《鬼汙》恐怖愛情全面失控！4大泰星同台飆戲，Apo剃平頭！限量A3角色海報開送

勇奪泰國新片票房冠軍的恐怖懸疑愛情電影《鬼汙》，集結Engfa、Apo、Jes與Freen四大人氣泰星，透過一棟藏著童年秘密的公寓，交織愛情、友情、猜忌與死亡謎團。電影將於7月17日在台上映，Apo顛覆男神形象、Freen挑戰複雜角色，也成為粉絲關注焦點。

《鬼汙》描述背負黑暗過去的瑪麗（Engfa飾）重返一棟承載童年記憶的公寓，試圖尋找遺失多年的答案。她在此遇見個性溫柔的植物學家兼調茶師阿班（Apo飾），兩人迅速拉近距離，讓瑪麗以為自己終於能擺脫過去，重新展開生活。

然而，阿班的摯友阿亞（Jes飾）與心理治療師小清（Freen飾）陸續捲入，四人之間的愛情、友情與占有慾開始失去界線。隨著猜忌與執念不斷加深，一場突如其來的死亡事件，也讓埋藏多年的傷痕與祕密逐漸浮出水面。

圖片來源：采昌國際多媒體 提供

Apo剃平頭「去時尚化」，沉默角色反成最大考驗

Apo在片中飾演熱衷茶葉調配的植物學家阿班。角色外表平凡沉穩，內心卻藏著複雜情感與不願說出口的過去。為了更貼近人物，他接受劇組安排的「去時尚化」改造，換上簡約服裝，還親自參與鞋款挑選，並主動剃成平頭，徹底顛覆過去的精緻男神形象。

相比外型上的改變，Apo認為真正困難的是詮釋一名沉默寡言的人。阿班總把情緒與回憶藏在心底，演員必須在台詞不多的情況下，持續維持角色狀態，並透過眼神與肢體呈現內心變化。

Apo形容，角色腦中堆積了太多沒有說出口的事情，就像手機資料過多後變得緩慢、卡頓，這種壓抑感也是他此次表演的重要核心。

圖片來源：采昌國際多媒體 提供

劇本邊拍邊調整，恐怖、愛情與喜劇元素交錯

《鬼汙》的劇本並非開拍前便完全定案，而是隨著演員表演與現場狀況持續調整。Apo透露，當演員在拍攝過程中呈現劇本原先沒有預料到的精彩時刻，導演便會重新思考角色衝突、喜劇橋段與恐怖氛圍，甚至再次排列故事時間軸。

這種彈性的創作方式，也讓《鬼汙》不侷限於單一恐怖類型。電影同時融合懸疑、愛情、友情與黑色幽默，觀眾必須跟著角色不斷重新判斷，眼前看見的感情與真相是否值得相信。

圖片來源：采昌國際多媒體 提供

Jes與Apo默契十足，片場玩到被導演制止

Jes在片中飾演阿班的摯友阿亞，將透過更加成熟、內斂又具有爆發力的演出，詮釋角色難以捉摸的一面。由於他和Apo年紀相仿，兩人在建立朋友情誼時相當自然，很快便培養出默契。

雖然電影氣氛充滿緊張與猜疑，片場卻十分歡樂。Jes透露，他和Apo、Engfa、Freen很快就打成一片，拍攝喜劇橋段時，每個人都想替對方增加新笑點，有時玩得太投入，還會讓導演忍不住出面制止。

圖片來源：采昌國際多媒體 提供

Freen挑戰脆弱角色，不和Engfa比性感

Freen飾演的心理治療師小清，外表純真美好，內心卻藏著脆弱、渴望與掙扎。這個角色與她過往形象差異明顯，也讓她有機會呈現更複雜的情緒層次。

相較於Engfa在片中展現火辣性感的一面，Freen則走完全不同的路線。被問到是否要和Engfa較量性感魅力時，她立刻笑說，自己在電影裡一點都不火辣，也完全沒有想比較。

由於「小清」的名字在泰文中帶有「清水」之意，Freen還幽默將自己形容為「清湯系」，笑稱就像一碗冬蔭功清湯麵，以輕鬆方式化解兩位女演員被拿來比較的問題。

圖片來源：采昌國際多媒體 提供

《鬼汙》上映時間、入場特典一次看

《鬼汙》將於7月17日在台灣上映。觀眾自各影城開放售票日起購買電影票一張，可於7月17日起至原購票影城，憑票兌換「A3原文角色海報」一張，共有四款隨機贈送，數量有限，送完為止。