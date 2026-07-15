2026-07-15 10:35 時尚品味生活誌
各種「腳」色都能勝任，楊謹華接掌FOOTER品牌代言人，用影后態度詮釋襪子細節！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：FOOTER宣布由楊謹華擔任全新品牌代言人。
- 重點二：品牌從機能襪走向生活美學，強調細節與風格。
- 重點三：楊謹華分享襪控哲學，重視包覆支撐與穿搭點綴。
台灣專業機能襪品牌FOOTER，正式宣布由楊謹華擔任品牌代言人。無論是戲劇裡爆發力十足的靈魂人物，還是生活裡優雅從容的自己，楊謹華總能憑藉細膩的同理心與對生活的極致講究，精湛詮釋各種人生樣貌。此次強強聯手，不僅象徵品牌全面從機能走向生活美學，更要用極致的細節，貼心回應現代人在不同「角色」間切換的足上需求。
私底下是不折不扣「襪控」的楊謹華也大方分享自己的搭配哲學：「我出門一定會精心挑選襪子。如果今天穿得比較素雅，我就會配一雙色彩繽紛或設計可愛的襪子，讓它成為全身的點睛之筆！」對她而言，襪子不只是日常消耗品，更是彰顯個人品味與生活態度的靈魂單品。
FOOTER表示，現代人的一天往往需要在工作、家庭與自我間不斷切換，因此品牌在襪款設計上，不僅追求舒適與機能，更希望回應不同生活情境中的實際需求。此次形象拍攝以「各種腳色都能勝任」為概念，透過楊謹華生活的各個時刻與多變穿搭，展現品牌兼具機能性與設計感的特色，支撐穿著者從容面對每一種角色，同時兼具個人風格。
延續「用細節織造完美」的品牌精神，FOOTER認為「完美」並非僅限於表面，而是透過細節的層層堆疊，為穿著者帶來更穩定的穿著體驗，不只好看，更要好穿。楊謹華也表示，因本身足弓較高，對襪子的包覆與支撐特別敏感，而FOOTER帶來的完整包覆感，讓她一穿上便感受到安心與舒適，也成為她對品牌最深刻的印象之一。
隨著代言消息曝光，FOOTER 更搶先釋出重磅預告：2026 年下半年，品牌將與楊謹華深度合作，希望消費者敬請期待！當影后對時尚細節的極致講究，遇上 FOOTER 的頂級機能工藝，勢必將為大眾的日常穿搭注入全新火花。
更多資訊請參考FOOTER官網：https://www.footer.com.tw/
精華 FAQ
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FOOTER正式宣布由楊謹華擔任品牌代言人，藉由她兼具戲劇張力與生活品味的形象，傳達品牌重視細節、機能與美感並重的理念。
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楊謹華自認是襪控，出門前會精心挑選襪子；若整體穿搭較素雅，便會搭配色彩繽紛或可愛設計的襪子，讓它成為全身造型的亮點。
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品牌希望透過這次合作，呈現襪款不只要舒適機能，更要兼顧不同生活情境的需求，並以細節堆疊出穩定穿著體驗與個人風格。
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