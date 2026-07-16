2026暑假親子電影推薦TOP10！《蠟筆小新》《蜘蛛人》《吉伊卡哇》劇情、上映時間一次看

暑假不知道帶孩子去哪裡放電？電影院絕對是吹冷氣、吃爆米花，又能讓全家一起開心兩小時的好選擇！2026年暑假電影片單相當熱鬧，蜘蛛人、哆啦A夢、小小兵等經典回憶都接力登場。這篇「女子漾」整理10部適合親子同樂的暑假電影，趕快挑一部安排家庭電影日！

2026親子電影推薦1.《玩具總動員5》

上映日期：全台戲院熱映中

胡迪、巴斯光年與玩具夥伴們再度集合啦！這次他們要面對的敵人超級貼近現代家長的心聲，探討科技產品與實體玩具爭寵的現代家庭議題。透過熟悉的角色，這部片絕對能讓大人小孩看完後，擁有許多關於陪伴與成長的共同話題。

《玩具總動員5》劇照。圖片來源：disney提供

《玩具總動員5》劇照。圖片來源：disney提供

《玩具總動員5》電影劇情

這次玩具們遇到的最大挑戰，少了傳統的超級大反派，改為一台讓孩子邦妮愛不釋手的平板裝置「莉莉板」。當虛擬世界的科技產品完全占據了孩子的遊戲時間，胡迪和夥伴們開始懷疑，過去那種單純陪伴孩子玩耍的日子是否還有可能回來？導演安德魯史坦頓將科技設定為中立元素，透過玩具與平板之間爭奪注意力的有趣衝突，帶著觀眾一起探討世界改變後該如何適應與共存。

上映日期：全台戲院熱映中

大家最熟悉的海洋冒險以真人版形式華麗回歸！精緻的視覺特效與超高還原度的實體道具，打造出更具臨場感的南島世界。這次巨石強森同樣會驚喜獻聲，準備好帶著孩子一起在大銀幕上感受海風與勇敢追夢的熱血能量。

《海洋奇緣》真人版電影劇照。圖片來源：disney提供

《海洋奇緣》真人版電影劇照。圖片來源：disney提供

《海洋奇緣》真人版電影劇情

莫娜為了守護心愛的家園，毅然決然踏上橫越大海的未知旅程，並與半神人毛伊攜手面對各種海上的突發危機。電影完整保留了動畫版中膾炙人口的經典歌曲與角色間幽默逗趣的互動，同時加入了全新原創歌曲〈Along the Way〉，由動畫版配音員奧莉伊卡拉瓦爾荷侯、真人版莫娜凱薩琳拉加阿雅以及巨石強森共同演唱，為這段勇敢的成長故事注入全新魅力與滿滿感動。

上映日期：全台戲院熱映中

陪伴無數世代長大的哆啦A夢，這次要把大雄與好友們帶入神祕的萬公尺深海中！製作團隊特別參考真實的喜馬拉雅山脈與海洋研究資料，打造出極其壯觀的深海地形，絕對是今年暑假最刺激也最催淚的友情大冒險。

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》劇照。圖片來源：車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》劇照。圖片來源：車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：新・大雄的海底鬼岩城》電影劇情

大雄一行人利用暑假前往海底露營，原本以為只是一次充滿新鮮感的夏日假期，卻意外遇見了來自海底王國「姆聯邦」的神祕青年艾魯，進而被捲入一場可能決定地球命運的大危機。隨著冒險深入，海底世界的驚人秘密逐漸揭曉，一行人必須發揮勇氣與智慧解開謎團。故事完美延續了系列作中最賺人熱淚的友情主題，在驚險萬分的深海舞台中展現夥伴間的深厚羈絆。

2026親子電影推薦4.《小小兵&大怪獸》

上映日期：全台戲院熱映中

黃色小小兵帶著滿滿的失控能量再次攻佔大銀幕！這次的故事巧妙融入了大量經典怪獸電影與默片喜劇的彩蛋，大人可以在海報與場景中尋找致敬巧思，孩子也能被單純的肢體笑料逗得哈哈大笑，是一部能滿足全家大小的超級喜劇。

《小小兵&大怪獸》劇照。圖片來源：UIP提供

《小小兵&大怪獸》劇照。圖片來源：UIP提供

《小小兵&大怪獸》劇照。圖片來源：UIP提供

《小小兵&大怪獸》電影劇情

小小兵們這次又闖下大禍，踏上一場瘋狂的爆笑冒險！電影將好萊塢經典電影史變成創作靈感，從查理卓別林充滿喜感的肢體動作，到《哥吉拉》、《變蠅人》等科幻怪獸作品都成為劇情裡的幽默元素。即便小朋友看不懂這些復古致敬來源，小小兵那不受控的搗蛋行為與天馬行空的劇情推進，依然能讓整個影廳充滿笑聲，保證看完心情超好。

2026親子電影推薦5.《超少女》

上映日期：全台戲院熱映中

由新生代演員米莉愛考克主演的英雄大片，為女孩們帶來了帥氣又熱血的超級英雄榜樣！片中充滿了浩瀚的太空場景與華麗的動作打鬥，就算平常沒有追蹤DC宇宙的其他作品，也能毫無門檻地享受這場視覺饗宴。

《超少女》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《超少女》劇照。圖片來源：華納兄弟電影提供

《超少女》電影劇情

當殘酷的敵人步步逼近家園，超少女卡拉佐艾爾被迫與意想不到的夥伴聯手，展開一場橫跨星際的復仇與正義之旅。人氣超高的可愛超狗氪普托也成為這次的故事核心，一路陪伴她穿梭危險的宇宙空間；由傑森摩莫亞飾演的賞金獵人「暴狼」同樣話題性十足。隨著一次次的戰鬥與挫折，卡拉佐艾爾逐漸學會控制自己的力量，非常適合喜歡熱血科幻設定的大朋友與小朋友一起觀賞。

