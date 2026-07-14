2026-07-14 13:37 女子漾／編輯劉芫榛
去完漫節看過來！誠品動漫祭20家主題店、全球首場《排球少年》桌遊、限定贈品一次看
動漫迷暑假又有新去處！「2026誠品動漫祭」將於8月1日登場，集結台日韓逾萬部漫畫作品，並在北中南打造20家主題IP店。《葬送的芙莉蓮》、《全知讀者視角》、《排球少年》、《我的英雄學院》等人氣作品都將推出限定場景、集章與互動活動，另有滿額角色卡、動畫音樂會及經典電影特映。
《全知讀者視角》、《葬送的芙莉蓮》打造限定主題店
今年誠品動漫祭將人氣角色直接搬進實體書店，讓粉絲不只買漫畫，也能走進作品世界。
現象級韓漫《全知讀者視角》將進駐誠品生活新店4樓紅廳，主角團以大型場景亮相，粉絲還能前往誠品R79、捷運敦化店及新店蒐集套色印章。
《葬送的芙莉蓮》則延續作品中的旅行概念，從誠品書店恆春限定店、培桂堂限定店一路串聯至誠品R79，並在3間門市推出超大型紀念集章，讓讀者跟著芙莉蓮展開一趟書店冒險。
《排球少年》還原名場面，全球首場桌遊開放報名
《排球少年》粉絲可鎖定誠品R79與高雄大遠百店，兩地分別打造經典賽事名場景及角色牆，重現作品中的熱血氛圍。
全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊也將在兩間門市登場，集結漫畫中的9支球隊、53位人氣選手，考驗玩家辨認球隊與角色的速度及熟悉度，目前已開放報名。
《我的英雄學院》6米高登場，《極樂街》攻佔R79光盒
台中粉絲也有專屬打卡場景。《我的英雄學院》將於誠品書店中友店呈現6米高經典畫面，以「Plus Ultra」精神集結人氣英雄，讓粉絲近距離感受角色的熱血氣勢。
被網友盛讚擁有「神級畫風」的《極樂街》，則將限時登上誠品R79光盒，以大面積視覺呈現作品中人界、異界與「禍」之間的衝突。
少女漫畫經典《NANA》也將重返誠品書店松菸，重現青春、愛情與夢想交織的代表性場景。
純愛漫畫名場景登場，板橋、新板都能拍
喜歡戀愛漫畫的讀者，也能在不同門市找到心動打卡點。
日本純愛BL漫畫《難以承受的悸動是戀愛嗎？》將於誠品書店板橋重現角色間曖昧升溫的互動畫面；《指尖相觸，戀戀不捨》則進駐誠品書店新板，以聽障少女與大學生相遇相戀的故事打造療癒系場景。
單筆滿399元送角色卡，還有台漫限定紙袋、收據
活動期間，誠品會員單筆消費滿399元，即可獲得限量角色盲抽雷射紙卡一組，每組2張、款式隨機。
角色作品包括《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》及《皎潔深宵之月》等。於實體書店購書，還有機會獲得期間限定台漫主題誠品平口袋，以及《十月堂舊書事》主題收據。
動漫祭自8月1日至9月30日於全台誠品書店、誠品線上及誠品蝦皮商城同步舉行，參展商品全面85折起。
宮崎駿、新海誠動畫音樂會9月登場
除了漫畫主題店，今年活動也延伸至表演廳與電影院。
《日本動畫交響音樂會—宮崎駿と新海誠篇》將於9月19日在松菸誠品表演廳演出，由主持人孫沁岳攜手高雄市管樂團，現場演奏《龍貓》、《魔女宅急便》、《神隱少女》、《你的名字》等10部動畫作品的經典曲目，7月24日前購票可享早鳥8折。
誠品電影院也將推出動畫特映，9月13日放映《提姆波頓之地獄新娘》，9月27日則重映上映11週年的《小王子》，讓影迷再次在大銀幕回味經典。
7月先逛漫畫博覽會，超過600部台漫作品亮相
在動漫祭正式登場前，誠品書店也將於7月23日至27日進駐漫畫博覽會臺灣漫畫館，帶來超過200位台灣創作者、600部以上漫畫作品。
精華 FAQ
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動漫祭自8月1日至9月30日舉行，活動範圍涵蓋全台誠品書店、誠品線上與誠品蝦皮商城，並在北中南打造20家主題IP店，集結台日韓逾萬部漫畫作品。
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《全知讀者視角》、《葬送的芙莉蓮》、《排球少年》、《我的英雄學院》、《極樂街》、《NANA》與兩部戀愛漫畫都會在不同門市推出場景、角色牆、集章或互動打卡點。
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會員單筆滿399元可獲限量角色盲抽雷射紙卡，另有台漫主題紙袋與收據；活動還包括全球首場《排球少年》桌遊、宮崎駿與新海誠動畫音樂會，以及誠品電影院特映。
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