2026-07-15 12:10 女子漾／編輯劉芫榛
奇幻高甜VS危險愛情！《共感細胞》金明洙首集就親！韓彩英《罪惡都心》遭恐怖情人纏上
暑假追劇不只要甜，也可以一路看到背脊發涼。MyVideo近期以奇幻愛情韓劇《共感細胞》和驚悚電影《罪惡都心》掀起討論，一部靠情感轉移讓男女主角快速升溫，一部則把浪漫邂逅變成步步逼近的心理驚魂，兩種截然不同的情感關係，同樣充滿追看張力。
文章目錄
《共感細胞》首集就親 諮商師與女偶像展開奇幻戀愛
《共感細胞》由金明洙、姜旻兒主演，劇情講述頂級女團偶像劉智安，因共感能力不足、演技屢遭批評，決定向心理諮商師車銀煥求助。沒想到兩人因一場超自然事件產生「情感轉移」，開始共享彼此情緒，也讓原本專業的諮商關係逐漸失控。
首集中，兩人因停電受困諮商室，患有雨天恐慌症的劉智安情緒崩潰，車銀煥第一時間上前安撫，卻在她昏倒時意外接吻。劇情才剛開始就直接上演禁忌之吻，也讓男女主角的戀愛進度迅速超車。
最新劇情中，劉智安遭媒體追逐，甚至差點被黑心經紀公司設局簽約，車銀煥則霸氣現身，直接表示「我來當妳的經紀人」，從心理諮商師升級成貼身守護者，兩人的曖昧關係也明顯升溫。
《共感細胞》金明洙首演高敏感F型角色 現實中的他卻是90%思考派
金明洙這次飾演容易過度承受他人情緒的心理諮商師，角色屬於MBTI中的情感型「F型」，但他透露，自己現實生活中的思考型「T值」超過90%，與角色個性幾乎完全相反。
他坦言，第一次讀劇本時，根本無法理解角色的情緒邏輯。為了演出感性又細膩的心理諮商師，他幾乎每場戲都和導演反覆討論，也是自己演戲以來讀本次數最多的一次，希望透過這部作品展現不同面貌。
《共感細胞》權昭賢重翻4MINUTE日記，把偶像時期情緒帶進角色
曾是4MINUTE成員的權昭賢，在劇中飾演劉智安的隊友韓伊真。角色長期活在團員光環下，內心一直渴望被看見，也讓她想起自己過去的女團生活。
權昭賢透露，拍攝時特地翻出當年活動期間寫下的日記，許多被壓抑的情緒瞬間湧上心頭。她表示，年輕時並不知道如何消化那些複雜感受，如今回頭看，反而更能理解當時的自己，也讓她更貼近劇中那個渴望存在感的偶像角色。
《罪惡都心》韓彩英睽違8年回歸大銀幕，上架衝電影榜第3名
與《共感細胞》的甜蜜奇幻不同，《罪惡都心》走的是令人窒息的驚悚路線。由「元祖芭比」韓彩英主演，這也是她睽違8年重返大銀幕之作，電影在MyVideo獨家上架後，迅速登上電影周榜第3名。
韓彩英在片中飾演高人氣網路補教名師宥靜，因緣際會認識外表溫文儒雅的企業家善熙。起初看似只是普通邂逅，沒想到對方逐漸露出偏執真面目，不只瘋狂糾纏，更一步步控制她的生活，將她拖進恐懼深淵。
《罪惡都心》溫柔企業家變恐怖情人，上演信任與背叛攻防
《罪惡都心》最令人不安的地方，在於危險並非一開始就明顯出現。善熙先以體貼、溫柔取得信任，再逐漸暴露控制欲與威脅性，讓宥靜從想保持距離，變成深陷無法逃脫的危險關係。
張義秀則飾演宥靜的弟弟兼守護者，最早察覺善熙身上的異樣。當姐姐一步步失去安全感，他也開始追查對方的真實身分，三人之間形成信任、背叛與保護交錯的心理攻防。
精華 FAQ
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劇情講述頂級女團偶像劉智安因共感能力不足求助心理諮商師車銀煥，兩人因超自然事件產生情感轉移，共享情緒後關係迅速升溫，從專業諮商走向曖昧戀愛。
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金明洙飾演心理諮商師車銀煥，是一名高敏感的F型角色，但他現實中T值超過90%。他表示第一次讀劇本難理解角色情緒，為此反覆與導演討論，投入大量心力詮釋。
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韓彩英在片中飾演網路補教名師宥靜，原本溫文儒雅的企業家善熙逐漸露出控制與威脅的一面，將她拖入恐懼深淵，呈現信任、背叛與保護交錯的心理驚悚攻防。
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