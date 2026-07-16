我們努力學會的一切，還能值多少？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以馬斯克對AI與機器人發展的預測，反思人類努力的價值。

文章以馬斯克對AI與機器人發展的預測，反思人類努力的價值。 重點二： 作者認為AI正以指數速度成長，白領與藍領工作都可能被重塑。

作者認為AI正以指數速度成長，白領與藍領工作都可能被重塑。 重點三：真正的競爭力將轉向判斷、創造、整合與持續學習的能力。

很多人每天都在努力。

有人熬夜考證照，有人準備國考、研究所，有人拚升遷、拚加薪，希望讓自己站得更高、更安全。

但如果整個世界正在換遊戲規則呢？

到新店頭報到的前一天晚上，我在 YouTube 看到《萬物研究院》整理的一支短影片，內容濃縮了全球首富埃隆．馬斯克（Elon Musk）對 ＡＩ發展的幾項判斷。

影片不到三分鐘，資訊量卻非常驚人，也讓我一路思考：如果他的預測逐步成真，我們今天努力累積的能力，還能留下多少價值？





▋我們熟悉的世界，可能正在快速改變





影片整理了馬斯克提出的幾項判斷。

第一，ＡＩ已經開始大量取代白領工作，而且速度遠比外界想像更快。

啊，對於這一點，我沒意見。

因為現實情況確實是這樣。

第二，大約在三年後，機器人醫生的綜合能力可能比人類醫生高出數百甚至上千倍，沒有疲勞、不需要薪資，也沒有情緒起伏。

……我對這一點倒是有不同的想法。

機器人確實不用領薪水，但能源不用成本嗎？維修保養不用成本嗎？軟體更新不用成本嗎？如果把這些全部算進去，我很難認同它的成本接近於零。

第三，他推估到了 2030 年左右，所有 ＡＩ加起來的整體智慧，有機會超越全人類。

對於這一點，我保留意見。

「智慧」和「智能」其實是兩種不同的事物，我沒有看馬斯克完整講座，所以不確定他講的到底是哪一個。

第四，今天投入大量時間學習的某些專業知識，未來幾年可能快速失去價值。

唔，這個是有可能的。

畢竟現在的世界瞬息萬變，以前曾經要耗費大量時間、精力學習的專業技能，已經可以透過ＡＩ快速縮短學習時間，降低學習門檻。

但是，這就意味著人類完全可以不去學習這些專業知識和技能嗎？我覺得未必。

這幾項觀點未必都會完全實現，但它們共同指向同一個問題：如果科技正以前所未有的速度演進，我們是否也該重新檢視自己的學習方式與競爭模式？

▋真正值得留意的，是指數級成長





很多人對科技進步的印象，像是一階一階往上走的樓梯，每一年快一點、強一點。

但影片引用馬斯克的觀點指出，ＡＩ的成長更接近指數型發展。

即使硬體沒有重大突破，只靠演算法持續優化，ＡＩ的能力密度每一年都有可能提升十倍。

今年做到的事情，明年可能做到十倍，後年就可能是一百倍。

更令人注意的是，ＡＩ已經開始協助設計下一代晶片，也就是開始參與打造自己的「大腦」。

看到這裡，我忍不住停了一下。

ＡＩ已經開始幫忙設計自己的下一代「大腦」了？

如果這樣的循環持續加速，人類花了數十萬、甚至數百萬年累積的智慧，將面對一位以完全不同速度成長的新競爭者。

▋醫療，也可能迎來全新的局面





長久以來，醫師一直被視為最難被取代的職業之一。

因為醫療需要知識、經驗、判斷，以及長時間累積的臨床能力。

然而，馬斯克提出另一種可能。

他預測到了 2028 年，特斯拉（Tesla）的「擎天柱」（Optimus）機器人在外科手術能力上，有機會超越最優秀的人類醫師；2030 年左右，差距可能更加明顯。

