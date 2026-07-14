2026-07-14 11:49 女子漾／編輯劉芫榛
台灣馗爺對決印尼女鬼！宗教顧問當眾割舌，導演頭皮發麻
台灣驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》首度將故事拉到印尼，取材當地禁忌女鬼「坤蒂拉娜」傳說，並實地拍攝真實宗教儀式。電影耗時3年籌備，集結陳雪甄、許安植、陳博正等人演出，將於8月27日全台上映。
《粽邪》宇宙首度跨海，深入印尼拍禁忌女鬼
《粽邪4：坤蒂拉娜》由監製鄒介中、導演廖士涵再度合作，這次不只延續台灣宮廟與民俗驅魔元素，更首度跨海前往印尼拍攝，將世界觀擴展至東南亞。
電影取材自印尼民間廣為流傳的邪靈「坤蒂拉娜」，劇組耗時3年籌備，試圖把台灣道教驅魔文化與當地傳說結合，打造與前三集不同的恐怖場面。
導演廖士涵透露，許多人得知劇組要前往印尼拍攝時，第一個反應都是「你們很有勇氣」，也讓這次拍攝從一開始就充滿未知與壓力。
宗教顧問當眾砍背割舌，全劇組嚇到避開視線
劇組日前公開首支幕後花絮，曝光開鏡當天進行的祈福儀式。現場集結兩種道教與伊斯蘭教共同祝禱，其中最震撼的，是印尼宗教顧問親自示範傳統儀式。
廖士涵表示，宗教顧問先拿起刀劍往自己的背部砍，接著以針刺穿臉頰，再伸出舌頭用刀劃破，現場立刻出血，讓劇組人員頭皮發麻，幾乎沒有人敢直視。
更令他意外的是，儀式結束後，宗教顧問不僅表示沒有痛感，舌頭也恢復完好。廖士涵強調，電影中的東南亞宗教情節，都以當地真實文化與信仰為基礎，希望帶給觀眾更具臨場感的恐怖體驗。
陳雪甄感動落淚，見證不同宗教共同祈福
這場跨宗教儀式不只帶來恐懼，也讓演員留下深刻感受。飾演阿怪的劉國劭表示，這是他第一次參與同時集結兩種道教與伊斯蘭教的電影祈福儀式，神聖又神秘的氣氛令他印象深刻。
陳雪甄則在現場感動到眼眶泛淚。她表示，看見不同文化、不同宗教的人彼此祝福，為了共同完成一部電影而合作，是這趟拍攝中特別珍貴的經驗。
許安植靠「未知恐懼」入戲，佳敏帶馗爺迎戰坤蒂拉娜
許安植在片中飾演佳敏，這次將帶著馗爺前往印尼，正面對決坤蒂拉娜。她坦言，初到陌生國家拍攝，面對不同語言、文化與環境，難免感到不安，但這份未知感反而成為詮釋恐怖戲的重要助力。
監製鄒介中表示，印尼擁有大量充滿神秘色彩的民間傳說，《粽邪4》將透過佳敏與馗爺的驅魔行動，呈現台灣信仰如何迎戰異國邪靈，也讓系列在規模與世界觀上全面升級。
8月27日中元節上映，陳博正等原班卡司回歸
《粽邪4：坤蒂拉娜》由原班金獎團隊打造，演員包括陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭與胡語恆。電影延續台灣宮廟民俗文化，同時加入印尼禁忌傳說與跨宗教元素，挑戰《粽邪》系列至今規模最大的一次跨國驅魔。
精華 FAQ
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本集首度將《粽邪》宇宙拉到印尼，取材當地禁忌女鬼坤蒂拉娜傳說，並把台灣道教驅魔元素與東南亞民俗結合，讓系列世界觀與恐怖規模全面升級。
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開鏡祈福時，印尼宗教顧問當眾示範傳統儀式，先砍背、再以針刺臉頰，最後割舌見血，讓現場劇組幾乎不敢直視，也成為拍攝花絮焦點。
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電影由陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭與胡語恆等人演出，延續原班團隊製作，並安排在8月27日全台上映，主打跨宗教、跨國界的驅魔恐怖體驗。
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