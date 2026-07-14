跟長輩相處5大NG行為 妳以為的孝順也許不是真正孝順

2026-07-14 22:06 享民頭條
孝順也是需要保持社交距離的，做得不對，長輩和自己都不開心。圖/123RF圖庫
孝順也是需要保持社交距離的，做得不對，長輩和自己都不開心。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長輩重大決定應尊重本人意願，不要替他們按下人生選擇鍵。
  • 重點二：別強行介入長輩家務與領地，過度整理反而容易引發衝突。
  • 重點三：面對抱怨與觀念差異，適度傾聽即可，別把自己變成和事佬。

編輯/鄭欣宜撰文

小時候我們聽話，長大後我們聽勸，但當我們開始想當父母的「再生父母」時，事情往往就開始失控了。是不是經常覺得自己明明掏心掏肺、出錢出力，結果長輩一個皺眉、一句酸言，就讓妳瞬間理智線斷裂，滿腦子只想大喊「我到底圖什麼」？其實，孝順也是需要保持社交距離的，尤其是以下這五件事，妳越是急著當超人幫忙，往往越容易把親情推向尷尬的深淵。

替長輩做人生重大決定

無論是換房子、買高額保險，還是決定要不要開某個非緊急的手術，這類關乎他們後半生生活形態的大事，請把決定權還給他們。很多時候我們自以為做足功課，選了一個「對他們最好」的方案，但只要後續出現一點點不如意，比如新房子的採光不習慣、手術復原期太長，所有的埋怨都會精準落到妳頭上。我們可以提供客觀分析，但不要幫忙按確認鍵，讓他們對自己的選擇負責，才是最安全的保護色。

盲目介入長輩的「主權領土」 像是廚房與家務

每位媽媽心裡都有一個不容侵犯的廚房，每位爸爸也都有自己一套神祕的雜物堆疊美學。妳看著那些過期的醬料、堆滿灰塵的舊報紙覺得礙眼，興沖沖地趁著週末來個大掃除，換來的通常不是感謝，而是「妳把我的東西藏去哪了」的憤怒咆哮。對長輩來說，掌控家務代表自己「還有用、還沒老」，妳的過度勤勞在他們眼裡更像是主權被侵犯。學著睜一隻眼閉一隻眼，只要沒有立即的公共安全危險，就隨他們去吧。

全盤接收並試圖解決他們的「情緒垃圾」

長輩聚在一起，最愛的休閒活動往往是抱怨老伴、碎唸親戚，或者感嘆身體大不如前。很多心思細膩的女性會不自覺把這些負面情緒吸好吸滿，甚至熬夜上網查資料、想方設法要幫他們改善心情。結果過幾天發現，他們早就跟抱怨的對象和好如初，只留下原地內耗、焦慮不已的妳。長輩的抱怨有時只是在刷存在感，妳只需要端出一杯茶，開啟「嗯嗯、對啊、真的耶」的自動導航模式，聽完放空就好，千萬別陷進去。

孝順是一場關於放手與尊重的修行。留給長輩一點任性的空間，跟他們聚餐吃飯和樂融融就好，其餘不要干涉太多。圖/123RF圖庫
孝順是一場關於放手與尊重的修行。留給長輩一點任性的空間，跟他們聚餐吃飯和樂融融就好，其餘不要干涉太多。圖/123RF圖庫

強行灌輸現代的科技與生活觀念

從教長輩用智慧型手機、行動支付，到試圖扭轉他們的舊觀念，這過程通常伴隨著無盡的挫折感。我們總希望他們能跟上時代、過得更便利，但強硬的灌輸只會讓他們產生嚴重的挫折感與防備心。當他們抗拒時，與其生氣他們怎麼講不聽，不如尊重他們選擇留在舒適圈的權利。科技是用來服務生活的，如果這項科技會破壞母女感情，那不用也罷。

嘗試當長輩之間恩怨的和事佬

長輩們那一代的人際關係錯綜複雜，大伯當年的借款沒還、小姑當年坐月子誰沒去顧，這些陳年舊帳有時能聊一輩子。有些女生正義感爆棚，一聽到父母受了委屈，就忍不住想替父母出頭、或者試圖當和事佬去協調。相信我，這種公道妳永遠討不回來，最後還可能落得一個「晚輩不懂事、沒禮貌」的罪名。親戚之間的恩怨情仇，讓他們自己用時間去淡化或解決，妳安安靜靜當個稱職的背景板就好。

孝順不是一場把對方照顧到生活無法自理的競賽，而是一場關於放手與尊重的修行。當我們到了這個年紀，該學會把「操心」轉化為「關心」，留給長輩一點任性的空間，也留給自己一些喘息的餘地。下一次又忍不住想插手時，先在心裡默念三遍「那是他的人生」，也許妳會發現，當妳不再試圖拯救一切，反而能找回那份久違的家庭和諧。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 因為換房、保險或手術等大事都牽涉長輩自身選擇與責任，若晚輩替他們決定，後續只要結果不如預期，埋怨往往也會回到晚輩身上。

  • 對長輩來說，家務與物品擺放象徵主導權和存在感，晚輩一旦擅自清理，容易被視為侵犯領地，甚至引發「東西被丟掉」的怒氣。

  • 作者建議先傾聽即可，不必全盤接收情緒、硬推科技或當和事佬，因為這些問題多半無法由晚輩解決，保持距離反而更能維持關係。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#親子溝通

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【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
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一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

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旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
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屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
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屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
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屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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