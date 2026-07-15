2026-07-15 15:36 女子漾／編輯王廷羽
Disney+《謀殺俱樂部》7大看點！Faker、TXT杋圭同台抓兇手，AI重現命案超燒腦
Disney+全新韓國推理實境節目《謀殺俱樂部》即將於7月29日獨家上線！節目找來「電競之神」Faker、TOMORROW X TOGETHER成員杋圭、東方神起最強昌珉、申成祿等跨界明星，走進由AI打造的命案現場。有人忙著蒐集證據、破解謊言，也有人早已拿到「兇手劇本」，必須想盡辦法混淆視聽。兇手就藏在玩家之中，這場明星版狼人殺究竟誰能騙到最後？
文章目錄
《謀殺俱樂部》看點1. Faker首次固定出演綜藝節目
《謀殺俱樂部》最受矚目的卡司，就是T1《英雄聯盟》職業電競選手Faker！這也是Faker出道以來首次以固定成員身分參與綜藝節目，讓不少粉絲好奇，他在賽場上冷靜判讀局勢的能力，能否延續到充滿謊言與心理戰的推理遊戲中。從目前公開的預告可以看到，即使是在電競賽場上見過無數大場面的Faker，面對複雜案件時也露出困惑表情，展現與職業選手形象截然不同的一面。
《謀殺俱樂部》看點2. TXT杋圭化身命案嫌疑犯
TOMORROW X TOGETHER成員杋圭也加入《謀殺俱樂部》，與來自電競、戲劇、喜劇及體育圈的明星同場鬥智！節目中，每位參與者不只是破解案件的玩家，同時也是可能被懷疑的嫌疑犯。杋圭除了要觀察現場線索，也得面對其他人的試探與質疑，臨場反應、說服能力及演技都將受到考驗。
《謀殺俱樂部》看點3. 所有玩家都是嫌疑犯
《謀殺俱樂部》節目讓明星走進完整的謀殺案件，化身擁有不同角色背景的玩家與嫌疑犯，參與者必須從有限資訊中整理線索、分析彼此說法，透過推理找出藏在眾人之中的唯一真兇。隨著謊言、隱瞞與演技不斷交錯，玩家還得判斷眼前的人是否值得相信；觀眾也能跟著畫面蒐集線索、猜測犯人，享受同步參與破案的樂趣！
《謀殺俱樂部》看點4. AI打造沉浸式命案故事
節目主打「AI懸疑推理遊戲秀」，運用AI技術呈現每起命案的故事內容，再由出演者親自進入案件情境、扮演相關角色。AI影像讓案件背景、人物關係及事件發展以更具畫面的方式呈現，參與者彷彿親自重演命案，也讓觀眾能跟著影像與現場線索同步整理真相。
《謀殺俱樂部》看點5. 每集更換時代與命案場景
《謀殺俱樂部》每集都會更換案件背景，目前公布的場景包括現代棒球場、朝鮮時代及監獄。不同時代與空間將帶來全新人物身分及案件情境，參與者每次都必須重新理解彼此關係、尋找線索，不能沿用上一場遊戲的推理方式，場景持續轉換，也讓每集都像進入一部全新的懸疑劇。
《謀殺俱樂部》看點6. 偶像、演員、電競選手跨界鬥智
節目卡司豪華且橫跨多個領域，包括旅遊YouTuber Pani Bottle、Faker、資深喜劇演員崔揚洛、喜劇演員嚴智允、演員申成祿、創作者金善泰、東方神起最強昌珉、職業棒球選手金賢洙、TXT杋圭，以及在《黑白大廚：料理階級大戰》中受到關注的「鐵臂主廚」朴柱成！
有人擅長觀察，有人反應快速，也有人具備豐富表演經驗，不同職業背景的明星面對同一樁案件，可能發展出完全不同的推理方向，成為節目的一大趣味。
《謀殺俱樂部》看點7. 推理之外更考驗演技與心理素質
在《謀殺俱樂部》中，玩家要從線索與證詞中找出真兇，同時面對其他人的觀察與懷疑，每個角色掌握的資訊不同，說法也可能有所保留，一句回答或一個反應，都可能影響其他玩家的判斷。節目融合案件推理、角色扮演與心理攻防，玩家既要釐清事件經過，也得分辨誰的說法可信、誰正試圖隱藏真相。
Disney+全新AI推理實境節目《謀殺俱樂部》將於2026年7月29日獨家上線！
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