他甚至認為，未來五年，一般人能享受到的醫療照護品質，可能比今天的美國總統更好，而且費用大幅下降。

影片整理出三個主要原因。

第一，機器人沒有疲勞問題。

人類醫師長時間工作，體力與專注力都可能受到影響；機器人則能長時間維持穩定精度。

第二，它的感知能力遠超過人眼，能整合紅外線、紫外線、X 光等不同資訊，協助發現更多肉眼難以辨識的細節。

第三，也是最值得思考的一點——經驗可以共享。

一位醫師累積一輩子的手術經驗，需要透過教學慢慢傳承；機器人只要其中一台完成新的學習成果，其他同型機器人便有機會同步更新。

知識、經驗、能力，都可能以人類從未見過的速度累積。

看到這裡，我腦袋突然冒出另一個問題。

但是， 醫師的天職真的只有「動手術」嗎？

提供病人陪伴、建立信任、安定情緒， 這些同樣是醫療不可或缺的一部分。 這些充滿人情溫度的互動， 我至今仍不認為冷冰冰的晶片能輕易取代。

▋沒有哪一種工作，可以輕易置身事外





很多人認為，白領容易受到 ＡＩ衝擊，藍領相對安全。

馬斯克的看法並非如此。

他認為，腦力工作與體力工作，都將面臨改變，只是發生的時間與速度不同。

律師、會計、翻譯、設計師、行政人員等依靠知識處理資訊的工作，ＡＩ已經開始參與其中；另一邊，隨著人形機器人成本逐步下降，搬運、清潔、餐飲、物流、製造等大量勞力工作，也可能逐漸出現新的分工方式。

真正拉開差距的，或許是學習效率。

人類學會一項技能，可能需要幾個月，甚至好幾年；機器人只要有一台完成學習，其他同型機器人便有機會同步取得能力。

一年、一月、一日；一人、一群、全球。

當知識的傳遞速度出現如此巨大的落差，「努力」這兩個字，或許也需要重新定義。

看到這裡，我忽然發現，真正讓我開始思考的，已經不是ＡＩ到底會不會取代人類。

而是人類是否願意持續學習，持續調整自己的能力。

這正如我每日身處的不動產市場。

政策、稅制、重大建設天天都在變。

在這個時代， 最難的從來不是「取得資訊」， 而是「判斷哪些變化會真正改寫未來」， 以及看懂它們背後的連鎖反應。

回頭看過去二十幾年的房地產產業，從線上看屋、實價登錄、ＡＩ修圖、ＡＩ導覽，到各種資料分析工具，每一次技術進步，都在重新分配工作內容，重新定義專業價值。

▋真正需要重新思考的，也許不是工作，而是價值





看完這支影片，我沒有得到一個標準答案。

因為沒有人知道，未來一定會變成什麼樣子；馬斯克提出的許多預測，也仍需要時間驗證。

但有一件事，我覺得值得放進腦袋裡。

如果世界真的開始快速改變，我們最大的風險，也許不是能力不足，而是一直沿用舊地圖尋找新世界。

看到這裡，我反而想到自己的工作。

一條新的道路、一座科學園區、一項重大建設，都可能重新改變一個地方的價值；昨天適用的判斷，今天未必仍然適用。

環境會改變，市場會改變，需求會改變，人也一樣。

當 ＡＩ越來越擅長整理、分析、計算與執行，人類真正珍貴的能力，或許將慢慢轉向判斷、創造、整合，以及做出選擇的能力。

ＡＩ可以越來越快整理資訊，也能提供越來越完整的分析；當資訊取得的門檻越來越低，真正拉開差距的，也許會是判斷、信任，以及願意為每一個選擇負責的人。

科技仍會繼續前進，ＡＩ也會持續演化；未來會走向哪裡，沒有人能提前知道。

世界會一直改變。

真正決定一個人能走多遠的，或許仍然是每一次判斷、每一次選擇，還有那個每一次都願意繼續學習的自己。

——萬家鄉