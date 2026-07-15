2026-07-15 11:59 女子漾／編輯王廷羽
7月LINE免費貼圖快打包！KINGJUN、小小兵、柴語錄17款限時下載，早安晚安圖一次收
7月LINE免費貼圖又有新貨！這波集結赤柴島由、小小兵、柴語錄、超人力霸王、醜嫩狗勾與LINE 15週年動態貼圖，從早安晚安、謝謝收到，到上班厭世、追星迷妹反應通通有！這篇女子漾依照下載期限由遠到近，整理17款LINE免費貼圖，日常聊天都超實用，看到喜歡的建議先下載再說~
文章目錄
- LINE免費貼圖1：與KINGJUN一起發現生活中的萬種幸福！
- LINE免費貼圖2：LINE購物 × 赤柴島由
- LINE免費貼圖3：三花 × 柴語錄動態貼圖
- LINE免費貼圖4：小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇
- LINE免費貼圖5：星城人氣角色伴你好運每一天
- LINE免費貼圖6：LINE GO × 黏黏屋
- LINE免費貼圖7：LINE購物直播 × 鼠條
- LINE免費貼圖8：LINE購物 × 迷妹日常
- LINE免費貼圖9：LINE Rangers 放置戰爭 × 超人力霸王貼圖
- LINE免費貼圖10：昇恆昌 × 小學課本的逆襲：小學生FUN假趣
- LINE免費貼圖11：LINE購物夯話題 × 臘腸狗薯條實用篇
- LINE免費貼圖12：COCO BEACH 摯友限定貼圖
- LINE免費貼圖13：LINE 15週年限定貼圖－復刻動動版
- LINE免費貼圖14：ANDEN HUD－粽夏狂歡，端午日常萬用貼！
- LINE免費貼圖15：小小兵＆大怪獸
- LINE免費貼圖16：LINE購物品牌名店 × 醜嫩狗勾
- LINE免費貼圖17：今天好屏友 × 懶散兔＆啾先生
LINE免費貼圖1：與KINGJUN一起發現生活中的萬種幸福！
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
條件：加入「萬家福PROSPERiTY PLAZA」官方帳號
LINE免費貼圖2：LINE購物 × 赤柴島由
下載期限：2026/08/12
使用效期：90天
條件：加入「LINE購物」官方帳號
LINE免費貼圖3：三花 × 柴語錄動態貼圖
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
條件：加入「三花棉業SunFlower」官方帳號
LINE免費貼圖4：小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
條件：加入「第一銀行」官方帳號
LINE免費貼圖5：星城人氣角色伴你好運每一天
下載期限：2026/08/06
使用效期：90天
條件：加入「星城」官方帳號
LINE免費貼圖6：LINE GO × 黏黏屋
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
條件：加入LINE GO官方帳號並完成會員註冊
LINE免費貼圖7：LINE購物直播 × 鼠條
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
條件：加入「LINE購物直播」官方帳號
LINE免費貼圖8：LINE購物 × 迷妹日常
下載期限：2026/08/01
使用效期：90天
條件：完成LINE購物App指定任務，並加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖9：LINE Rangers 放置戰爭 × 超人力霸王貼圖
下載期限：2026/07/31
使用效期：90天
條件：登入《LINE Rangers 放置戰爭》並完成指定任務
LINE免費貼圖10：昇恆昌 × 小學課本的逆襲：小學生FUN假趣
下載期限：2026/07/30
使用效期：180天
條件：加入「昇恆昌RICHCLUB」官方帳號
LINE免費貼圖11：LINE購物夯話題 × 臘腸狗薯條實用篇
下載期限：2026/07/29
使用效期：90天
條件：加入「LINE購物夯話題」官方帳號
LINE免費貼圖12：COCO BEACH 摯友限定貼圖
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
條件：依LINE貼圖頁面規定
LINE免費貼圖13：LINE 15週年限定貼圖－復刻動動版
下載期限：2026/07/22
使用效期：90天
條件：加入「LINE貼圖最前線」官方帳號
LINE免費貼圖14：ANDEN HUD－粽夏狂歡，端午日常萬用貼！
下載期限：2026/07/16
使用效期：90天
條件：加入Anden Hud官方帳號
LINE免費貼圖15：小小兵＆大怪獸
下載期限：2026/07/16
使用效期：180天
條件：加入「環球影片」官方帳號
LINE免費貼圖16：LINE購物品牌名店 × 醜嫩狗勾
下載期限：2026/07/16
使用效期：90天
條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號
LINE免費貼圖17：今天好屏友 × 懶散兔＆啾先生
下載期限：2026/07/15
使用效期：180天
條件：加入「今天好屏友」官方帳號
精華 FAQ
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文章共整理17款7月LINE免費貼圖，主題涵蓋多個人氣角色與品牌合作，像是KINGJUN、小小兵、柴語錄、超人力霸王與LINE 15週年限定貼圖等。
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這批貼圖強調日常聊天實用性，包含早安晚安、謝謝收到、上班厭世、追星迷妹等情境，適合在各種對話中快速表達情緒與反應。
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多數貼圖需加入指定官方帳號，部分還要完成App任務或會員註冊，且各款下載期限不同，最早到7/15、最晚到8/13，建議先下載再說。
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