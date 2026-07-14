2026-07-14 13:51 女子漾／編輯劉芫榛
今田美櫻首演急診醫師！《CROSSROAD》鈴木愛理驚呼「我也到了演媽媽的年紀」！
今田美櫻在新日劇《CROSSROAD～急診救命的約定～》首度挑戰急診醫師，攜手磯村勇斗演出醫療、救護與警察合作救人的故事。影集除了描寫急救現場，也碰觸職場霸凌、兒虐與非法外籍勞工等社會議題，第2集更找來鈴木愛理客串單親媽媽。
今田美櫻首演急診醫師，手術戲多一本「醫療劇本」
《CROSSROAD～急診救命的約定～》以急救醫療第一線為舞台，描寫急救醫師、救護隊員與警察攜手守護生命。今田美櫻這次首度挑戰醫師角色，為了拍攝手術場面，除了原本的戲劇劇本，還得另外熟記一本詳細的「醫療劇本」。
她透露，拍攝時不只要背熟台詞，也必須記住每個動作與手術流程，難度比想像中更高。雖然過程相當辛苦，但劇組合作默契良好，也讓她順利完成這次全新挑戰。
醫療劇加入社會議題，不只聚焦急救現場
影集不只呈現緊張的搶救過程，也將職場霸凌、兒虐與非法外籍勞工等議題融入案件，透過醫師、救護人員與警察的不同視角，描寫第一線工作者如何在有限時間內做出選擇。
角色不僅得面對生死壓力，也要處理患者家庭、職場關係與社會制度帶來的複雜問題，讓故事不只是單純的醫療職人劇。
七夕開播，今田美櫻許願穿浴衣看煙火
適逢影集於7月7日七夕開播，今田美櫻也分享今年夏天最想完成的願望。她在短冊上寫下「去煙火大會」，透露自己幾年前就已經買好浴衣，卻一直沒有機會穿上。
她希望今年能穿著浴衣參加煙火大會，好好體驗最有夏季氣氛的活動，也展現與劇中冷靜專業醫師形象不同的可愛一面。
鈴木愛理首演媽媽，驚呼「我也到了這個年紀」
第2集邀來鈴木愛理客串，飾演單親媽媽山下千春，這也是她演藝生涯首度挑戰母親角色。接到邀約時，她第一個反應便是：「原來我也到了可以演媽媽的時候啊。」
角色雖然想溫柔對待女兒，卻常因壓力與焦慮不自覺變得嚴厲。鈴木愛理表示，希望完整呈現這名母親內心的矛盾，以及愛孩子卻不知如何正確表達的心情。
首度合作今田美櫻，對立戲外氣氛超融洽
鈴木愛理這次首次與今田美櫻合作，她大讚對方的眼神真誠又具有感染力，拍攝時好幾次都被傳達出的情緒打動。
雖然兩人在劇中有不少對立場面，但私下相處十分愉快。鈴木愛理也表示，今田美櫻與劇組對客串演員非常溫暖，飾演女兒的兩位童星也幫助她自然進入母親角色。
精華 FAQ
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她首次挑戰急診醫師角色，為了拍攝手術場面，不僅要熟背台詞，還得另外記住完整的醫療流程與動作，演出難度比想像中更高。
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劇中除了描寫急救第一線的緊張搶救，也融入職場霸凌、兒虐與非法外籍勞工等社會議題，呈現醫師、救護人員與警察面對現實困境的多重視角。
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她在第2集飾演單親媽媽山下千春，這是她第一次演母親角色，收到邀約時還驚呼自己已經到了可以演媽媽的年紀，也希望把角色的矛盾心情演出來。
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