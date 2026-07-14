暑假動漫迷衝高雄！翻轉動漫祭免費逛，17大打卡區、限定禮包與滿額好禮一次看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。

文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。 重點二： 作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。

作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。





34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。