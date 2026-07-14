2026-07-14 13:34 女子漾／編輯劉芫榛
電影竟被銀幕劇透人生！《超越無限電影院》電影角色穿越現實，預售套票送A3海報
《超越無限電影院》由《超越無限兩分鐘》編劇上田誠首度執導，找來伊藤萬里華與井之脇海主演，以銀幕內外互相「暴雷」的奇想設定，串起劇團、樂團與現實世界的混亂冒險，將於8月7日在台上映。
上田誠首度執導，再玩時間與空間新花招
曾打造《超越無限兩分鐘》、《無限泡湯兩分鐘》的鬼才編劇上田誠，這次首度拿起導演筒，再度攜手京都劇團Europe Kikaku與東京獨立電影院Tollywood，推出全新作品《超越無限電影院》。
延續過往擅長的低成本高概念風格，新片仍以時間、空間與敘事錯位為核心，將一座小型電影院變成現實與電影交錯的入口。井之脇海更形容，自己每次讀劇本時，都像在看「諾蘭的科幻大作」，認為作品用有限預算玩出許多意想不到的新點子。
伊藤萬里華化身劇場作家，熟悉下北澤成拍攝助力
伊藤萬里華在片中飾演陷入創作低潮的劇場作家圓香，為了看電影來到位於下北澤的Tollywood電影院，沒想到銀幕中的故事竟開始與自己的現實產生連結。
她透露，學生時代就常到下北澤逛咖啡廳與古著店，也曾在Tollywood看過上田誠編劇的《無限泡湯兩分鐘》，更曾與導演、井之脇海在本多劇場合作舞台劇，因此這個地區對整個劇組而言都具有特殊意義。
拍攝期間，她走在熟悉的商店街上，甚至覺得不像是在扮演角色，而是真的成為下北澤的一分子，也讓她更自然地融入圓香的生活與情緒。
井之脇海演失意樂手，熟悉場景勾出角色沮喪感
井之脇海飾演三軒茶屋的樂團成員和真，正面臨樂團發展不順、瀕臨解散的困境。他過去就曾在片中取景的新月搖滾居酒屋喝酒，也曾於當地拍攝其他作品，對環境同樣十分熟悉。
他原本擔心自己太沉浸在回憶中，反而無法進入角色，後來卻發現這份懷舊與熟悉感，正好成為詮釋和真挫折、沮喪情緒的重要能量。
不過，由於拍攝大多集中在Tollywood建築物內，他也笑稱自己一度快要開始討厭這個原本熱愛的地方，甚至和片中的和真一樣，只想趕快逃出去。
銀幕兩端互相「劇透」，現實與電影開始錯位
故事中，圓香在Tollywood觀看的，是一部描述樂團成員捲入黑幫風波的電影《三軒茶屋大逃脫》；和真觀看的，則是描寫劇團女孩捲入星際事件的《下北澤大逃亡》。
對圓香來說，和真存在於電影裡；對和真而言，圓香才是銀幕中的角色。兩人隔著銀幕看見彼此，並發現手上的電影傳單竟能準確預告對方即將發生的事情。
他們開始透過「暴雷」交換情報，一邊跨越銀幕對話，一邊設法阻止各自的劇團與樂團走向解散。然而隨著神秘的「茶澤抵抗軍」加入，原本的救援計畫也逐漸失控，劇情一路朝更荒謬、更難預測的方向發展。
獻給電影迷的奇幻喜劇，預售送原文海報
井之脇海表示，《超越無限電影院》是一部獻給所有熱愛電影觀眾的作品，不只玩弄科幻設定，也把看電影、創作與追夢者的挫折感融入故事。
電影將於8月7日在台灣上映，目前預售套票已於博客來售票網及天馬行空線上表單開賣。購買單人套票可獲得A3原文海報一張，三款任選；購買大全套套票則可獲得三款A3原文海報各一張，數量有限，送完為止。
精華 FAQ
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本片以銀幕內外互相「暴雷」為核心，讓角色透過電影傳單預知彼此命運，並跨越現實與電影對話，進而阻止劇團與樂團解散，最後卻引發更荒謬的失控局面。
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《超越無限電影院》由《超越無限兩分鐘》編劇上田誠首度執導，找來伊藤萬里華與井之脇海主演，三人共同延續低成本、高概念的創作風格。
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《超越無限電影院》將於8月7日在台上映，預售套票已開賣。購買單人套票可得1張A3原文海報，大全套則可獲3款海報各1張，數量有限送完為止。
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