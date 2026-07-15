即將進入團體休整期？先來一起回味一下 TWICE 最初的傳奇起點！

AI重點 文章重點整理： 重點一： TWICE 完成巡演後宣布進入暫時休整期。

TWICE 完成巡演後宣布進入暫時休整期。 重點二： 文章回顧出道曲〈Like OOH-AHH〉的傳奇起點。

文章回顧出道曲〈Like OOH-AHH〉的傳奇起點。 重點三：第二次續約將至，團體去留與個人發展受關注。

Hi there，才剛在上週末完成了《THIS IS FOR》世界巡演最終場的TWICE，在成員們的表示下，即將進入了暫時的休整期間，這樣的狀態讓不少粉絲感嘆他們終於有時間休息了！從出道以來，TWICE 就保持著平均每年至少兩張音樂作品的忙碌程度，出道十一年來更是開始六場世界巡演，這種死亡行程是讓大家都覺得非常不可思議的，因此這段暫時的休息期間不但沒有使得粉絲們失望，反而紛紛喊話讓九位成員要好好地休息。

在這樣特別的時刻，想要和大家一同複習一下 TWICE 和我們相遇的起點，也就是他們首張作品《The Story Begins》(2015) 裡的首支主打單曲〈Like OOH-AHH (OOH-AHH하게)〉(2015)！我想這首歌應該是很多人的入坑作品吧，因為這首元氣滿滿又風格獨特的單曲，而深深掉進了九人的魔力當中，在當時確實是在韓國掀起了一陣風潮並颳向台灣，或許也加上因為有台灣成員子瑜TZUYU的緣故，當時注意到這首歌的粉絲非常多，也是 TWICE 唯一一次透過環球音樂唱片公司錄製了打招呼影片獻給台灣粉絲！

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〈Like OOH-AHH〉這首歌等於奠定了 TWICE 一出道後的形象基礎，充滿了少女活力的詮釋，也是日後 TWICE 帶給大家的滿滿元氣的起點。這首歌不僅在曲風上營造了富有活力感的氣氛，在歌詞方面也是有可愛的青春氛圍；少女在發現自己愛上了對方後，卻仍保有自己內心的矜持，要等到確認對方是否真的符合自己的條件後再行動，因此整首歌表達出了雖然心裡喜歡對方、但卻依然害羞嘴硬的少女心事。

當年在為了〈Like OOH-AHH〉瘋狂時，並沒有發現這首歌的組成其實是很厲害的，在以 K-Pop 流行樂為基底的情況下，巧妙地融入了搖滾、嘻哈、甚至 R&B 等元素，為了配合 TWICE 九人各自不同的聲音及個人特色，從創作到編曲都需要耗費更大的心力去貼合團體成員，如今回頭一聽，當時能夠創造出這麼成功的出道單曲，音樂人 라도 (黑眼必勝) 真不愧是韓國有名的王牌製作人啊！

via Genius

〈Like OOH-AHH〉的 MV 是 TWICE 至今仍令人印象十分深刻的一部影片，不但因為主題及拍攝手法精美，也因為這是九位成員的首支 MV，因此這次的亮相對他們來說非常地重要。劇情很簡單，其實就是 TWICE 在醫院、建築物屋頂、巴士等各個場景跳舞的片段拼湊而成，搭配了充滿喪屍肆虐的劇情背景，只不過有個亮點是在最後喪屍眼中的混濁消退，也象徵著 TWICE 的感染力連喪屍都會被影響，總之是部高水準又很有趣的 MV。

而從最初的〈Like OOH-AHH〉到現在韓國女團天花板那批的地位，TWICE 每年的努力打拼是連路人都覺得工作量巨大的程度，如今在進入休整期的同時也迎來了團體和公司 JYPE 第二次續約的時間點，從目前看來公司應該是沒有能力將所有人都再次挽留住，至少以現在的跡象來看，定延JEONGYEON、多賢DAHYUN、彩瑛CHAEYOUNG、以及這幾天討論度最高的子瑜，個人合約出走的機率非常高，在這樣的情況下，除了一方面希望大家都能夠留住 TWICE 的團體合約，也就只能祝福九人找到最適合自己、最開心的方式，繼續快樂地唱唱跳跳囉！

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