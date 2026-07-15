奇幻高甜VS危險愛情！《共感細胞》金明洙首集就親！韓彩英《罪惡都心》遭恐怖情人纏上

2026-07-15 12:10 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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暑假追劇不只要甜，也可以一路看到背脊發涼。MyVideo近期以奇幻愛情韓劇共感細胞》和驚悚電影《罪惡都心》掀起討論，一部靠情感轉移讓男女主角快速升溫，一部則把浪漫邂逅變成步步逼近的心理驚魂，兩種截然不同的情感關係，同樣充滿追看張力。

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《共感細胞》首集就親　諮商師與女偶像展開奇幻戀愛

《共感細胞》由金明洙、姜旻兒主演，劇情講述頂級女團偶像劉智安，因共感能力不足、演技屢遭批評，決定向心理諮商師車銀煥求助。沒想到兩人因一場超自然事件產生「情感轉移」，開始共享彼此情緒，也讓原本專業的諮商關係逐漸失控。

首集中，兩人因停電受困諮商室，患有雨天恐慌症的劉智安情緒崩潰，車銀煥第一時間上前安撫，卻在她昏倒時意外接吻。劇情才剛開始就直接上演禁忌之吻，也讓男女主角的戀愛進度迅速超車。

最新劇情中，劉智安遭媒體追逐，甚至差點被黑心經紀公司設局簽約，車銀煥則霸氣現身，直接表示「我來當妳的經紀人」，從心理諮商師升級成貼身守護者，兩人的曖昧關係也明顯升溫。

圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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《共感細胞》金明洙首演高敏感F型角色　現實中的他卻是90%思考派

金明洙這次飾演容易過度承受他人情緒的心理諮商師，角色屬於MBTI中的情感型「F型」，但他透露，自己現實生活中的思考型「T值」超過90%，與角色個性幾乎完全相反。

他坦言，第一次讀劇本時，根本無法理解角色的情緒邏輯。為了演出感性又細膩的心理諮商師，他幾乎每場戲都和導演反覆討論，也是自己演戲以來讀本次數最多的一次，希望透過這部作品展現不同面貌。

圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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《共感細胞》權昭賢重翻4MINUTE日記，把偶像時期情緒帶進角色

曾是4MINUTE成員的權昭賢，在劇中飾演劉智安的隊友韓伊真。角色長期活在團員光環下，內心一直渴望被看見，也讓她想起自己過去的女團生活。

權昭賢透露，拍攝時特地翻出當年活動期間寫下的日記，許多被壓抑的情緒瞬間湧上心頭。她表示，年輕時並不知道如何消化那些複雜感受，如今回頭看，反而更能理解當時的自己，也讓她更貼近劇中那個渴望存在感的偶像角色。

圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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《罪惡都心》韓彩英睽違8年回歸大銀幕，上架衝電影榜第3名

與《共感細胞》的甜蜜奇幻不同，《罪惡都心》走的是令人窒息的驚悚路線。由「元祖芭比」韓彩英主演，這也是她睽違8年重返大銀幕之作，電影在MyVideo獨家上架後，迅速登上電影周榜第3名。

韓彩英在片中飾演高人氣網路補教名師宥靜，因緣際會認識外表溫文儒雅的企業家善熙。起初看似只是普通邂逅，沒想到對方逐漸露出偏執真面目，不只瘋狂糾纏，更一步步控制她的生活，將她拖進恐懼深淵。

圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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《罪惡都心》溫柔企業家變恐怖情人，上演信任與背叛攻防

《罪惡都心》最令人不安的地方，在於危險並非一開始就明顯出現。善熙先以體貼、溫柔取得信任，再逐漸暴露控制欲與威脅性，讓宥靜從想保持距離，變成深陷無法逃脫的危險關係。

張義秀則飾演宥靜的弟弟兼守護者，最早察覺善熙身上的異樣。當姐姐一步步失去安全感，他也開始追查對方的真實身分，三人之間形成信任、背叛與保護交錯的心理攻防。

圖片來源：台灣大哥大MyVideo
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精華 FAQ

  • 劇情講述頂級女團偶像劉智安因共感能力不足求助心理諮商師車銀煥，兩人因超自然事件產生情感轉移，共享情緒後關係迅速升溫，從專業諮商走向曖昧戀愛。

  • 金明洙飾演心理諮商師車銀煥，是一名高敏感的F型角色，但他現實中T值超過90%。他表示第一次讀劇本難理解角色情緒，為此反覆與導演討論，投入大量心力詮釋。

  • 韓彩英在片中飾演網路補教名師宥靜，原本溫文儒雅的企業家善熙逐漸露出控制與威脅的一面，將她拖入恐懼深淵，呈現信任、背叛與保護交錯的心理驚悚攻防。

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#心理 #韓國 #韓劇 #金明洙 #共感細胞 #罪惡都心

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腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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#星座生肖 #星座運勢

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【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖

一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

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旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
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屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
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屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
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屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠
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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

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