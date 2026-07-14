暑假陸劇看哪部？熱血競技《燦如繁星》偽骨科救贖《野狗骨頭》先婚後愛《百花殺》

AI重點 文章重點整理： 重點一： 暑假陸劇主打熱血競技、禁忌戀與先婚後愛等多元題材。

暑假陸劇主打熱血競技、禁忌戀與先婚後愛等多元題材。 重點二： 《燦如繁星》《野狗骨頭》《百花殺》被視為最受矚目焦點。

《燦如繁星》《野狗骨頭》《百花殺》被視為最受矚目焦點。 重點三：《家業》《雀骨》《熾夏》《耀眼》也憑劇情與CP感受關注。

今年暑假，陸劇百花齊放，各家都在這個時期放出自己的壓箱寶，準備讓觀眾充實整個暑假。小編整理七部暑假必看的陸劇片單，類型五花八門但保證都精彩！

除了有虞書欣、陳靖可主演的競技愛情時裝劇《燦如繁星》，以少年足球夢作為主軸，讓觀眾一起感受足球場上的夏日熱血，還有大家期待已久由宋威龍、張婧儀主演的偽骨科禁忌戀《野狗骨頭》，講述相依為命的繼兄妹因意外久別重逢後的雙向救贖，以及孟子義、何與合作的先婚後愛古裝劇《百花殺》，當茶系太子遇上重生復仇的清醒派郡主，會迸發出什麼火花呢？

不同於一般愛情時裝劇，《燦如繁星》結合了群像、懸疑的支線，故事的豐富度、演員的人氣加持等等，都讓這部劇從開播後好評不斷。

宏景八中足球隊從一開始被所有人不看好，先後加入了心理學專業的領隊小林老師（虞書欣 飾演）還有來自英國明星隊的足球教練王法（陳靖可 飾演），兩人和少年們不斷磨合，朝著冠軍夢一步步邁進，在足球場上盡情揮灑汗水與淚水。雖然有部分觀眾認為，戲份都被足球隊的孩子們分走了，但一起為夢想拚命的陸劇內容依舊讓人熱血沸騰、值得推薦。

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暑假陸劇推薦2：野狗骨頭

被稱為「偽骨科專業戶」的宋威龍，終於又回到他熟悉的賽道，和張婧儀在《野狗骨頭》中飾演雙向救贖的繼兄妹。陳異（宋威龍 飾演）父母雙亡、苗靖（張婧儀 飾演）被媽媽拋棄，年少的他們相依為命，視對方為唯一的家人，卻因一場意外導致兩人分隔兩地。六年過去，久別重逢的兩人一起找出當年意外的真相，再次成為彼此最堅實的依靠。

雖然近期偽骨科題材頻繁出現，但宋威龍和張婧儀在谷底掙扎，僅有彼此能依靠的救贖感，也讓觀眾評價《野狗骨頭》為近期「最帶感、最好嗑」的偽骨科陸劇！

《野狗骨頭》官方微博

暑假陸劇推薦3：百花殺

《九重紫》孟子義、《雙軌》何與這對圈內有名的好友終於在《百花殺》又搭上了！遭受滅門的孤女「顧青梔」以昭寧郡主「沈汐和」（孟子義飾演）的身分重生，和偽裝病弱的太子「蕭華雍」組成先婚後愛的雙強CP。

孟子義再次挑起大女主重生復仇的大樑，以決策狠辣、洞悉全局的角色魅力，讓劇情節奏明快，每一集都有爆點。搭檔好友何與，也讓粉絲直呼「老熟人局也很好嗑！」。戲內諜對諜展開心理博弈、戲外默契滿分、糖分超標，不管是戲內還是戲外都能夠抓住觀眾的眼球，絕對是近期值得點開的古裝。

《百花殺》官方微博

楊紫、韓東君主演的《家業》於五月開播，是楊紫繼《國色芳華》後再次挑戰經商大女主。劇情結合非遺製墨、家族傳承、女子逆襲元素，乍聽之下可能會覺得劇情略顯沉悶，但以文化為底蘊的劇情、職人精神的展現、大製作的鏡頭美學、女性突破框架的勵志逆襲，都讓《家業》成為2026年必看陸劇的代表作之一。

故事講述李氏墨業因一次貢墨途中，貢墨毀損而家道中落。李氏么女李禎（楊紫 飾演）為生計投身制墨，憑天賦成為業界黑馬；與此同時，駱家次子駱文謙（韓東君 飾演）也在謀劃重振家業。兩人聯手對抗新貴田墨，在商戰與朝局中重振李墨，更以頂級徽墨贏得「天下第一墨」美名，最終攜手傳承徽墨文化。

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侯明昊過去多出演仙俠劇，沒想到這次在《雀骨》中化身靖安王府的世子，在戰場上殺進殺出，氣質依舊扛得住武將的霸氣。《雀骨》即使開播突然，沒有大操作的宣傳醞釀，仍憑藉著緊湊、明快的劇情，以及侯明昊俐落的打戲展現，讓戲劇一開播就霸榜，成為近期陸劇中的收視冠軍。而最受大家關注的絕對是侯明昊和艾米相差11歲的搭配，但目前愛情線並不明朗，就劇情而言還是非常值得入股的作品！

劇情講述靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾演），與被迫嫁入靖安王府成為其世子側妃的太傅之女謝嘉魚（艾米 飾演）在共同破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，從契約夫妻逐漸發展為生死相守的知己的故事。

《雀骨》官方微博

暑假陸劇推薦6：熾夏

前陣子話題度非常高的青春疼陸劇《熾夏》由周柯宇、包上恩主演。講述堅韌少女周挽（包上恩 飾演）為籌奶奶醫藥費，刻意接近桀敖不馴的富二代陸西驍（周柯宇 飾演），一場誤會讓兩人帶著恨意分道揚鑣，多年後破鏡重圓，兩人從計謀入局，最終以真心交付。

周柯宇和包上恩之間的CP感十足絕對是這部戲最大的亮點，雖然劇情受到許多非議，但結局還是很能補足觀眾心中的遺憾。說到2026年暑假必看的青春劇《熾夏》必須排進榜單啊！

《熾夏》官方微博

暑假陸劇推薦7：耀眼

李昀銳、關曉彤主演的海島青春劇《耀眼》，同樣出自《雙軌》原著作者時玖遠之作，劇情當然也是品質保證。開播時李昀銳和關曉彤之間的CP感雖被認為不足以撐起這部愛情劇，但隨著劇情推進，故事內容卻十分激勵人心，因此也被稱為是2026上半年的黑馬作品！

故事講述都市女孩晴也（關曉彤飾演）因家逢變故，來到扎札亭投靠遠房親戚，遇上放蕩不羈的海島少年邢武（李昀銳飾演），兩人從針鋒相對到相互扶持、成長，最終攜手前行。

《耀眼》官方微博