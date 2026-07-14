《聰明鎮》富江真人版是她！鄭煒齡甜美外表藏靈異體質，曾嚇到跑去收驚

2026-07-14 21:17 女子漾／編輯周意軒
《聰明鎮》富江真人版是她！鄭煒齡甜美外表藏靈異體質，曾嚇到跑去收驚 圖片來源：IG@rin.215_
《聰明鎮》富江真人版是她！鄭煒齡甜美外表藏靈異體質，曾嚇到跑去收驚 圖片來源：IG@rin.215_

Netflix台劇《聰明鎮》集結梁詠琪、陳姸霏、宋柏緯、劉修甫等演員，更將伊藤潤二筆下的「富江」、「雙一」與「蛞蝓少女」搬進真人世界。其中，飾演富江原型角色的新生代演員鄭煒齡，憑著甜美外型、大眼睛與神祕氣質引起關注。令人意外的是，她不只在劇中與恐怖角色結緣，私下竟也曾遇過難以解釋的特殊感應，甚至因為受到驚嚇而去收驚。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭煒齡從美術系、模特兒跨入演員圈。
  • 重點二：她在《聰明鎮》中飾演富江原型姜玟玥。
  • 重點三：私下曾遇靈異感應，還因此去收驚。

鄭煒齡是誰？原本想當漫畫家，意外踏上演員之路

鄭煒齡畢業於國立台灣藝術大學美術系，學生時期原本夢想成為漫畫家，後來因緣際會接觸平面模特兒工作，才逐漸走進表演世界。沒有表演科班背景的她，第一次參加《聰明鎮》試鏡時相當緊張，甚至連台詞都沒有說好，原以為自己已經與角色無緣，沒想到後來竟收到第二次試鏡通知。

圖片來源：IG@rin.215_
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為了把握難得機會，鄭煒齡花了一個月密集練習表演，也在短時間內瘦了約2公斤，最後順利拿下劇中以「富江」為原型的重要角色。這次試鏡經驗，也讓她更加確定自己想成為演員，不再只是站在鏡頭前拍照，而是希望真正走進人物的生命。

《聰明鎮》演什麼？升學率100％的小鎮藏著恐怖祕密

《聰明鎮》是以日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品為基礎打造的華語真人原創影集，全劇共10集，預計於2026年7月28日在Netflix台灣獨家上線。影集並非單純翻拍某一篇漫畫，而是融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》、《血玉樹》及《至死不渝的愛》等作品元素，重新建構全新的故事世界。

圖片來源：IG@rin.215_
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故事發生在一座長年被濃霧籠罩、幾乎與外界隔絕的「崇明鎮」。鎮上將升學率視為衡量一切的標準，打著能讓失敗學生重新成功的口號，背後卻隱藏著高壓教育、家庭控制、人性慾望與超自然現象交織而成的黑暗祕密。

圖片來源：奇蹟映畫所提供
圖片來源：奇蹟映畫所提供

梁詠琪與陳姸霏在劇中飾演母女，陳姸霏飾演的趙佳琦被母親送進這座升學小鎮，隨著怪異事件接連發生，富江、雙一、蛞蝓少女等帶有伊藤潤二經典人物原型的角色也逐一現身。

鄭煒齡在《聰明鎮》演誰？姜玟玥原型正是「富江」

鄭煒齡在《聰明鎮》中飾演「姜玟玥」，角色原型取自伊藤潤二筆下最具代表性的人物之一「富江」。她是一名外表美麗、擁有致命吸引力的女孩，身上同時帶著誘惑、危險與令人無法解釋的詭異氣息。

圖片來源：IG@rin.215_
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在已曝光的預告中，姜玟玥凝視鏡中的自己，下一秒頭部彷彿長出另一張扭曲變形的臉，呈現出富江最經典的分裂、再生與肉體恐怖意象。她的美貌不只是外型設定，更可能成為放大他人慾望、嫉妒與瘋狂的危險存在。由於富江在伊藤潤二作品中擁有極高人氣，鄭煒齡坦言接到角色後壓力非常大，擔心自己的演出會被原作粉絲放大比較。為了抓住人物既迷人又令人不安的特質，她反覆閱讀漫畫，仔細分析富江每一次出場的神情、動作與氣場，希望不是單純模仿外型，而是讓觀眾感受到角色真正的危險魅力。

