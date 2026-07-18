陪了台灣人幾十年的金髮辣妹竟然是個傳說

AI重點 文章重點整理： 重點一： 津津蘆筍汁金髮辣妹包裝的真實來源其實充滿疑點。

津津蘆筍汁金髮辣妹包裝的真實來源其實充滿疑點。 重點二： 2011年津津陷財務危機，靠29位老員工苦撐多年。

2011年津津陷財務危機，靠29位老員工苦撐多年。 重點三：品牌真正延續下去的關鍵，是人而非包裝與傳說。

《皮超丘》這個ＹＴ頻道創建於2014年9月11日，說起來並不新；我已經想不起來是什麼時候知道這個頻道的，只確定是在今年。

畢竟在今年以前，Youtube 對我來說只是偶爾查找某首想聽的歌的工具。

它的頻道介紹很有趣，寫著專門挖掘歷史上的詭異事件、世界未解之謎與冷門科學。

看到這裡，我的手幾乎沒有猶豫就點了訂閱。

直到六月三十號那天，我正好刷到這支影片。

「 喝了幾十年，包裝上那個辣妹竟然是假的？」

辣妹？！

我瞬間瞪大了眼睛。

幾乎每個台灣人的童年，都看過津津蘆筍汁罐身上的那位金髮比基尼女郎，那也是我唯一見過使用辣妹做LOGO的一款飲品。

她站在那裡幾十年了。

很多人都相信，她真的存在，也相信那段流傳已久的故事：老闆年輕時到國外，在海邊遇見一位令人驚豔的金髮美女。

回台灣後始終念念不忘，於是請畫師把她畫下來，成了津津蘆筍汁一路沿用至今的經典包裝。

第一次聽到時，我也覺得很浪漫。

浪漫到我完全沒有想過，它可能只是個編造出來的故事。

▋一個流傳數十年的故事，時間卻對不起來

直到有人開始查資料，這段故事愈看愈奇怪。

官方流傳最廣的版本，是老闆在民國50年（1961年）遇見那位金髮美女；可是，津津蘆筍汁真正上市是在1970年代，目前能找到最早使用這位比基尼女郎的報紙廣告，則出現在1974年。

如果照片真的來自1961年，為什麼要等十三年才拿出來使用？

十三年不算短。

如果那真是一張讓老闆念念不忘、足以代表品牌的照片，很難理解它為何會沉睡這麼久才被端上檯面。

而這，還只是第一個疑點。

▋有人真的去研究那位辣妹的姿勢

接著，有人開始仔細研究包裝上的人物。

愈看愈怪。

手臂和身體幾乎呈九十度，大腿和軀幹也接近九十度。把人物換成側面來看，整個人幾乎像一個「門」字。

不少網友笑說，這比例看起來像一台可以折疊的人體模型。

在那個沒有修圖軟體的1970年代，台灣很少見到外國金髮模特兒。因此有人推測，當時的畫師很可能只是翻開國外雜誌，找到一張清涼照片，就依樣重新繪製成商業插畫。

至於那段海邊邂逅的浪漫故事，也許只是品牌行銷的一部分。

是真是假，如今恐怕已經很難查證。

但真正令人意外的，還在後面。

▋一家陪伴台灣人成長的品牌，差一點消失

2011年，津津爆發財務危機。

資金鏈斷裂、工廠停工、薪水發不出來，那塊陪伴台灣人超過半個世紀的老招牌，最後甚至被法院拍賣。

很多老品牌走到這一步，故事大概就結束了。

貨架上的位置，很快會被新的商品取代；多年後，人們偶爾想起，也許只會說一句：「以前好像有一款蘆筍汁。」

▋真正讓品牌活下來的人

就在大家以為津津即將走入歷史時，彰化廠有二十九位老員工留了下來。

看到這段資料時，我愣了很久。

因為這不是什麼熱血創業故事，也沒有神奇的投資人出現。

接下來整整五年的時間，他們幾乎領不到薪水。

沒有業務，他們自己出去找客戶；沒有人接單，他們自己打電話；工廠還能運轉，就繼續生產；能賣一罐，就努力賣一罐。

接單、生產、找銷路，全都自己來。

站在財務角度，很難算出這樣做值不值得。

可對他們來說，放不下的早已不只是薪水。

那是一間待了大半輩子的工廠，也是一個陪伴許多人成長的老品牌，更是一股很多台灣人熟悉的味道。

後來，舊工廠終究還是拆除了。

資料提到，拆除那一天，許多老員工站在生產線旁流下眼淚。

沒有激昂的口號，沒有華麗的演說，只是一群人默默看著陪伴自己多年的地方，一點一點地消失。

那一幕，比任何廣告畫面都更有力量。

之後，他們重新尋找新的廠房，把這個品牌再次延續下去。

▋一家公司最後留下來的是什麼？

很多人談品牌，第一個想到的是Logo和包裝。

但在房仲這個行業待久了，我對「品牌」兩個字有了不同的理解。

名氣可以在短時間內靠廣告砸出來；但信任，只能在一次又一次的細節裡慢慢攢下來。

就像帶客戶看房，我介紹的不僅是坪數與採光，更是在遞出自己的信用。

畢竟，一間房子的特色，可以在幾十分鐘內說完；一個人是否值得信任，往往要靠一次又一次的互動慢慢累積。

長時間沒有人照顧的房子，很快就會留下歲月的痕跡。

品牌也面臨一樣的考驗，它需要有人持續守護、注入心血，才能一直在人們心裡活著。

市場第一眼看到的，通常是包裝；真正讓一家公司走得長久的，常常藏在那些不容易被看見的地方。

今天走進超商，那位金髮女郎依舊站在白底綠邊的罐身上。

她沒有變老，沒有換過姿勢，也依然沒有名字。

可我腦海裡浮現的，已經不是那位畫出來的女郎。

而是那二十九位守著工廠的人。

有人守著設備，有人守著味道，有人守著一個陪伴台灣人成長的品牌。

那位金髮辣妹是真是假，也許大家還會繼續討論。

至於工廠裡流下的眼淚，不需要任何人替它加工。

包裝可以重新設計，廣告可以重新拍攝，浪漫的故事也可以隨時重新編造。

但最後能穿透歲月、真正留在人們心底的， 永遠是那些明知山有虎，卻一直沒有離開的人。

——萬家鄉