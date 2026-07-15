7種超好養療癒室內植物推薦 讓妳的房間一秒變成仙氣網美打卡點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推薦7種超好養的療癒室內植物。

文章推薦7種超好養的療癒室內植物。 重點二： 強調高顏值、耐陰耐旱，適合植物殺手。

強調高顏值、耐陰耐旱，適合植物殺手。 重點三：從龜背芋到圓葉椒草各有風格與照護法。

編輯/李明真撰文

每天下班拖著疲憊的身體回到家，看著冷冰冰的客廳、空盪盪的床頭，是不是突然覺得少了點生活的儀式感？別急著狂買網購來填補心靈，有時候，妳的空間只是需要一點綠色的「高級感生命力」來拯救！

把家裡佈置得像雜誌封面一樣精緻，其實真的不用花大錢。今天幫大家嚴選了7種顏值逆天而且超級耐操的療癒室內植物。就算妳是傳說中的「植物殺手」也完全不用怕，快把它們帶回家，今晚就讓妳的閨房秒變充滿仙氣的北歐風質感空間！

龜背芋

講到網美植物界的老大，非龜背芋莫屬！那帶有獨特不規則裂葉的巨大葉片，隨便往客廳角落一放，整個空間的時尚度立刻飆升。

牠就像個不愛出門的宅女，非常喜歡室內的散光，千萬不要讓牠去曬大太陽。大概一個星期澆一次水，看到土乾了再澆透就好，堪稱是最好伺候的時尚擔當。

虎尾蘭

如果妳平常工作太忙，連自己都快忘記餵飽，那這款「鋼鐵直男級」的虎尾蘭就是妳的命定植物。直立挺拔的葉片線條超級俐落，適合極簡風的房間。

牠的生命力強到讓人懷疑人生，耐陰、耐旱，適合大剌剌的粗線條女孩。

虎尾蘭挺拔的葉片線條超級俐落，適合極簡風的房間。圖/123RF圖庫

愛之蔓

名字聽起來就充滿戀愛感，一串串垂吊下來的心形葉片，背面還帶有淡淡的紫紅色，浪漫到不行。把它掛在窗邊或書架上，風一吹來簡直就是偶像劇現場。

是多肉植物的一員，多給牠一點陽光，水等土徹底乾透了再澆。看著它一天天長長、垂墜下來，那種滿滿的成就感會讓妳的心情瞬間被療癒。

琴葉榕

像提琴一樣優雅的大葉片，自帶一種法國左岸的文青氣質。不管是放在沙發旁還是玄關，都能讓客廳一秒多出高級北歐雜誌感。

牠是個喜歡乾淨的優雅女孩，平時只要用濕抹布幫牠擦擦大葉片上的灰塵，保持通風，牠就會回報妳滿滿的翠綠。記得給牠充足的室內折射光，牠就會陪妳很久很久。

白鶴芋

如果妳看膩了純綠色，想要家裡多一點溫柔的白色花朵，選白鶴芋準沒錯！翠綠的葉片配上優雅高潔的白色佛焰苞，擺在床頭看著整個人都溫柔了起來。

只要妳一給牠喝水，幾個小時內牠又會神奇地挺拔起來，超級有互動感。

青蘋果竹芋

圓滾滾、大大的葉片上佈滿了規律的銀綠色條紋，遠看就像一顆顆清脆飽滿的青蘋果，光是用看的就覺得眼睛好清爽，治癒感直接拉滿。

牠比較喜歡潮濕一點的環境，不喜歡太乾燥。平時可以用噴霧小噴壺在牠周圍噴點水霧，當作是幫牠做日常的保濕敷面膜，牠就會維持著亮麗的水潤感。

圓葉椒草

厚實、圓潤又飽滿的葉子，看起來就像古代的銅錢，所以也有人叫牠發財椒草。小巧玲瓏的一盆放在辦公桌或化妝台上，療癒又討喜。

牠非常耐陰，就算辦公室或房間採光一般般，牠也能活得很滋潤。因為葉片本身很能儲水，所以千萬別天天給牠灌水，等泥土乾了再澆，完全是懶人仙女的福音。

女孩們，生活再忙碌，也別忘了在自己的城堡裡留一處綠意。

這些默默陪伴妳的綠色小夥伴，不會和妳吵架、不會給妳情緒內耗，只會靜靜地用最溫柔的姿態為妳過濾掉一整天的煩惱。今晚就去挑一盆最合眼緣的療癒植物帶回家吧。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】