《聰明鎮》拍完等了4年，鄭煒齡也曾懷疑自己

《聰明鎮》早在2022年完成拍攝，直到2026年才正式宣布於Netflix上線。對剛踏入演藝圈的鄭煒齡來說，作品等待播出的4年間，無疑是一段漫長的考驗。她坦言，自己雖然沒有真正想過放棄演員這條路，卻曾多次陷入自我懷疑，不確定努力是否能被看見，也不知道下一次機會會在何時出現。

圖片來源：IG@rin.215_
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不過，她認為自己的演員生涯才剛開始，甚至還沒有真正「不顧一切地燃燒到底」，自然不應該這麼快放棄。她也將演員之路形容成打電玩，一開始就像越級打怪，中間難免卡關、疲倦，但只要重新整理情緒，依然可以再次出發。

私下也有神秘體質？曾聽見聲音、看到黑色人影

她透露，大約從5、6年前開始，偶爾會在半夢半醒之間遇到難以解釋的現象。有時不是透過耳朵聽見，而是突然感覺有人說話的聲音直接進入腦海；有時眼前還會出現從未見過的古老建築，畫面非常清楚，卻又在幾秒鐘後突然消失。

她也曾經看見奇怪的黑色人影，或因突如其來的感應而起雞皮疙瘩、心跳加速，甚至嚇到需要去收驚。過去一直認為自己是「麻瓜」的她，直到類似經驗反覆出現，才發現自己似乎比一般人更容易接收到特殊訊息。不過，鄭煒齡並未過度追究這些現象的來源，只淡淡表示，有些事情不一定非得找到答案。

與小S女兒許曦文合作，私下竟是動漫同好

鄭煒齡在《聰明鎮》中也與小S大女兒Elly許曦文有不少對手戲。許曦文飾演的王欣雨，角色設定向伊藤潤二作品中的「蛞蝓少女」致敬，預告中甚至出現蛞蝓觸角從嘴裡伸出的驚悚畫面。雖然兩人在劇中身處陰森詭異的小鎮，戲外相處卻相當歡樂。鄭煒齡形容許曦文私下是很可愛、喜歡聊天的女生，兩人不只會聊動漫，許曦文也常揪劇組成員一起吃冰淇淋、火鍋，小S還會貼心準備點心與飲料送到劇組。

圖片來源：奇蹟映畫所提供
圖片來源：奇蹟映畫所提供

新生代「富江」即將登場，鄭煒齡能否靠《聰明鎮》被看見？

從美術系學生、平面模特兒到演員，鄭煒齡的演藝之路並非一開始就有明確劇本。首次挑戰重要角色，她就遇上伊藤潤二作品中辨識度最高、也最容易被比較的富江，壓力自然不小。不過，她在等待作品問世的4年間沒有選擇離開，而是持續留在表演道路上，等待觀眾真正看見自己的那一天。隨著《聰明鎮》即將上線，鄭煒齡飾演的姜玟玥如何重新詮釋富江的致命魅力，也將成為影集最受關注的亮點之一。

圖片來源：IG@rin.215_
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精華 FAQ

  • 她畢業於國立台灣藝術大學美術系，學生時期原本想當漫畫家，後來因接觸平面模特兒工作而進入表演圈，並在《聰明鎮》試鏡中逐步獲得演出機會。

  • 影集以伊藤潤二多部作品元素重組，故事發生在被濃霧包圍的崇明鎮，表面強調升學率，實際卻藏著高壓教育、家庭控制、人性慾望與超自然祕密。

  • 她表示近5、6年來曾在半夢半醒間聽見聲音、看見古老建築與黑色人影，也曾因突如其來的感應嚇到去收驚，才發現自己似乎比一般人更敏感。

#富江 #鄭煒齡 #聰明鎮 #陳姸霏 #新生代 #伊藤潤二

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
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一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

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旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
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屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
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屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
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屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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