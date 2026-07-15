2026-07-15 15:58 女子漾／編輯劉芫榛
鍾欣凌、杜詩梅曾「王不見王」！多年後竟成最強閨蜜《前輩！借過一下》揭閨蜜內幕
公視台語台全新綜藝節目《前輩！借過一下》正式開錄，由旅居日本的視網膜擔綱主持，首波邀請鍾欣凌、杜詩梅與台語表演新秀同台較勁。兩位多年好友也在節目中揭開相識往事，從最初互看不順眼、經常被誤認成彼此，到後來成為彼此人生重要時刻都不缺席的好姐妹。
視網膜當「煽風點火」主持人 前輩、新秀正面交鋒
《前輩！借過一下》延續《Talk Talk秀台語》、《菜鳥仔NICE PLAY》、《台語台表演班》等節目培育成果，以台語表演新秀為主要班底，每集邀請資深藝人加入演出，透過短劇、遊戲、談話、模仿及配音等形式，呈現生活現象與不同世代的觀點差異。
製作人黃淑宜表示，希望以年輕、趣味的方式呈現台灣文化，讓觀眾在娛樂中感受台語魅力，進一步願意在日常生活裡接觸及使用台語。
視網膜則形容，自己在節目中的任務是站在前輩與新秀之間「煽風點火」，當雙方意見衝突時負責火上加油，若場面太過火，也要適時出面降溫，串起不同世代的互動火花。
旅日3個月跨海返台錄影 視網膜狂吃滷肉飯解鄉愁
旅居日本約3個月的視網膜，這次特別為了主持節目往返台日兩地。他透露，第一次準備從日本返台時心情相當複雜，一方面覺得旅日生活過得太快，另一方面又非常想念台灣的飲料與家鄉味。
回台後，他立刻展開美食行程，接連吃了滷肉飯、雞腿飯，也喝了不少熟悉的台灣飲品，笑說自己的胃果然還是最喜歡家鄉味。每次回到台北住處，也讓他有種「出差兼度假」的感覺。
目前除了節目錄影，其他工作多半能在日本完成，視網膜預計今年暫時維持台日兩地生活，更幽默表示，只要遇到「錢很多的工作」，絕對願意特地飛回台灣。
鍾欣凌、杜詩梅曾互看不順眼 被誤認多年成心結
鍾欣凌與杜詩梅在節目中大聊多年姐妹情，沒想到兩人剛認識時，竟因外型相似、經常被觀眾認錯，對彼此都沒有太好的第一印象。
鍾欣凌坦言，還沒認識杜詩梅前，常被誤認成對方，因此一度有些排斥。第一次見面時，她還忍不住疑惑杜詩梅為何說話音調這麼高，心想：「幹嘛裝可愛？不能好好講話嗎？」
杜詩梅也不客氣反擊，表示初次見到鍾欣凌時，只覺得對方很「傷假俳」，也就是太假掰、太做作。當時鍾欣凌忙著熱情招呼所有人，讓個性較怕生的杜詩梅完全無法理解。
直到兩人合作主持《霹靂嬌娃》，真正相處後才發現彼此個性契合，從原本的「王不見王」，逐漸成為無話不談的閨蜜，笑稱兩人根本是不打不相識。
鍾欣凌快閃花蓮送紅包 杜詩梅感動至今忘不了
杜詩梅回憶，8年前離開台北嫁到花蓮時，身邊沒有熟悉的家人陪伴，面對全新生活難免感到徬徨。某天，她突然接到鍾欣凌電話，對方只說自己已經搭上火車，中午前會抵達花蓮。
原來鍾欣凌當天早上送完孩子上學，便直接從台北搭火車前往花蓮，只為親手送上結婚紅包，之後還得立刻趕回台北接孩子放學。見到杜詩梅的先生時，她更慎重叮嚀：「絕對不可以欺負我姐妹！」
杜詩梅感性表示，鍾欣凌送的那包紅包對她而言「重量非常重」，那份在重要時刻親自出現的心意，讓她一輩子都忘不了。
鍾欣凌也透露，自己十分佩服杜詩梅在花蓮追逐夢想的勇氣。每當對方談起開餐廳、蓋民宿，都能看見她眼睛發光；花蓮發生水患時，杜詩梅更長時間投入救災，甚至考慮替前來協助的人購買保險，讓鍾欣凌看見她重情又有責任感的一面。
精華 FAQ
-
節目由旅居日本的視網膜主持，主打前輩與台語表演新秀同台交流，透過短劇、遊戲、談話、模仿與配音等形式，呈現世代觀點差異與台語魅力。
-
兩人剛認識時常因外型相似被觀眾誤認，彼此印象都不太好。鍾欣凌覺得杜詩梅說話太高調像在裝可愛，杜詩梅則認為鍾欣凌熱情又假掰。
-
兩人後來在合作主持《霹靂嬌娃》後真正熟識，發現個性其實很合拍，之後成了無話不談的好友。鍾欣凌還曾特地搭火車到花蓮送杜詩梅結婚紅包。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower