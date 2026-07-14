AI重點 文章重點整理： 重點一： AI能快速整理房價數據，卻可能把部分資訊包裝成完整結論。

AI能快速整理房價數據，卻可能把部分資訊包裝成完整結論。 重點二： 同一筆成交不能代表市場全貌，還要看近期與競品物件。

同一筆成交不能代表市場全貌，還要看近期與競品物件。 重點三：裝潢與屋況若未確認，就把修繕費全扣給屋主會失真。

【AI算出來的房價，真的能信嗎？】別被這四個盲點誤導

最近遇到一位買方，拿著一份AI分析的不動產資料來談價格。

那份資料做得非常完整。

有同社區實價登錄、有每坪單價計算、有附近社區漲跌幅，甚至連車位價值、裝潢成本和最後應該出多少錢，都算得清清楚楚。

他很有自信地說：

「我這個價格不是亂出的，是根據客觀數據精算出來的。」

我完全能理解。

買房是幾千萬元的決定，沒有人想當冤大頭。

願意查實價登錄、比較行情、研究社區，絕對比什麼功課都不做來得好。

只是當我把那份分析仔細看完，心裡反而冒出另一個問題：

這些數字，真的足以證明這間房子只值這個價格嗎？

最容易誤導人的，往往不是完全錯誤的資訊。

而是每一個數字看起來都是真的，組合起來的結論卻未必是真的。

▊ AI最厲害的地方，也是最危險的地方

AI很會整理資料。

只要把實價登錄、坪數、車位價格和裝修預算交給它，它很快就能產出一篇結構完整、語氣堅定的分析。

甚至會出現這些字眼：

「最精準的參考基準。」

「無爭議的市場底線。」

「客觀數據證明。」

「這是買方所能展現的最大誠意。」





看起來有數據、有計算，也有完整推論。

問題是，AI不會因為資料不足而自然閉嘴。

（甚至還可以腦補，這些不足的原因又代表什麼）

即使它只看到部分資訊，也能把推測寫得像結論，把假設說得像事實。

AI 最容易忽略的，就是以下四個盲點。

▊ 第一個盲點：抓到一筆成交，就把它當成市場答案

這份分析找到同一棟、同一樓層的一筆成交，這筆資料已經一年多前，但今年的社區成交資料AI 並不參考，而直接把這個一年前單價定義為整間房子的市場基準。

甚至認為，既然是同棟、同樓層，就已經「毫無爭議」。

但不動產不是超商裡的瓶裝水。

同一棟房子，也不代表每一戶的價值完全相同。

一筆成交當然有參考性，尤其是同社區、同樓層，確實值得高度重視。

可是它仍然只是一筆成交。

真正判斷價格，還要同時查看近期成交、相近坪數、相近總價、類似格局及市場上正在出售的競爭物件。

但AI 已經幫你先決定了答案。

▊ 第二個盲點：AI看得到成交價格，卻看不到成交價格背後的房子

即使是同一社區、同一樓層，兩間房子的成交價格仍可能差很多。

其中的差別，可能只是站在客廳的那一刻才看得出來。

一戶面向公園，陽光能直接照進客廳；另一戶面對隔壁建築，白天也需要開燈。

一戶格局方正，每個空間都能正常使用；另一戶走道很多，權狀坪數不小，真正能使用的空間卻有限。

一戶屋主維護得很好，水電、廚房、浴室都曾更新；另一戶可能多年沒有整理，入住前就得全面翻修。

除此之外，還有坪數、面向、棟距、採光、通風、景觀、付款方式、租約狀況，以及屋主當時是否急著出售。

這些條件，實價登錄通常不會完整告訴你。

AI能看到的是一排數字。

但真正影響價格的，經常是數字沒有寫出來的部分。

▊ 第三個盲點：只擷取幾筆資料，就能說出一個完整故事

這份分析還找了附近兩個社區，拿去年和今年少數幾筆成交比較。

看到單價從152.3萬元變成151.5萬元，就說價格下跌0.5%；看到另一筆從113.4萬元變成109.8萬元，就推論整個區域已經進入下跌。

計算本身可能沒有錯。

但問題是，拿來比較的是不是同一類產品？

不同社區的屋齡、公設比、管理品質、坪數、景觀、車位、格局與購買族群，都可能完全不一樣。

就算在同一個社區，去年成交的是精裝景觀戶，今年成交的是原況低樓層，也不能只看單價，就認定社區跌價。

房價資料最有趣的地方，就是你選擇哪幾筆，它常常就能說出你想聽的故事。

挑上漲的案例，可以證明市場仍然強勁。

挑下跌的案例，也可以證明房市正在修正。

所以真正專業的分析，不是找到支持自己立場的數字，而是主動尋找可能推翻自己的證據。

數字可能是真的。

但用數字說出來的故事，不一定完整。

▊ 第四個盲點：AI不知道成交屋況，卻把裝潢費全部算到屋主頭上

這份分析認為，房屋未來需要重新整理，因此從市場單價中，每坪再扣除一筆裝修成本。

乍聽很合理。

買方購入後要花錢裝修，當然會希望反映在價格上。

但這裡少問了一個非常重要的問題：

被拿來比較的那一筆實價登錄，當時到底有沒有整理？

實價登錄通常不會寫出，那間房子成交時是全新裝潢、屋況普通，還是三十年沒有整理。

假如比較案例本來就是原況屋，它的成交價格可能早已反映整理成本。

這時候再從單價裡扣除一次裝修費，就等於同一件事扣了兩次。

甚至買方不喜歡地板顏色、想換成開放式廚房、想把裝潢全部打掉重做，這些屬於個人需求。

買方想把房子改成自己喜歡的樣子，沒有問題。

但不能因此認定，所有裝潢預算都應該由屋主從售價中全額吸收。

▊ AI不需要為你買錯房負責

我並不反對買方使用AI。

相反地，我認為未來會使用AI整理資料的人，一定比完全不做功課的人更有優勢。

但AI最容易讓人誤判的地方，就是它說話太像一位專家。

它不會陪你走進房子，站在窗邊感受採光，也不會替你聞出牆角的潮濕味。

它不會幫你確認漏水、管線、格局、社區管理、車位維護及產權風險。

它更不知道，那筆實價登錄背後，屋主當時為什麼出售，買方又在什麼條件下成交。

AI只能根據你提供的資料回答。

當資料不完整時，它不一定會停下來提醒你：「這些資訊還不足以判斷。」

更多時候，它會繼續推論，繼續計算，再用非常肯定的語氣，交出一個看起來毫無破綻的答案。

可是價格判斷錯了，AI不會賠你。

因為錯誤分析，錯過一間真正適合自己的房子，AI不會替你把房子找回來。

買貴了、買錯了，或入住後才發現整修成本遠超出預期，最後需要承擔結果的人，依然是買方自己。

記住一句話：

AI看得到成交價格，卻不一定看得到成交價格背後的房子。

買房可以相信數據，但不要迷信數據拼湊出來的專業感。

因為AI不需要為你的決定負責。





但你需要。