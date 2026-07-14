2026-07-14 11:59 女子漾／編輯ANDREA
本季必追！NETFLIX最新人氣榜單TOP 5：蘇志燮化身最強老爸奪冠、張孝全穿越時空引共鳴
週末還在猶豫要追哪部劇嗎？本季NETFLIX最新人氣榜單TOP 5絕對能拯救你的劇荒！這次的片單題材超級豐富，從讓人熱血沸騰的動作爽劇、爆笑紓壓的黑風暴喜劇，到引發深刻共鳴的穿越台劇通通都有。馬上來看看這五部話題度爆表的必追神作，到底憑什麼緊緊抓住觀眾的心！
TOP 5 欠你的那場婚禮
主演陣容：張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、姚淳耀
這部高分台劇結合了「穿越」與「婚姻」兩大熱門元素。劇情講述深陷中年危機、失去音樂事業與婚姻的主唱周可傑，在41歲生日這天竟意外與25歲的自己相遇，並試圖回到過去拯救失序的人生。
本劇沒有過度狗血的套路，反而是用溫柔細膩的手法剖析了感情中的錯失與遺憾。張孝全與蘇慧倫的搭配火花十足，真實還原了夫妻間冷戰與零溝通的痛點。看著男主角在不同時空中試圖修補破敗的關係，讓人忍不住跟著揪心，看完絕對會對「愛」有全新的體悟！
TOP 4 鐵拳教育
主演陣容：金武烈、李星民、秦基周、表志勳
改編自韓國人氣網漫《極權教師》，由《少年法庭》導演執導的校園動作喜劇。故事圍繞在一個名為「教權保護局」的神秘組織，這群由怪咖組成的復仇者聯盟，專門用「瘋子打敗瘋子」的方式來整頓失控的校園秩序。
當校園霸凌議題配上不按牌理出牌的「以暴制暴」，只有一個字能形容：爽！劇中各種黑色幽默與痛快的動作場面交織，金武烈跟李星民狂飆演技，用非常規手段制裁惡霸的劇情節奏緊湊，絕對是本季最紓壓的痛快之作。
TOP 3 無職轉生 (日本動畫)
配音陣容：內山夕實、杉田智和等
身為異世界轉生流的經典神作，講述一名34歲的無職宅男在車禍喪生後，帶著前世的記憶轉生到劍與魔法的世界，並決定這次要「拿出真本事」認真活下去的奇幻冒險。
有別於一般主角開局就滿級的爽番，本作更著重於主角「魯迪烏斯」的成長歷程與心理描寫。極致精美的作畫水準加上宏大的世界觀，搭配細膩的角色情感堆疊與震撼的魔法戰鬥，讓不管是追隨多年的老粉還是剛入坑的新觀眾，都能深深著迷。
TOP 2 公寓黑風暴
主演陣容：池晟、河潤景、朴炳垠、文素利
這部現實感滿滿的韓國喜劇，講述曾經的黑道老大為了侵吞社區的高額儲備基金，跑去參選公寓大會會長。沒想到陰錯陽差之下，反而跟著這群平凡居民一起揭發了公寓裡深藏的腐敗真相。
池晟化身黑幫老大自帶超強氣場，配上貼近日常的「社區八卦」與意想不到的詐欺反轉，劇情緊湊又爆笑！看著主角群從各懷鬼胎到聯手打擊歪風，輕鬆幽默中又帶著小市民的熱血，是一部配飯看超對味的輕鬆好劇。
TOP 1 金特務本色回歸
主演陣容：蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱
改編自超人氣網漫《金部長》，大蘇回來啦！蘇志燮飾演一名隱姓埋名的前雙面間諜，平時是個看起來弱不禁風的單親爸爸兼銀行職員。直到女兒在學校遭到霸凌甚至失蹤，這位「最強老爸」終於被迫重出江湖，展現駭人戰鬥力。
蘇志燮睽違多年的動作大戲，光是首集秀出佈滿傷痕的胸肌就足以讓全網沸騰！平時是溫柔的「女兒傻瓜」，一轉身卻是招招致命的冷酷特務。極致的反差萌加上電影級的武打場面，以及超催淚的父女親情，一開播就強勢霸榜絕對實至名歸！
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