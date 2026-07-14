2026-07-14 15:33 女子漾／編輯劉芫榛
高橋文哉化身潔世一！真人版《藍色監獄》苦練足球一年半，Ado雙神曲熱血加持
全球暢銷足球漫畫《藍色監獄》首度改編真人電影，集結高橋文哉、&TEAM成員K、高橋恭平等新生代男星，並由Ado獻唱主題曲與插曲。電影從選角、場景到足球動作都力求還原，將於8月12日在台上映。
高橋文哉化身潔世一，300名前鋒展開生存戰
真人版《藍色監獄》故事延續原作設定，日本為了培育能帶領國家奪下世界盃冠軍的頂尖攻擊手，啟動名為「藍色監獄」的計畫，召集全國300名高中生前鋒，進行極端殘酷的競技淘汰戰。
高橋文哉飾演主角潔世一，將從原本缺乏自信的高中生球員，一步步在高壓競爭中挖掘自己的「利己主義」，並與其他天才型前鋒正面交鋒。
高橋文哉表示，所有演員與幕後團隊都投入全部能量，希望觀眾能把這份狂熱，當成今年夏天最熱血的電影回憶。
&TEAM K首度演電影，挑戰天才球員凪誠士郎
&TEAM成員K在片中飾演天才球員凪誠士郎，並藉此正式以電影演員身分出道。他在東京首映會上坦言，電影處女作就是《藍色監獄》，讓他感到非常幸福，也笑問自己從今以後是否能自稱演員。
高橋文哉隨即在現場大喊：「你就是最強、最完美的凪誠士郎！」並祝賀K正式出道，引來全場掌聲。
K也向粉絲LUNÉ喊話，透露自己過去一直很擔心大家會如何看待他的演技，希望粉絲也能喜歡他作為演員的一面。
高橋恭平演千切豹馬，直呼選角像命中注定
浪花男子成員高橋恭平飾演速度型前鋒千切豹馬。他透露，千切原本就是自己在漫畫中最喜歡的角色，因此收到演出邀約時，立刻產生「命中注定」的感覺。
首映會上，他也以足球術語幽默催票，表示電影即將正式「kick off」，邀請大家進戲院一起追球，立刻被其他演員吐槽台詞一定事先準備很久。
原作粉絲櫻井海音則飾演蜂樂迴，他坦言看到自己演出的角色出現在大銀幕時，全身都起雞皮疙瘩，並形容這是一部企圖把日本娛樂作品推向新高度的作品。
演員苦練足球一年半，原作粉讚還原度太高
真人版正式預告公開後，角色造型、藍色監獄場景及比賽畫面都成為討論焦點，不少原作粉絲認為整體還原度超出預期。
為了拍出更具說服力的足球動作，演員群接受前日本國腳松井大輔長達一年半的訓練，從基本控球、跑位到比賽中的身體反應都重新學習，希望讓漫畫中的高速對決能自然呈現在大銀幕。
電影由曾打造《王者天下》、《國寶》及《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》的製作團隊CREDEUS操刀，將漫畫的強烈視覺風格轉化為真人賽事場面。
Ado雙神曲加持，世足應援曲也成電影插曲
電影邀請Ado演唱主題曲〈Monstruo〉，歌曲預計於8月7日在全球數位上架。高橋文哉形容，這首歌能挖掘出每個人藏在內心深處、只有自己能聽見的心跳與野性，與電影強調的競爭本能相當契合。
此外，Ado演唱的世界盃日本代表隊球衣主題曲〈綺羅〉，也確定成為電影插曲，讓現實足球賽事與《藍色監獄》的世界觀產生連結。
東京首映近萬人尖叫，12位卡司踏上藍色地毯
《藍色監獄》7月13日在東京舉行世界首映會，高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平、K、綱啓永、樋口幸平、野村康太、西垣匠、富本惣昭、倉悠貴、東啓介及畑芽育等12位主要演員共同出席。
主辦單位特別鋪設長達50公尺的藍色地毯，沿途聚集近萬名粉絲，卡司登場時尖叫聲此起彼落，現場氣氛被形容宛如世界盃決賽。
精華 FAQ
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電影由高橋文哉、&TEAM成員K、高橋恭平等新生代男星主演，其中高橋文哉飾演主角潔世一，呈現他從缺乏自信到在競爭中覺醒的過程。
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為了讓動作更逼真，演員們接受前日本國腳松井大輔長達1年半的訓練，從控球、跑位到身體反應都重新學習，盡力還原漫畫中的高速對決。
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Ado為電影演唱主題曲〈Monstruo〉，並將世界盃日本代表隊球衣主題曲〈綺羅〉作為插曲，讓電影兼具角色內在野性與現實足球應援的熱血氛圍。
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