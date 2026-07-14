2026-07-14 14:35 女子漾／編輯劉芫榛
JISOO看完狂讚「完全沒冷場」！羅泓軫睽違10年回歸《希望：末日血戰》未上映先破年度紀錄
《哭聲》名導羅泓軫睽違10年推出新片《希望：末日血戰》，上映前便以近65%預售率、逾46萬張票刷新南韓年度紀錄。首爾VIP首映更集結JISOO、Rosé、李政宰等大咖現身，電影將於9月4日在台上映。
羅泓軫睽違10年回歸，台灣搶先全球上映
《希望：末日血戰》由《哭聲》、《追擊者》、《黃海追緝》導演羅泓軫親自編導，也是他睽違10年的最新長片作品。電影將於9月4日在台灣上映，台灣也成為繼南韓之後，全球最快上映的地區之一。
本片集結黃晸珉、鄭好娟、趙寅成等演員，從導演到卡司都具備高度話題性，尚未正式上映便成為南韓下半年最受矚目的電影之一。
預售突破46萬張，刷新南韓年度最高紀錄
根據南韓電影振興委員會7月14日公布的數據，《希望：末日血戰》即時預售率接近65%，預售票數突破46萬張，並連續10天穩居預售榜冠軍。
這項成績不僅超越南韓上半年賣座電影《王命之徒》，更一舉刷新今年最高預售紀錄，顯示觀眾對羅泓軫新作的期待已經提前轉化為票房。
值得注意的是，《希望：末日血戰》是今夏少數重量級南韓本土電影之一，面對好萊塢大片夾擊，仍被業界視為最有機會帶動市場回溫的作品。
首映紅毯星光爆棚，JISOO、Rosé同框成焦點
《希望：末日血戰》7月13日在首爾舉行VIP首映，導演羅泓軫帶領黃晸珉、鄭好娟、趙寅成等主要演員登場，現場星光甚至被形容宛如頒獎典禮。
BLACKPINK成員JISOO與Rosé一同現身，成為全場焦點。JISOO觀影後也在社群表示，電影節奏緊湊、全程沒有冷場，讓她感覺時間一下就過去了。
其他到場藝人還包括李政宰、車太鉉、廉晶雅、李智雅、劉台午、邕聖祐、惠利、朴海秀、阿努潘崔帕西，以及fromis_9成員李彩煐等，豪華陣容再度推高電影聲量。
暑假韓片「獨角戲」，市場寄望帶動票房回溫
今年南韓暑假檔多部本土電影選擇避開《希望：末日血戰》的上映時程，避免正面競爭，也讓本片幾乎成為檔期內最受關注的韓國電影。
此外，南韓文化體育觀光部與電影振興委員會也推出第二波電影優惠券活動，釋出約205萬張、每張可折抵6000韓圜的優惠券。由於《希望：末日血戰》預售表現強勁，外界普遍預期它將成為政策最大受益者。
面對外界將作品視為「救市希望」，羅泓軫表示既感謝又感到壓力，自己能做的就是盡力完成作品。他也幽默笑說，近期忙於後製與宣傳，現在唯一的「希望」就是可以好好睡一覺。
偏遠小鎮遭未知力量包圍，末日危機全面爆發
《希望：末日血戰》故事從偏遠小鎮傳出「猛虎出沒」展開，原本看似荒誕的消息，卻隨著一連串離奇事件逐漸成真。
當地警察哨所所長發現，有某種超乎常理的存在正在逼近小鎮。此時增援部隊因大規模野火撤離，對外通訊也完全中斷，整座小鎮宛如孤島。
為了保護留下的老人與居民，警察只能死守最後防線；深入山區追蹤猛獸的鎮民，則反過來成為被獵殺的目標。隨著恐懼蔓延、人性逐漸失控，事件最終演變成橫跨生存、信仰與毀滅的巨大災難。
精華 FAQ
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因為它是《哭聲》名導羅泓軫睽違10年的新片，還集結黃晸珉、鄭好娟、趙寅成等卡司；上映前就刷新南韓年度預售紀錄，話題與期待值都非常高。
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根據南韓電影振興委員會數據，該片即時預售率接近65%，預售票數突破46萬張，並連續10天穩居預售榜冠軍，超越今年多部賣座片。
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首爾VIP首映吸引JISOO、Rosé、李政宰、車太鉉、廉晶雅等眾多藝人出席。JISOO觀影後表示電影節奏緊湊、全程沒有冷場，讓她覺得時間一下就過去了。
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