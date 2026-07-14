《聰明鎮》富江真人版是她！鄭煒齡甜美外表藏靈異體質，曾嚇到跑去收驚

Netflix台劇《聰明鎮》集結梁詠琪、陳姸霏、宋柏緯、劉修甫等演員，更將伊藤潤二筆下的「富江」、「雙一」與「蛞蝓少女」搬進真人世界。其中，飾演富江原型角色的新生代演員鄭煒齡，憑著甜美外型、大眼睛與神祕氣質引起關注。令人意外的是，她不只在劇中與恐怖角色結緣，私下竟也曾遇過難以解釋的特殊感應，甚至因為受到驚嚇而去收驚。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭煒齡從美術系、模特兒跨入演員圈。

鄭煒齡從美術系、模特兒跨入演員圈。 重點二： 她在《聰明鎮》中飾演富江原型姜玟玥。

她在《聰明鎮》中飾演富江原型姜玟玥。 重點三：私下曾遇靈異感應，還因此去收驚。

鄭煒齡是誰？原本想當漫畫家，意外踏上演員之路

鄭煒齡畢業於國立台灣藝術大學美術系，學生時期原本夢想成為漫畫家，後來因緣際會接觸平面模特兒工作，才逐漸走進表演世界。沒有表演科班背景的她，第一次參加《聰明鎮》試鏡時相當緊張，甚至連台詞都沒有說好，原以為自己已經與角色無緣，沒想到後來竟收到第二次試鏡通知。

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為了把握難得機會，鄭煒齡花了一個月密集練習表演，也在短時間內瘦了約2公斤，最後順利拿下劇中以「富江」為原型的重要角色。這次試鏡經驗，也讓她更加確定自己想成為演員，不再只是站在鏡頭前拍照，而是希望真正走進人物的生命。

《聰明鎮》演什麼？升學率100％的小鎮藏著恐怖祕密

《聰明鎮》是以日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品為基礎打造的華語真人原創影集，全劇共10集，預計於2026年7月28日在Netflix台灣獨家上線。影集並非單純翻拍某一篇漫畫，而是融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》、《血玉樹》及《至死不渝的愛》等作品元素，重新建構全新的故事世界。

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故事發生在一座長年被濃霧籠罩、幾乎與外界隔絕的「崇明鎮」。鎮上將升學率視為衡量一切的標準，打著能讓失敗學生重新成功的口號，背後卻隱藏著高壓教育、家庭控制、人性慾望與超自然現象交織而成的黑暗祕密。

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梁詠琪與陳姸霏在劇中飾演母女，陳姸霏飾演的趙佳琦被母親送進這座升學小鎮，隨著怪異事件接連發生，富江、雙一、蛞蝓少女等帶有伊藤潤二經典人物原型的角色也逐一現身。

鄭煒齡在《聰明鎮》演誰？姜玟玥原型正是「富江」

鄭煒齡在《聰明鎮》中飾演「姜玟玥」，角色原型取自伊藤潤二筆下最具代表性的人物之一「富江」。她是一名外表美麗、擁有致命吸引力的女孩，身上同時帶著誘惑、危險與令人無法解釋的詭異氣息。

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在已曝光的預告中，姜玟玥凝視鏡中的自己，下一秒頭部彷彿長出另一張扭曲變形的臉，呈現出富江最經典的分裂、再生與肉體恐怖意象。她的美貌不只是外型設定，更可能成為放大他人慾望、嫉妒與瘋狂的危險存在。由於富江在伊藤潤二作品中擁有極高人氣，鄭煒齡坦言接到角色後壓力非常大，擔心自己的演出會被原作粉絲放大比較。為了抓住人物既迷人又令人不安的特質，她反覆閱讀漫畫，仔細分析富江每一次出場的神情、動作與氣場，希望不是單純模仿外型，而是讓觀眾感受到角色真正的危險魅力。

《聰明鎮》拍完等了4年，鄭煒齡也曾懷疑自己

《聰明鎮》早在2022年完成拍攝，直到2026年才正式宣布於Netflix上線。對剛踏入演藝圈的鄭煒齡來說，作品等待播出的4年間，無疑是一段漫長的考驗。她坦言，自己雖然沒有真正想過放棄演員這條路，卻曾多次陷入自我懷疑，不確定努力是否能被看見，也不知道下一次機會會在何時出現。

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不過，她認為自己的演員生涯才剛開始，甚至還沒有真正「不顧一切地燃燒到底」，自然不應該這麼快放棄。她也將演員之路形容成打電玩，一開始就像越級打怪，中間難免卡關、疲倦，但只要重新整理情緒，依然可以再次出發。

私下也有神秘體質？曾聽見聲音、看到黑色人影

她透露，大約從5、6年前開始，偶爾會在半夢半醒之間遇到難以解釋的現象。有時不是透過耳朵聽見，而是突然感覺有人說話的聲音直接進入腦海；有時眼前還會出現從未見過的古老建築，畫面非常清楚，卻又在幾秒鐘後突然消失。

她也曾經看見奇怪的黑色人影，或因突如其來的感應而起雞皮疙瘩、心跳加速，甚至嚇到需要去收驚。過去一直認為自己是「麻瓜」的她，直到類似經驗反覆出現，才發現自己似乎比一般人更容易接收到特殊訊息。不過，鄭煒齡並未過度追究這些現象的來源，只淡淡表示，有些事情不一定非得找到答案。

與小S女兒許曦文合作，私下竟是動漫同好

鄭煒齡在《聰明鎮》中也與小S大女兒Elly許曦文有不少對手戲。許曦文飾演的王欣雨，角色設定向伊藤潤二作品中的「蛞蝓少女」致敬，預告中甚至出現蛞蝓觸角從嘴裡伸出的驚悚畫面。雖然兩人在劇中身處陰森詭異的小鎮，戲外相處卻相當歡樂。鄭煒齡形容許曦文私下是很可愛、喜歡聊天的女生，兩人不只會聊動漫，許曦文也常揪劇組成員一起吃冰淇淋、火鍋，小S還會貼心準備點心與飲料送到劇組。

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新生代「富江」即將登場，鄭煒齡能否靠《聰明鎮》被看見？

從美術系學生、平面模特兒到演員，鄭煒齡的演藝之路並非一開始就有明確劇本。首次挑戰重要角色，她就遇上伊藤潤二作品中辨識度最高、也最容易被比較的富江，壓力自然不小。不過，她在等待作品問世的4年間沒有選擇離開，而是持續留在表演道路上，等待觀眾真正看見自己的那一天。隨著《聰明鎮》即將上線，鄭煒齡飾演的姜玟玥如何重新詮釋富江的致命魅力，也將成為影集最受關注的亮點之一。

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