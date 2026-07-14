2026-07-14 11:35 女子漾／編輯劉芫榛
《寡婦灣》狂掃19項艾美獎提名，詛咒小島、黑色幽默太上頭，第二季正式續訂，島上秘密還沒完
Apple TV 話題影集《寡婦灣》正式宣布續訂第二季！這部融合黑色喜劇、懸疑與真實恐怖元素的作品，不僅獲外媒封為「年度最佳新影集」，更在本屆艾美獎一口氣拿下19項提名，成為Apple TV今年最受矚目的原創影集之一。
《寡婦灣》續訂第二季，第一季全集熱播中
《寡婦灣》自上線以來，憑藉詭異又幽默的敘事風格迅速累積口碑，並獲得爛番茄新鮮認證。Apple TV日前正式宣布續訂第二季，同時與主要創作者凱蒂迪波爾德簽訂全新合作協議，確定這座充滿詛咒與秘密的海島小鎮，將繼續發展新的故事。
Apple TV節目主管Matt Cherniss表示，觀眾從踏入《寡婦灣》的那一刻起，便被劇中的詭異謎團、突如其來的笑點與被詛咒的秘密吸引，也期待第二季再次帶領全球觀眾重返小島。
狂掃艾美獎19項提名，6位演員角逐演技獎
Apple今年共獲得89項艾美獎提名，創下平台新紀錄，其中《寡婦灣》便拿下19項入圍，成為本屆獲提名最多的影集之一。
除了角逐最佳喜劇影集，馬修瑞斯也將競爭最佳喜劇類男主角；凱特奧弗林、戴爾迪基與史蒂芬魯特入圍最佳喜劇類配角；漢米許林克萊特及貝蒂吉爾平則雙雙入圍最佳喜劇類客串演員。
影集也獲得最佳導演、最佳編劇、最佳剪輯等技術類獎項肯定，從演員表現到幕後製作皆受到評審青睞。
市長想救觀光，卻意外喚醒沉睡詛咒
《寡婦灣》故事發生在一座看似平靜、實際上暗藏危機的海島小鎮。馬修瑞斯飾演的市長一心想振興陷入困境的社區，卻得面對沒有Wi-Fi、手機訊號不穩，以及一群深信小島遭受詛咒的居民。
在居民眼中，他是個膽小又缺乏威信的領導者，但為了替青春期兒子打造更好的未來，他仍決定將島嶼發展成熱門觀光勝地。原本看似不可能的計畫竟真的成功吸引遊客，然而隨著外來者湧入，沉寂數十年的古老傳說也開始一一成真。
恐怖、喜劇與人性並存，獲封「寶藏影集」
《寡婦灣》並未採用單純嚇人的恐怖套路，而是以人物關係為核心，將荒謬喜劇、家庭議題、地方政治與超自然事件交織在一起。
影集上線後獲得多家外媒好評，被形容為「年度最佳新影集」、「今夏最強影集」、「目前串流平台最令人驚喜的作品之一」，也被視為兼具娛樂性與原創風格的「寶藏影集」。
導演村井浩與創作團隊透過陰鬱海島景色、離奇居民和不斷反轉的情節，讓觀眾在緊張與發笑之間來回切換，也讓這部作品在眾多懸疑喜劇中建立獨特辨識度。
第二季劇情藏玄機，創作者一句話更讓人不安
談到第二季內容，創作人、製片兼監製凱蒂迪波爾德故意賣關子，表示新一季將圍繞著「島上美好的一切」展開，並強調「沒有任何值得擔心的事情」。
看似安心的說法，放在《寡婦灣》的世界觀中反而更加可疑，也暗示島上的詛咒、居民秘密與超自然危機可能遠未結束。
《寡婦灣》第一季全集目前已於Apple TV上線，第二季卡司、拍攝時間與上線日期則有待官方後續公布。
精華 FAQ
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因為它把黑色喜劇、懸疑推理與真實恐怖感揉在一起，既有詭異謎團也有突如其來的笑點，讓觀眾在緊張和發笑之間切換，口碑因此快速累積。
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《寡婦灣》在本屆艾美獎一口氣拿下19項提名，包含最佳喜劇影集、演員獎項，以及導演、編劇與剪輯等技術類獎項，成為Apple今年最受矚目的作品之一。
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官方尚未公布完整劇情，但創作者表示第二季會圍繞「島上美好的一切」發展，並用反話暗示危機未解，島上的詛咒、祕密與超自然事件仍可能持續擴大。
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