2026-07-15 10:27 Cecelia
貓鼠大戰在高雄！湯姆貓與傑利鼠快閃店 台味美學、復古發財車太可愛
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高雄美麗島站推出湯姆貓與傑利鼠台味快閃店。
- 重點二：結合台灣感性美學與茄芷袋、藍白拖等元素。
- 重點三：現場有限定周邊與跨站集章任務，展期到9月14日。
2026 暑假高雄最調皮的快閃店來了！華納兄弟探索全球消費品（WBDGCP）與「湯姆貓與傑利鼠快閃店」強強聯手，即日起正式進駐高雄捷運美麗島站，本次《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》首度結合近期社群爆紅的「台灣感性」台客美學，將傳統茄芷袋、藍白拖等經典元素融入美式卡通，打造為期兩個月的「限時免費入場」台味盛宴，活動只到今年9月14日，絕對是今年夏天不容錯過的挖寶快閃！
復古台味美學！巨型三角錐、發財車與集章任務超好拍
本次《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》特別將台灣街頭日常搬進捷運站內。展場設計充滿接地氣的台客風情：
- 復古打卡區：現場設置了等比例的「行人號誌燈」、「三角錐」、「野狼機車」與復古「藍色發財車」，並搭配傳統市場的滿滿水果攤擺設，完美重現台式生活感。
- 跨站集章任務：為了讓粉絲深入體驗，現場同步提供「跨站集章任務」帶著起司旗魚集章卡，串聯高捷三大站點，完成挑戰即可兌換限定小禮物。
- 社群必備互動：現場更設置了社群爆紅的「拍貼機」與「姓名貼機」，讓粉絲能留下專屬的復古台味瞬間。
30+ 款高雄限定周邊：茄芷袋、人孔蓋旋轉鏡搶先入手
除了好拍，限定周邊更是本次快閃店的重頭戲。現場一次推出超過 30 款融合經典美客風格與台灣元素的限量商品：
1. 高雄捷運美麗島站「獨家限定款」
針對本次高雄站，官方特別推出具有紀念意義的「美麗島站人孔蓋旋轉鏡」、實用度極高的「造型收納袋」，將捷運意象與 IP 完美結合。
2. 經典台客風必買周邊
- 雙面漁夫帽 & 皮革卡套：結合台味紅藍綠「茄芷袋」配色的潮流穿搭單品。
- 台味徽章與刺繡徽章：將湯姆貓與傑利鼠趣味化身，融入日常隨身配件中。
《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》活動資訊
- 活動名稱：《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》
- 活動地點：高雄捷運墨凡美麗島商場B1 C區販賣店
- 活動日期：2026/7/15至9/14
- 活動時間：週一至週四11:00-19:00，週五至週日11:00-20:00
精華 FAQ
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活動地點在高雄捷運美麗島站的墨凡美麗島商場B1 C區販賣店，屬於限時免費入場的快閃展售活動，方便民眾搭捷運前往參觀與購物。
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展場把台灣街頭日常搬進站內，設有行人號誌燈、三角錐、野狼機車與藍色發財車等復古場景，還有拍貼機、姓名貼機與跨站集章任務可參與。
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現場推出超過30款周邊，包括美麗島站人孔蓋旋轉鏡、造型收納袋、雙面漁夫帽、皮革卡套與台味徽章等，活動期間為2026/7/15至9/14。
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