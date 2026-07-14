2026-07-14 11:06 女子漾／編輯劉芫榛
湯姆克魯斯從影最狂變身！《挖掘者》灰白亂髮、啤酒肚挑戰世界末日
湯姆克魯斯首度攜手《鳥人》奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖，在新片《挖掘者》中顛覆英雄形象，化身試圖化解全球災難的世界首富。電影融合災難、黑色幽默與政治諷刺，並找來里茲阿邁德、桑德拉惠勒、傑西普萊蒙等實力派演員同台，將於2026年10月1日在台上映。
湯姆克魯斯灰白亂髮、啤酒肚亮相，從影46年最大膽轉型
湯姆克魯斯從影46年來，以親自挑戰高難度特技與銀幕英雄形象深植人心，近年更靠《捍衛戰士：獨行俠》、《不可能的任務：最終清算》持續創造票房話題。
不過在《挖掘者》中，他徹底拋開過去帥氣俐落的動作巨星形象，頂著灰白亂髮、蓄鬍並挺著啤酒肚登場，飾演掌握龐大財富與全球影響力的首富「洛克威爾」，造型與表演方式都堪稱演藝生涯罕見突破。
這次他不再是靠拳頭與特技化解危機的特務，而是透過權力、媒體與政治手段，試圖主導全球局勢，展現與過往完全不同的成熟、荒謬又危險的角色魅力。
格陵蘭冰川崩裂，全球恐損失18兆美元
《挖掘者》故事從格陵蘭冰川出現巨大裂縫展開，災難不僅威脅自然環境，更可能引爆足以摧毀全球經濟秩序的末日危機，預估損失高達18兆美元，讓各國政府與金融市場全面陷入混亂。
湯姆克魯斯飾演的洛克威爾，正是全世界最有權勢的男人之一。他為了阻止災難繼續擴大，也為了證明自己才是全人類的救星，展開一連串瘋狂又難以預測的救援行動。
值得注意的是，這場足以摧毀世界的危機，似乎也與洛克威爾本人脫不了關係，讓他的救世行動同時帶著自我辯護、權力算計與贖罪意味。
「至少可以帶風向」黑色幽默嘲諷權力與真相
預告中，洛克威爾冷靜分析全球局勢，面對無法控制的大自然，卻把重點放在如何操控輿論與社會反應，直言：「我們控制不了大自然，至少可以帶風向。」
他也表示，當所有方法都失敗時，就要「用真相打擊他們」，一句句看似充滿領袖氣場的發言，實際上卻暗藏對政治、媒體與權力運作的諷刺。
《挖掘者》並非單純的災難英雄電影，而是將世界末日、資本權力、政治宣傳與人性荒謬揉合在一起。湯姆克魯斯飾演的角色究竟是真心拯救世界，還是想利用危機塑造英雄形象，也成為預告留下的最大懸念。
奧斯卡名導首度合作阿湯哥，被看好挑戰演技獎項
《挖掘者》由曾以《鳥人》、《神鬼獵人》獲得奧斯卡最佳導演的阿利安卓崗札雷伊納利圖執導，這也是他與湯姆克魯斯首次合作。
阿利安卓崗札雷伊納利圖過去擅長描寫人物的慾望、焦慮與權力關係，並以黑色幽默及強烈影像風格聞名。這次遇上長年以商業動作大片稱霸影壇的湯姆克魯斯，也讓《挖掘者》成為兩種電影風格正面碰撞的新作。
湯姆克魯斯過去曾憑《七月四日誕生》、《征服情海》與《心靈角落》三度入圍奧斯卡演技獎，這次挑戰兼具荒謬感、權力慾與複雜人性的億萬富豪角色，也被外界視為他近年最具表演企圖心的作品之一。
里茲阿邁德、傑西普萊蒙加入，卡司陣容星光熠熠
除了湯姆克魯斯領銜主演，《挖掘者》也集結多位實力派演員，包括里茲阿邁德、約翰古德曼、《墜惡真相》桑德拉惠勒、麥可斯圖巴，以及奧斯卡提名演員傑西普萊蒙。
其他演員還包括羅伯特約翰伯克、艾瑪達西、柏恩高曼與蘇菲魏爾德，多位擅長駕馭黑色喜劇與複雜角色的演員同台，也替電影增添更多戲劇張力。
幕後團隊同樣規格驚人，包含奧斯卡攝影大師艾曼努爾盧貝茲基、剪接師史蒂芬米里奧尼、美術指導丹尼斯蓋斯納，以及曾替《最黑暗的時刻》打造特殊妝容的假體化妝設計師辻一弘。
全片採VistaVision膠捲拍攝，10月1日台灣上映
《挖掘者》由華納兄弟與傳奇影業共同出品，全片採用VistaVision膠捲拍攝，預計透過更寬廣且細膩的影像規格，呈現冰川災難、全球混亂與末日景象。
電影將於2026年10月1日在台灣上映。湯姆克魯斯能否靠這位外型狼狽、性格狂妄又想當救世主的世界首富，再次刷新觀眾對他的想像，也成為今年下半年最受矚目的電影話題之一。
精華 FAQ
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他飾演世界首富洛克威爾，頂著灰白亂髮、蓄鬍與啤酒肚，試圖以權力、媒體和政治手段化解全球災難，同時也帶有自我辯護與權謀算計色彩。
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《挖掘者》以格陵蘭冰川裂縫引發的末日危機為主線，融合災難片、黑色幽默與政治諷刺，並透過「帶風向」等台詞嘲諷輿論操控與權力運作。
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本片由《鳥人》名導阿利安卓崗札雷伊納利圖執導，卡司包括里茲阿邁德、桑德拉惠勒、傑西普萊蒙等人，預計2026年10月1日在台灣上映。
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