2026-07-14 16:02 女子漾／編輯劉芫榛
暑假動漫迷衝高雄！翻轉動漫祭免費逛，17大打卡區、限定禮包與滿額好禮一次看
動漫迷暑假又有新去處！「2026高雄翻轉動漫祭」將於7月17日至8月23日在高雄夢時代登場，現場集結《蠟筆小新》、《葬送的芙莉蓮》、《86—不存在的戰區—》等人氣作品，規劃17大合影區、8款限定禮包與抽抽樂，並開放免費入場。
《蠟筆小新》巨型氣偶登場，野原一家陪粉絲拍照
一走進展場，最先迎接粉絲的就是《蠟筆小新》巨型氣偶。野原新之助將以超大尺寸現身，身後還有美冴、廣志、小葵與小白組成的幾何圖形背景，重現野原一家歡樂又鬧騰的日常。
可愛造型加上大型打卡牆，預計將成為全場最熱門的拍照焦點，也很適合親子族群一起朝聖。
《86—不存在的戰區—》重現紅色彼岸花海
迎來動畫播出5週年的《86—不存在的戰區—》，將劇中極具象徵性的紅色彼岸花海搬進展場，重現辛與蕾娜之間跨越生死的羈絆。
展區以立體場景營造殘酷又淒美的戰場氛圍，粉絲可與角色立牌合影，重新感受作品中「送葬者」與「鮮血女王」的催淚故事。
《入間同學入魔了！》、《擅長逃跑的殿下》場景亮相
《入間同學入魔了！》將惡魔學校「巴比路斯」的榮耀舞台搬到現場，以紅色舞台帷幕搭配鈴木入間、普爾森・索伊角色立牌，重現動畫音樂祭篇章的魔幻慶典感。
《擅長逃跑的殿下》則打造日式傳統紙門與櫻花背景，北条時行與神官諏訪賴重一同亮相，讓粉絲走進古典唯美又充滿歷史感的世界。
17大動漫合影區，《櫻蘭高校男公關部》也能拍
除了上述作品，展場還集結《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《葬送的芙莉蓮》、《JOJO的奇妙冒險》、《黃泉使者》、《獵人HUNTER×HUNTER》、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》與《櫻蘭高校男公關部》等作品。
其中《櫻蘭高校男公關部》以粉色花海與角色群像打造華麗場景；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則呈現繽紛遊樂園風格，適合粉絲一次蒐集多部作品的合照。
8款限定禮包每組699元，JOJO、芙莉蓮都有
現場推出8款限定禮包，每組售價699元，作品包括《JOJO的奇妙冒險》、《暗殺教室》、《戀上換裝娃娃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《膽大黨》與《葬送的芙莉蓮》。
《JOJO的奇妙冒險》禮包收錄空條承太郎抱枕、伊奇特效鑰匙圈與塔羅牌手札；《戀上換裝娃娃》則有人物造型枕、馬克杯與銀箔書籤。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出龍形態史萊姆玩偶，《HUNTER×HUNTER 獵人》禮包則以可切換七色、三種模式的奇犽壓克力燈座為亮點。
《葬送的芙莉蓮》抽抽樂一抽300元，通通有獎
《葬送的芙莉蓮》粉絲別錯過主題抽抽樂，每抽300元、通通有獎，獎項從高雄翻轉限定造型光柵壓克力吊飾，到價值約1980元的魔法陣設計手錶都有。
其他獎品還包括背光無線手機充電器、寶箱怪暖手枕及可呈現三種圖案變化的3D光柵海報，兼具實用與收藏價值。
人氣新品亮相，3D海報、項鍊與光柵鑰匙圈必收
現場也有多款新品，包括《戀上換裝娃娃》3D光柵海報，能隨角度呈現三種不同圖案；《輝夜姬想讓人告白》推出12入相片風明信片組與弦月造型項鍊。
《JOJO的奇妙冒險》則帶來印有「To Be Continued」字樣的黑色側背包，以及石鬼面、紫色星形等經典圖案紋身貼紙。
《葬送的芙莉蓮》光柵壓克力鑰匙圈輕晃即可看到芙莉蓮、費倫與修塔爾克變換表情，也是適合掛在包包上的療癒周邊。
指定商品30元起，熱銷品最低5折
喜歡挖寶的粉絲也能鎖定現場優惠，指定商品最低30元起、精選商品100元起，部分熱銷商品享5折起優惠。
展場將以黃色價格標示優惠品項，粉絲除了拍照，也能一次採買禮包、限定新品與動漫周邊。
精華 FAQ
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活動將於7月17日至8月23日在高雄夢時代登場，主打免費入場，讓動漫迷可以直接前往拍照、逛展與選購限定周邊，不用先購票也能參與。
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展場規劃17大合影區，包含《蠟筆小新》巨型氣偶、《86—不存在的戰區—》彼岸花海、《入間同學入魔了！》與《擅長逃跑的殿下》等場景，還有《JOJO的奇妙冒險》、《葬送的芙莉蓮》等人氣作品。
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現場推出8款限定禮包，每組699元，另有《葬送的芙莉蓮》抽抽樂每抽300元、通通有獎；此外還有指定商品30元起、精選商品100元起，部分熱銷品最低5折。
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