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2026親子電影推薦6.《超汪特攻》

上映日期：7月24日

家中有養毛小孩的觀眾絕對不能錯過這部溫馨喜劇！電影用幽默的狗狗英雄外衣，巧妙包裝了關於友情、陪伴與成長的深刻議題。看著超能狗狗與小主人的互動，很容易讓人想起自家寵物的可愛模樣，看完心裡會暖暖的。

《超汪特攻》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《超汪特攻》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《超汪特攻》電影劇情

害羞內向的九歲男孩丹尼，從小就和黃金獵犬查理形影不離，某天查理意外被外星人綁架，回到地球後居然恢復了年輕活力，更能開口說話、飛行並擁有超能力，一躍成為萬眾矚目的「超能汪汪」。然而，成名後的查理逐漸與丹尼疏遠，此時隔壁的邪惡貓咪普迪也取得了超能力，準備執行征服人類的邪惡計畫。丹尼與查理必須重新找回彼此的信任，攜手合作阻止普迪的陰謀。

2026親子電影推薦7.《蜘蛛人：重生日》

上映日期：7月29日

最受歡迎的漫威英雄帶著全新格局重磅回歸！這部大作宣告了彼得帕克全新人生篇章的開始，同時充滿了各種讓粉絲驚喜的彩蛋。精彩的動作設計與緊湊的劇情節奏，絕對是今年暑假討論度最高的爆米花大片。

《蜘蛛人：重生日》劇照。圖片來源：索尼影業提供

《蜘蛛人：重生日》劇照。圖片來源：索尼影業提供

《蜘蛛人：重生日》電影劇情

故事時間線來到《蜘蛛人：無家日》事件的四年後，步入社會的彼得帕克選擇讓全世界抹去對他的記憶，獨自一人在紐約生活。他全心投入打擊犯罪，成為一名守護城市的「全職蜘蛛人」。隨著維護正義的責任與壓力不斷升高，他的身體卻出現了出乎意料的變化，甚至威脅到自身的存在。同時，一連串詭異的新型犯罪突現，引出了前所未見的強大威脅，逼得他必須在孤獨中面對至今最艱鉅的挑戰。

上映日期：7月31日（限定搶先場：7月25日、7月26日）

紅遍大街小巷的人氣角色吉伊卡哇終於來到大銀幕啦！電影版完美保留了原作那種可愛中帶點寫實驚險的獨特魅力，如果是喜歡療癒角色、熱愛收集周邊的家庭，絕對要把握搶先場的機會，帶上應援棒進戲院同樂。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》劇照。圖片來源：Medialink提供

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》劇照。圖片來源：Medialink提供

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影劇情

某天兔兔帶回了一張特別的島嶼邀請函，傳單上聲稱只要到島上討伐怪物，報酬就能高達100倍，拉麵與甜點還能無限量免費吃到飽！這般誘惑讓吉伊卡哇與小八貓等人忍不住立刻搭船出發。這個看似充滿美食與寶藏的度假天堂，背後卻隱藏著與人魚有關的驚人秘密。面對未知的危險，這群小可愛們必須發揮勇氣，在神祕島嶼上展開一場笑中帶淚的尋寶奇幻之旅。

上映日期：8月7日

跨世代觀眾共同喜愛的《蠟筆小新》迎來第33部劇場版！這次野原一家誤闖充滿奇妙氛圍的妖怪之國，保證帶來充滿歡笑與感動的夏日奇幻大冒險。

《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》電影劇情

某個夏天，日本各地接連出現怪異現象，而野原一家為了參加大曲煙火大會，決定回到廣志的秋田縣老家。抵達秋田後，一張寫著「妖怪假期村」的傳單竟散落在房間裡，在小新的請求下，一家人決定前往一探究竟，沒想到卻在杳無人煙的深山中闖入了禁止人類進入的「妖怪之國」。這次更邀請到人氣女星伊藤沙莉為活了500年的狐狸妖怪「野狐」配音，引領野原一家在充滿懷舊氛圍的妖怪世界中，展開無法預測的熱鬧假期。

2026親子電影推薦10.《汪汪隊立大功：恐龍大電影》

上映日期：8月14日

沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗！汪汪隊這次把救援舞台搬到了充滿未知的恐龍世界。電影結合了刺激的救援任務與滿滿的療癒萌點，絕對能同時收服恐龍迷與狗狗迷的心，是帶小朋友放電的完美選擇。

《汪汪隊立大功：恐龍大電影》劇照。圖片來源：派拉蒙影片提供

《汪汪隊立大功：恐龍大電影》劇照。圖片來源：派拉蒙影片提供

《汪汪隊立大功：恐龍大電影》電影劇情

汪汪隊的飛船在巡邏時被一場神祕風暴捲走，意外迫降在一座充滿恐龍的熱帶小島上，並結識了精通各種恐龍知識的狗狗雷克斯。沒想到總是愛搗蛋的韓丁納市長為了取得島上的天然資源，竟然進行了危險開採，更意外引發沉睡已久的火山爆發。眼看生存危機迫在眉睫，汪汪隊必須和恐龍夥伴們跨界合作，在小島被完全摧毀前，順利完成這場史上最大規模的救援任務，可愛的小暴龍「魯巴」也會在片中驚喜登場。