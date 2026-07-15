2026-07-15 17:34 女子漾／編輯ANDREA
【懶人包】致癌毒油流竄全台！2026中聯「苯駢芘」超標風暴一次看 不小心吃到怎麼辦？
最近全台婆婆媽媽、外食族真的都嚇壞了！台灣再度爆發嚴重的「食安風暴」，2026年夏季最大條的新聞，絕對是代製大廠「中聯油脂」爆出大豆沙拉油驗出致癌物超標事件。這波「毒油風暴」不但捲入泰山、福壽、福懋等知名大廠，甚至有多達數百項食品慘遭預防性下架！
2026致癌毒油風暴懶人包
1.出事的是哪家廠商？
本次事件的核心主角是國內代工大廠「中聯油脂」。
2.到底驗出什麼可怕物質？
他們生產的大豆沙拉油被驗出含有一級致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene）」超標，部分批次甚至超標高達4倍！苯駢芘是一種常見於燒烤或物質燃燒不完全時產生的有害物質，長期累積攝入會大幅增加致癌風險。
3.影響範圍有多廣？
目前已知有問題的油品製造日期落在2026年4月至6月之間（重點批次為4月4日、5月10日及5月12日）。高達1,300公噸的問題大豆油已經流向「泰山企業」、「福壽實業」、「福懋油脂」等下游知名食品大廠。
4.哪些產品中鏢？
這些毒油被分裝、製成大豆沙拉油與各式調合油，並流入全台各大零售通路、小吃攤販、餐廳和團膳業者。目前食藥署與地方衛生局已要求超過440項相關衍生產品進行預防性下架。
崩潰！我不小心把「毒油」吃下肚了，怎麼辦？
很多網友一看新聞全崩潰，驚呼「早就吃下肚了該怎麼辦？」先別慌張！毒物專家與營養師給出以下幾招自救建議，教你如何幫身體大掃除：
1. 立刻停用並辦理退貨 趕緊檢查家中的食用油品牌與製造日期，如果符合衛福部公布的下架清單，請立刻停止食用！並保留實體油品與購買發票，向原購買的大賣場或通路辦理退換貨。
2. 狂補「高抗氧化」蔬果 專家指出，微量攝入不用過度恐慌，人體本身的代謝機制能發揮作用。這陣子請多攝取富含維生素C、E及植化素的「高抗氧化」食物，例如：芭樂、奇異果、十字花科深綠色蔬菜、番茄等，這些天然食物能幫助身體抵抗自由基，加速有害物質代謝。
3. 多喝水、多運動排汗 水分是人體最天然的排毒劑！每天務必喝足體重乘上30至40毫升的水量，並搭配適度運動流汗。流汗和多喝水排尿，能幫助肝臟與腎臟加速代謝體內的脂溶性毒素。
4. 留意腸胃症狀，必要時就醫 雖然短期微量吃下苯駢芘不至於立刻引發急性中毒，但如果近期出現腸胃極度不適、噁心嘔吐或其他異常症狀，請立刻就醫，並主動告知醫師近期可能曾食用過相關問題食品。
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