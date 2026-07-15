2026-07-15 15:38 女子漾／編輯周意軒
Monchhichi聯名一次看！五桐號限定時鐘、鬼塚虎限量吊飾，台灣快閃店7/31中山站開幕
近期在日韓掀起收藏熱潮的Monchhichi蒙奇奇，這個夏天正式攻佔台灣！從五桐號聯名杯身與藍莓飲品、鬼塚虎限量吊飾，到雪肌精純白版造型、UNIQLO UT服飾，還有首度登台的限定快閃店，吃的、穿的、掛在包包上的一次到齊，粉絲荷包恐怕真的守不住。
Monchhichi聯名：五桐號限定杯身登場，藍莓新品酸甜開喝
五桐號攜手日本經典角色Monchhichi推出夏季限定聯名企劃，自7月16日起，全台門市將換上超萌聯名杯身，讓招牌大眼睛、毛茸茸外型與含奶嘴動作陪粉絲一起喝飲料，光是拿在手上就很有拍照打卡感。飲品部分同步推出兩款藍莓系列新品。「藍莓優格蜜桃雪泥」售價99元，將藍莓果香、希臘優格與蜜桃果粒結合，口感冰涼綿密，帶有酸甜果香；「藍莓茉莉厚奶」售價79元，以茉莉綠茶為基底，融入藍莓與滑順奶香，喝得到果香、茶韻與奶感交織的清爽層次。
消費滿150元可加購周邊，七夕再推絨毛筆
活動期間於五桐號全台門市單筆消費滿150元，即可獲得聯名周邊加購資格。首波商品包括售價499元的「Monchhichi立體時鐘」、每款69元的「壓克力立夾」，共有3款隨機出貨，以及售價39元的「泡棉貼紙」。8月14日起還將推出第二波七夕限定商品「立體絨毛筆」，共有2款造型，單支售價199元並採隨機出貨。聯名活動首週另有限定泡棉貼紙贈送活動，實際數量與贈送方式以各門市公告為準。
Monchhichi聯名：鬼塚虎雙馬尾吊飾，全台只賣500個
Onitsuka Tiger鬼塚虎也加入Monchhichi聯名行列，將經典角色換上充滿品牌辨識度的潮流造型。本次聯名Monchhichi以雙馬尾亮相，身穿印有黃色品牌LOGO的訂製棉質連帽上衣，黑色扣環也加入品牌標誌，整體兼具可愛感與街頭風格。「Onitsuka Tiger x Monchhichi聯名吊飾」採用原廠設計禮盒包裝，建議售價1680元，全台限量500個，已於7月12日下午5點起在微風南山概念店公開販售。數量相當有限，想收藏的粉絲得把握機會。
Monchhichi聯名：雪肌精推出純白蒙奇奇，買保養品隨機送
雪肌精2026年跨界攜手Monchhichi，以品牌代表性的「澄澈透明感」為設計靈感，替男女Monchhichi換上藍白配色服裝，連原本的咖啡色毛髮也首次變成純白色，呈現如雪一般清透柔和的限定造型。自7月1日起，購買雪肌精化妝水500ml一般型或極潤型，搭配雪肌精乳液140ml一般型或極潤型，即可隨機獲得一款限定Monchhichi吊飾。贈品款式不可挑選，數量與實際供應情況以各銷售通路現場為準。
Monchhichi聯名：台灣首間快閃店7月31日開幕
曾在韓國、泰國掀起排隊搶購熱潮的Monchhichi快閃店，終於要首度登台。「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026台灣快閃店」將於7月31日至8月30日，在台北中山站附近的羊空間限時登場。本次快閃店預計集結超過80款人氣玩偶，除了歐美復刻版本與首款「絨毛軟膠盲盒」，還會推出結合台灣夜市美食、景點與在地文化元素的限定周邊。其中最受關注的商品，就是台灣獨家限定棒球款Monchhichi玩偶。從服裝、配件到主題設定都充滿台灣味，預料將成為開幕後最熱門的搶購品項之一。
Monchhichi聯名：UNIQLO首度推出UT系列，大人小孩都能穿
UNIQLO首度攜手Monchhichi推出全新UT系列，把經典角色圓滾滾的大眼睛、毛茸茸輪廓與復古氣息搬上日常服裝，系列以女裝與童裝為主，讓大人與小朋友都能一起穿上童年回憶。設計上沒有加入過度複雜的裝飾，而是以群像、單一角色與經典表情圖案為主。白色T恤上的多角色印花帶有收藏圖鑑感，單一角色款式則更簡潔，搭配牛仔褲、寬褲或百褶裙都不容易出錯，平常不習慣穿可愛風格的人也能輕鬆駕馭。