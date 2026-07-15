2026-07-15 16:03 女子漾／編輯ANDREA
2026古裝劇不只《雀骨》！6部網評「高CP值、絕對入坑」古裝陸劇推薦，這部神劇沒追太可惜！
最近由侯明昊、艾米主演的原創古裝劇《雀骨》可以說是討論度爆表！從「先婚後愛」的超甜契約婚姻設定，到男女主角聯手破解身世謎團的權謀劇情，侯明昊飾演的外冷內熱「冷面將軍」更是魅力全開，真的讓人越看越上頭。
不過，2026年的古裝陸劇戰場依舊持續！除了《雀骨》之外，還有好幾部不僅卡司超強，劇情更是讓人欲罷不能的高質感好劇。如果你剛好處於劇荒期，下班後只想好好放鬆，這6部被網友推爆、資訊保證熱騰騰的2026古裝陸劇清單，絕對要立刻存進你的待看片單裡！
1. 《逐玉》
主演：張凌赫、田曦薇
雖然這部在今年三月就已經熱播完畢，但後座力極強，至今依然在各大論壇被網友們熱烈討論，絕對是必追神劇！《逐玉》改編自同名大熱小說，張凌赫在劇中的古裝扮相依舊是顏值天花板級別的穩定發揮，每一個鏡頭都帥到讓人屏息；他與田曦薇的化學反應更是甜到讓人嘴角下不來。這部劇無論是服化道的精緻度，還是情感的細膩堆疊都極具水準，張凌赫的粉絲絕對要N刷回味！
2. 《唐宮奇案之青霧風鳴》
主演：白鹿、王星越
同樣是已經播出且口碑爆棚的懸疑神作！這部劇以詭譎的上元佳節為開端，由一場寧遠公主的離奇命案揭開序幕。白鹿這次徹底甩開以往的甜妹形象，轉身成為冷靜果敢、文武雙全的侍衛。整部劇劇情燒腦、反轉再反轉，喜歡高智商博弈和懸疑解謎的劇迷，跟著男女主角一步步抽絲剝繭，真的會看到停不下來。
3. 《成何體統》
主演：丞磊、王楚然
看膩了單人穿越的傳統套路嗎？《成何體統》打破常規，直接來個「男女主角雙雙穿書」！現代社畜女主角意外穿成爽文裡的反派妖妃，本以為只能等死，卻在宮裡遇上同樣帶著劇本穿越的男主角。整部劇節奏明快、笑點密集，輕鬆幽默的同時又不失古裝劇該有的宮廷權謀張力，被網友封為今年最下飯的舒壓喜劇。
4. 《雨霖鈴》
主演：楊洋、章若楠、方逸倫
喜愛武俠題材的女孩們看過來！五月開播的《雨霖鈴》以經典的《三俠五義》為藍本，楊洋飾演的御前四品帶刀護衛「展昭」，一襲勁裝加上行雲流水的劍法，真的是帥出新高度。搭配章若楠飾演的逃婚大小姐，以及方逸倫飾演的錦毛鼠白玉堂，三人在江湖中一路追查懸案、懲奸除惡，武打動作紮實，江湖俠義的氛圍感直接拉滿。
5. 《家業》
主演：楊紫、韓東君
被譽為2026年最具質感的大女主商戰古裝劇！收視女王楊紫這次飾演重振徽墨世家的天才少女，與韓東君飾演的商業奇才展開一場勢均力敵的商戰博弈。兩人在劇中原本分屬對立陣營，卻在一次次的交鋒中互相吸引、惺惺相惜。這部劇最大的看點就是「在家族利益與真摯愛情間的兩難抉擇」，智計百出的職場爽度與極致拉扯的情感羈絆，保證讓妳看得直呼過癮！
6. 《佳偶天成》
主演：任嘉倫、王鶴潤
只要提到古裝虐戀，就絕對少不了任嘉倫！這部結合了仙俠、懸疑與甜虐交織元素的《佳偶天成》，絕對是今年必追的神作之一。任嘉倫在劇中飾演性格孤冷、以斬妖除魔為己任的冷酷神將，而王鶴潤則挑戰表面古靈精怪、實則背負妖族興衰的傲嬌少女。兩人之間「正邪不兩立」的宿命設定，加上超帶感的「契約虐戀」，每當觀眾被虐到流淚時，冷不防又會被發一波甜糖，追起來真的超級過癮！
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