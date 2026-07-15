2026-07-15 16:36 女子漾／編輯劉芫榛
Disney+ 8部新片追劇清單！《穿著Prada的惡魔2》，南宮珉、安普賢新作登場，孟子義李昀銳三搭
Disney+近期片單橫跨韓劇、陸劇、韓綜與電影，從南宮珉主演的浪漫驚悚劇《婚姻之後》、孟子義與何與合作的古裝權謀劇《百花殺》，到《謀殺俱樂部》、《穿著Prada的惡魔2》與《財閥 X 刑警》第二季，多部話題作品接力登場。
文章目錄
Disney+熱播韓劇《婚姻之後》 南宮珉為救妻對抗犯罪組織
《婚姻之後》由南宮珉、李雪主演，劇情圍繞腦外科醫師出身、現任醫院院長的姜泰周展開。當妻子高世允遭到綁架，他為了將人平安救回，被迫正面迎戰冷血殘暴的犯罪組織。
南宮珉飾演外表沉著、身處高位的姜泰周，李雪則飾演遭綁架的妻子高世允。影集由《狂醫魔徒》導演金楨顯執導，將婚姻關係、追緝行動與犯罪陰謀交織，呈現一場步步逼近真相的高壓營救。
《百花殺》孟子義、何與奉旨聯姻 從互相利用變生死盟友
古裝陸劇《百花殺》由孟子義、何宜謙（何與）主演。何與飾演表面病弱吐血、實際暗中掌控局勢的腹黑太子蕭華雍，幼時遭人下毒後長年裝病蟄伏，並在朝中秘密追查幕後奸人。
孟子義飾演自幼在西北長大的清冷郡主沈汐和，為調查滅門真相返回京城。她擁有異常靈敏的嗅覺，也精通調香之術，將香氣化為追查線索與自保武器。兩人因聖旨被迫聯姻，起初各懷目的，後來逐漸成為能將性命交付彼此的盟友。
《狂怒追緝》7月27日上線 FBI探員追捕神秘女殺手
驚悚影集《狂怒追緝》將於7月27日上線，由艾美獎製作團隊打造，艾美羅森飾演負責調查連環命案的FBI探員。
故事從多名富有男性接連遇害開始，所有案件似乎都指向一名心思縝密、擅長設局的神秘女殺手。隨著追捕行動逐漸逼近真相，探員與嫌疑人的命運開始交錯，原本清楚的善惡界線也變得愈來愈模糊。
《謀殺俱樂部》7月29日登場 Faker、杋圭走進命案現場
韓綜《謀殺俱樂部》將於7月29日上線，邀請電競選手Faker、TOMORROW X TOGETHER成員杋圭等明星嘉賓參與沉浸式推理挑戰。
節目場景橫跨朝鮮時代、現代棒球場與監獄，並透過AI生成影片重現案件經過。玩家必須在有限線索中分析證詞、辨認謊言，找出藏在眾人之中的真兇；被選為兇手的成員則要隱藏身分、誤導其他玩家，讓每一場推理都充滿心理攻防。
《穿著Prada的惡魔2》7月29日上線 梅莉史翠普、安海瑟薇重返時尚圈
經典電影續集《穿著Prada的惡魔2》將於7月29日上線，導演大衛法蘭克與編劇艾琳布洛許麥肯納回歸，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗特與史丹利圖奇也將再度集結。
故事重新回到紐約時尚圈與《Runway》雜誌辦公室，熟悉的角色、犀利的職場節奏與高端時尚場景再度登場，預計掀起新一波時尚話題。
《財閥 X 刑警》第二季8月7日回歸 安普賢搭檔鄭恩彩辦案
韓劇《財閥 X 刑警》第二季將於8月7日上線，由安普賢、鄭恩彩主演。安普賢飾演含著金湯匙出生的財閥會長陳利手，在經歷警察學院的艱苦訓練後，正式升格為警員。
成為正式警察後，他必須與一名作風嚴厲的地獄教官組成辦案搭檔。新一季將延續財閥背景與刑偵辦案的反差設定，帶來更多動作場面、案件推理與搭檔互動。
《江山為聘》吳謹言搭陳哲遠 女狀元輔佐少年帝王
待播陸劇《江山為聘》由吳謹言、陳哲遠主演，故事聚焦王朝首位三元及第的女狀元孟廷輝，以及在朝中受到權臣牽制的少年帝王英寡。
孟廷輝幼時曾被英寡救下，為了報恩，她甘願成為其帝王大業的重要助力。兩人在朝堂上共同揭開黑暗勢力、整頓不公，原本以君臣與利益為基礎的關係，也逐漸發展出難以忽視的情感。
《尚公主》孟子義、李昀銳聯手破局 公主與布衣卿相共守江山
古裝陸劇《尚公主》改編自晉江文學城同名小說，由孟子義、李昀銳領銜主演，編劇為何妨，導演則由秦榛擔任。
劇情講述伏虎歸來的丹陽公主暮晚搖，遇上藏鋒懷璧的布衣卿相言尚。兩人在朝堂鬥爭中各自布局，既是互相試探的棋手，也是共同破局的盟友，最終攜手化解家國危機，守住心中的清平盛世。
精華 FAQ
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這次片單橫跨韓劇、陸劇、韓綜與電影，代表作品包括《婚姻之後》、《百花殺》、《謀殺俱樂部》、《穿著Prada的惡魔2》與《財閥 X 刑警》第二季，題材相當多元。
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《婚姻之後》由南宮珉、李雪主演，故事講述醫院院長姜泰周為了營救遭綁架的妻子高世允，被迫對抗冷血犯罪組織，結合婚姻、追緝與犯罪陰謀。
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驚悚影集《狂怒追緝》7月27日上線，《謀殺俱樂部》與《穿著Prada的惡魔2》將於7月29日登場，《財閥 X 刑警》第二季則在8月7日回歸，續集與新作都很受關注。
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