴媚：「我是不是搞砸了？」
影片一出立刻在網路瘋傳，有人覺得好笑，也有人認為不夠專業。
▋陳意涵發文道歉
事後，陳意涵在社群發文道歉，坦承自己背了兩天的稿，最後還是忘光光。
她寫下：「我對不起大家。」
還幽默表示，這兩天懲罰自己，海膽和牛火鍋都只敢吃一口。
▋連影后都會忘詞
陳意涵演過《痞子英雄》、《聽說》、《愛》、《軍中樂園》、《閨蜜》、《比悲傷更悲傷的故事》，更曾拿下台北電影獎最佳女主角。
站上正式典禮頒獎台，依然會緊張。
所以上台會緊張，很正常。
真正重要的是，你有沒有做好準備。
▋如何降低上台緊張？
答案很簡單。
練習，練習，再練習。
而且要大聲說出來，不是只有在心裡默念。
而且念出來，要訓練卡詞了，怎麼帶過。
陳意涵說自己背了兩天。
這次也提醒我們，光靠背稿並不足夠。
如果背了兩天仍不足以讓自己安心，
那就增加練習次數，直到內容變成自己的語言，
不是只是記住每一個字。
▋不要只背文字，要理解內容
很多人一忘詞，就整段停住。
因為腦袋記住的是每一個字，都不是自己真正理解的意思。
不要以為致詞就是背稿。錯。
必須先了解內容。
例如，今天頒的是什麼獎？為什麼重要？技術團隊對電影代表什麼價值？拍攝電影，為什麼技術獎這麼重要？
如果再結合自己的拍電影親身經歷，來說明技術獎的重要，內容會更自然，也更容易打動人。
好的致詞，不是背出來的，而是說出來的。
▋怕忘詞，就準備小抄
帶小抄，帶一份安全感。
真的忘詞，看一下關鍵字即可。
現場如果有提示機，也可以善加利用。
小抄不是代表能力不好，而是降低風險。
我自己主持記者會，也會習慣帶筆記，提醒自己下一段要講什麼。
有一次主持時，不小心忘了一段流程，我沒有停在原地，而是自然接回流程，現場也順利完成。
▋忘詞後，真正考驗的是危機處理
忘詞不可怕。
可怕的是一直停留在忘詞。
停一秒、微笑一下、看一眼小抄，
再自然接回內容，觀眾也不會發現。
如果一直放大自己的失誤，不斷說自己忘詞、怪觀眾太熱情，甚至當場蹲下來，觀眾就真的記得你忘詞卡詞的尷尬。
▋楊貴媚展現了成熟的台風
相較之下，楊貴媚沒有慌，也沒有讓尷尬繼續擴大。
當陳意涵問：「我是不是搞砸了？」
她立刻笑著接話：「你很棒。」
陳意涵二次凸槌時，楊貴媚也立即緩頰：「她很執著，就跟技術獎一樣，一定要把正確的事情講出來。」
不只化解尷尬，也保住搭檔的面子。
真正成熟的表達者，不只是自己表現好，更能在別人失誤時，穩穩接住對方。
▋上台緊張、忘詞怎麼辦？5個實用建議：
1。練習、練習、再練習，把內容變成自己的語言，而且要大聲說出來。
2。不要死背逐字稿，先理解內容，再自然表達。
3。準備關鍵字小抄，提示重點。
4。忘詞時停一秒、深呼吸、微笑一下，再接下一句。
5。真的NG，自然帶過，不要停住，就不會放大自己的失誤。
精華 FAQ
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她在台北電影獎擔任頒獎人時因緊張接連卡詞、忘詞，無法順利念完內容，還當場自嘲與道歉。影片曝光後被大量轉傳，也讓外界討論表達者的專業與臨場反應。
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重點不是死背逐字稿，而是反覆練習、大聲說出來，並先理解致詞內容與脈絡。當內容變成自己的語言，遇到卡詞時才有能力自然轉換，不會一忘就整段停住。
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先停一秒、深呼吸、微笑，再看關鍵字小抄或提示機自然接回流程，不要一直放大失誤。文章也強調，真正成熟的表達者，能在自己或他人出錯時穩穩把場面接住。
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